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الكرملين: روسيا تواصل دعمها للأسد
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13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241202/درع-بولندا-الشرقي-على-الحدود-مع-روسيا-1095389014.html
"درع بولندا الشرقي" على الحدود مع روسيا
"درع بولندا الشرقي" على الحدود مع روسيا
سبوتنيك عربي
"درع بولندا الشرقي" على الحدود مع روسيا
2024-12-02T09:38+0000
2024-12-02T09:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صور
روسيا
أخبار روسيا اليوم
بولندا
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يتضمن "درع بولندا الشرقي" مجموعة من الحواجز والتحصينات وأنظمة مراقبة المجال الجوي الحديثة المصممة لحماية الحدود الشمالية والشرقية لبولندا. وفقًا للخطط الحالية، ستشمل التحصينات مناطق بودلاسي ولوبلين وفارميا-مازوريا وأجزاء من مقاطعات ماسوفيا.تقدّر تكلفة البرنامج بالكامل بنحو 10 مليارات زلوتي بولندي، ومن المتوقع أن تكتمل أعمال البناء بحلول عام 2028.
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"درع بولندا الشرقي" على الحدود مع روسيا
"درع بولندا الشرقي" على الحدود مع روسيا

"درع بولندا الشرقي" على الحدود مع روسيا

09:38 GMT 02.12.2024
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تشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" جزءًا من تحصينات تسمى "درع بولندا الشرقي" على الحدود بين بولندا وروسيا.
يتضمن "درع بولندا الشرقي" مجموعة من الحواجز والتحصينات وأنظمة مراقبة المجال الجوي الحديثة المصممة لحماية الحدود الشمالية والشرقية لبولندا. وفقًا للخطط الحالية، ستشمل التحصينات مناطق بودلاسي ولوبلين وفارميا-مازوريا وأجزاء من مقاطعات ماسوفيا.
تقدّر تكلفة البرنامج بالكامل بنحو 10 مليارات زلوتي بولندي، ومن المتوقع أن تكتمل أعمال البناء بحلول عام 2028.
© AP Photo / Czarek Sokolowskiحواجز خرسانية تشكل جزءًا من تحصينات تسمى "درع بولندا الشرقي" على الحدود بين بولندا وروسيا في دابروفكا البولندية، 30 نوفمبر 2024.
حواجز خرسانية تشكل جزءًا من تحصينات تسمى درع بولندا الشرقي على الحدود بين بولندا وروسيا في دابروفكا البولندية، 30 نوفمبر 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Czarek Sokolowski
حواجز خرسانية تشكل جزءًا من تحصينات تسمى "درع بولندا الشرقي" على الحدود بين بولندا وروسيا في دابروفكا البولندية، 30 نوفمبر 2024.
© AP Photo / Czarek Sokolowskiجندي من القوات المسلحة البولندية عند حواجز خرسانية تشكل جزءًا من تحصينات تسمى "درع بولندا الشرقي" على الحدود بين بولندا وروسيا في دابروفكا البولندية، 30 نوفمبر 2024.
جندي من القوات المسلحة البولندية عند حواجز خرسانية تشكل جزءًا من تحصينات تسمى درع بولندا الشرقي على الحدود بين بولندا وروسيا في دابروفكا البولندية، 30 نوفمبر 2024. - سبوتنيك عربي
2/7
© AP Photo / Czarek Sokolowski
جندي من القوات المسلحة البولندية عند حواجز خرسانية تشكل جزءًا من تحصينات تسمى "درع بولندا الشرقي" على الحدود بين بولندا وروسيا في دابروفكا البولندية، 30 نوفمبر 2024.
© AP Photo / Czarek Sokolowskiانتشار القوات المسلحة البولندية عند حواجز خرسانية تشكل جزءًا من تحصينات تسمى "درع بولندا الشرقي" على الحدود بين بولندا وروسيا في دابروفكا البولندية، 30 نوفمبر 2024.
انتشار القوات المسلحة البولندية عند حواجز خرسانية تشكل جزءًا من تحصينات تسمى درع بولندا الشرقي على الحدود بين بولندا وروسيا في دابروفكا البولندية، 30 نوفمبر 2024. - سبوتنيك عربي
3/7
© AP Photo / Czarek Sokolowski
انتشار القوات المسلحة البولندية عند حواجز خرسانية تشكل جزءًا من تحصينات تسمى "درع بولندا الشرقي" على الحدود بين بولندا وروسيا في دابروفكا البولندية، 30 نوفمبر 2024.
© AP Photo / Czarek Sokolowskiحواجز خرسانية تشكل جزءًا من تحصينات تسمى "درع بولندا الشرقي" على الحدود بين بولندا وروسيا في دابروفكا البولندية، 30 نوفمبر 2024.
حواجز خرسانية تشكل جزءًا من تحصينات تسمى درع بولندا الشرقي على الحدود بين بولندا وروسيا في دابروفكا البولندية، 30 نوفمبر 2024. - سبوتنيك عربي
4/7
© AP Photo / Czarek Sokolowski
حواجز خرسانية تشكل جزءًا من تحصينات تسمى "درع بولندا الشرقي" على الحدود بين بولندا وروسيا في دابروفكا البولندية، 30 نوفمبر 2024.
© AP Photo / Czarek Sokolowskiحواجز خرسانية تشكل جزءًا من تحصينات تسمى "درع بولندا الشرقي" على الحدود بين بولندا وروسيا في دابروفكا البولندية، 30 نوفمبر 2024.
حواجز خرسانية تشكل جزءًا من تحصينات تسمى درع بولندا الشرقي على الحدود بين بولندا وروسيا في دابروفكا البولندية، 30 نوفمبر 2024. - سبوتنيك عربي
5/7
© AP Photo / Czarek Sokolowski
حواجز خرسانية تشكل جزءًا من تحصينات تسمى "درع بولندا الشرقي" على الحدود بين بولندا وروسيا في دابروفكا البولندية، 30 نوفمبر 2024.
© Getty Images / NurPhotoجندي من حرس الحدود البولندي يستخدم منظار الرؤية الحرارية أثناء حراسته بجوار تحصينات خرسانية مضادة للدبابات قبل المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء البولندي دونالد توسك على الحدود البولندية الروسية في دابروفكا، بولندا، 30 نوفمبر 2024.
جندي من حرس الحدود البولندي يستخدم منظار الرؤية الحرارية أثناء حراسته بجوار تحصينات خرسانية مضادة للدبابات قبل المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء البولندي دونالد توسك على الحدود البولندية الروسية في دابروفكا، بولندا، 30 نوفمبر 2024. - سبوتنيك عربي
6/7
© Getty Images / NurPhoto
جندي من حرس الحدود البولندي يستخدم منظار الرؤية الحرارية أثناء حراسته بجوار تحصينات خرسانية مضادة للدبابات قبل المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء البولندي دونالد توسك على الحدود البولندية الروسية في دابروفكا، بولندا، 30 نوفمبر 2024.
© AP Photo / Czarek Sokolowskiانتشار القوات المسلحة البولندية عند حواجز خرسانية تشكل جزءًا من تحصينات تسمى "درع بولندا الشرقي" على الحدود بين بولندا وروسيا في دابروفكا البولندية، 30 نوفمبر 2024.
انتشار القوات المسلحة البولندية عند حواجز خرسانية تشكل جزءًا من تحصينات تسمى درع بولندا الشرقي على الحدود بين بولندا وروسيا في دابروفكا البولندية، 30 نوفمبر 2024. - سبوتنيك عربي
7/7
© AP Photo / Czarek Sokolowski
انتشار القوات المسلحة البولندية عند حواجز خرسانية تشكل جزءًا من تحصينات تسمى "درع بولندا الشرقي" على الحدود بين بولندا وروسيا في دابروفكا البولندية، 30 نوفمبر 2024.
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