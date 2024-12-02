"درع بولندا الشرقي" على الحدود مع روسيا

© AP Photo / Czarek Sokolowski جندي من القوات المسلحة البولندية عند حواجز خرسانية تشكل جزءًا من تحصينات تسمى "درع بولندا الشرقي" على الحدود بين بولندا وروسيا في دابروفكا البولندية، 30 نوفمبر 2024.