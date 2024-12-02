"درع بولندا الشرقي" على الحدود مع روسيا
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تشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" جزءًا من تحصينات تسمى "درع بولندا الشرقي" على الحدود بين بولندا وروسيا.
يتضمن "درع بولندا الشرقي" مجموعة من الحواجز والتحصينات وأنظمة مراقبة المجال الجوي الحديثة المصممة لحماية الحدود الشمالية والشرقية لبولندا. وفقًا للخطط الحالية، ستشمل التحصينات مناطق بودلاسي ولوبلين وفارميا-مازوريا وأجزاء من مقاطعات ماسوفيا.
تقدّر تكلفة البرنامج بالكامل بنحو 10 مليارات زلوتي بولندي، ومن المتوقع أن تكتمل أعمال البناء بحلول عام 2028.
© AP Photo / Czarek Sokolowskiحواجز خرسانية تشكل جزءًا من تحصينات تسمى "درع بولندا الشرقي" على الحدود بين بولندا وروسيا في دابروفكا البولندية، 30 نوفمبر 2024.
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© AP Photo / Czarek Sokolowski
حواجز خرسانية تشكل جزءًا من تحصينات تسمى "درع بولندا الشرقي" على الحدود بين بولندا وروسيا في دابروفكا البولندية، 30 نوفمبر 2024.
© AP Photo / Czarek Sokolowskiجندي من القوات المسلحة البولندية عند حواجز خرسانية تشكل جزءًا من تحصينات تسمى "درع بولندا الشرقي" على الحدود بين بولندا وروسيا في دابروفكا البولندية، 30 نوفمبر 2024.
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© AP Photo / Czarek Sokolowski
جندي من القوات المسلحة البولندية عند حواجز خرسانية تشكل جزءًا من تحصينات تسمى "درع بولندا الشرقي" على الحدود بين بولندا وروسيا في دابروفكا البولندية، 30 نوفمبر 2024.
© AP Photo / Czarek Sokolowskiانتشار القوات المسلحة البولندية عند حواجز خرسانية تشكل جزءًا من تحصينات تسمى "درع بولندا الشرقي" على الحدود بين بولندا وروسيا في دابروفكا البولندية، 30 نوفمبر 2024.
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© AP Photo / Czarek Sokolowski
انتشار القوات المسلحة البولندية عند حواجز خرسانية تشكل جزءًا من تحصينات تسمى "درع بولندا الشرقي" على الحدود بين بولندا وروسيا في دابروفكا البولندية، 30 نوفمبر 2024.
© AP Photo / Czarek Sokolowskiحواجز خرسانية تشكل جزءًا من تحصينات تسمى "درع بولندا الشرقي" على الحدود بين بولندا وروسيا في دابروفكا البولندية، 30 نوفمبر 2024.
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© AP Photo / Czarek Sokolowski
حواجز خرسانية تشكل جزءًا من تحصينات تسمى "درع بولندا الشرقي" على الحدود بين بولندا وروسيا في دابروفكا البولندية، 30 نوفمبر 2024.
© AP Photo / Czarek Sokolowskiحواجز خرسانية تشكل جزءًا من تحصينات تسمى "درع بولندا الشرقي" على الحدود بين بولندا وروسيا في دابروفكا البولندية، 30 نوفمبر 2024.
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© AP Photo / Czarek Sokolowski
حواجز خرسانية تشكل جزءًا من تحصينات تسمى "درع بولندا الشرقي" على الحدود بين بولندا وروسيا في دابروفكا البولندية، 30 نوفمبر 2024.
© Getty Images / NurPhotoجندي من حرس الحدود البولندي يستخدم منظار الرؤية الحرارية أثناء حراسته بجوار تحصينات خرسانية مضادة للدبابات قبل المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء البولندي دونالد توسك على الحدود البولندية الروسية في دابروفكا، بولندا، 30 نوفمبر 2024.
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© Getty Images / NurPhoto
جندي من حرس الحدود البولندي يستخدم منظار الرؤية الحرارية أثناء حراسته بجوار تحصينات خرسانية مضادة للدبابات قبل المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء البولندي دونالد توسك على الحدود البولندية الروسية في دابروفكا، بولندا، 30 نوفمبر 2024.
© AP Photo / Czarek Sokolowskiانتشار القوات المسلحة البولندية عند حواجز خرسانية تشكل جزءًا من تحصينات تسمى "درع بولندا الشرقي" على الحدود بين بولندا وروسيا في دابروفكا البولندية، 30 نوفمبر 2024.
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© AP Photo / Czarek Sokolowski
انتشار القوات المسلحة البولندية عند حواجز خرسانية تشكل جزءًا من تحصينات تسمى "درع بولندا الشرقي" على الحدود بين بولندا وروسيا في دابروفكا البولندية، 30 نوفمبر 2024.