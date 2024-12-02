https://sarabic.ae/20241202/شركة-أتومستروي-إكسبورت-الروسية-عملية-تشييد-المحطة-تسير-وفقا-للجدول-الزمني-المحدد-1095416043.html
شركة "أتومستروي إكسبورت" الروسية: عملية تشييد المحطة تسير وفقا للجدول الزمني المحدد
شركة "أتومستروي إكسبورت" الروسية: عملية تشييد المحطة تسير وفقا للجدول الزمني المحدد
سبوتنيك عربي
أكد أليكسي كونونينكو، نائب رئيس شركة "أتوم ستروي إكسبورت" القسم الهندسي في "روساتوم" الروسية، مدير مشروع بناء محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر، أن "بناء أول... 02.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-02T15:00+0000
2024-12-02T15:00+0000
2024-12-02T15:22+0000
تقارير سبوتنيك
مصر
روسيا
محطة الضبعة النووية
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وفي حديث خاص لوكالة "سبوتنيك،" قال كونونينكو: "في عام 2030، وفقا للعقد، سنكمل بناء محطة الطاقة النووية. نحن في الموعد المحدد، وهناك بعض التقدم المحلي".وأشار إلى أنه "بعد تركيب "مصيدة قلب المفاعل" هناك مجموعة كبيرة من الأعمال المعقدة. بدأنا الآن في الانطلاق بنشاط من العلامات السفلية إلى الأعلى، أي بناء حجرة المفاعل وبناء الأنظمة المساعدة والهياكل الهيدروليكية. نحن نقوم بتنفيذ جميع الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المعتمدة والمتفق عليها مع العميل".وستضم المحطة 4 وحدات طاقة مع مفاعلات "VVER-1200" الروسية، من الجيل 3+ بتصميم روسي، وتلبي أعلى المتطلبات العالمية للكفاءة والسلامة.والقسم الهندسي في شركة "روساتوم" الحكومية هو المصمم العام والمقاول العام لبناء محطة "الضبعة" للطاقة النووية، وبالنسبة للشركة، يعد هذا أول بناء لمحطة للطاقة النووية في أفريقيا.وفي عام 2022، بدأ إنشاء وحدتي الطاقة رقم 1 و2 في محطة "الضبعة" للطاقة النووية، وتم صب الخرسانة الأولى هناك خلال 4 أشهر، وهذا رقم قياسي للصناعة النووية العالمية، كما بدأ بناء وحدة الطاقة الثالثة في عام 2023، وبدأ بناء الوحدة الرابعة في يناير/ كانون الثاني 2024.مدير "الضبعة النووي": المشروع من أكثر المفاعلات أمانا على مستوى العالم
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تقارير سبوتنيك, مصر, روسيا, محطة الضبعة النووية
تقارير سبوتنيك, مصر, روسيا, محطة الضبعة النووية
شركة "أتومستروي إكسبورت" الروسية: عملية تشييد المحطة تسير وفقا للجدول الزمني المحدد
15:00 GMT 02.12.2024 (تم التحديث: 15:22 GMT 02.12.2024)
حصري
أكد أليكسي كونونينكو، نائب رئيس شركة "أتوم ستروي إكسبورت" القسم الهندسي في "روساتوم" الروسية، مدير مشروع بناء محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر، أن "بناء أول محطة نووية مصرية في الضبعة يسير وفق الجدول الزمني المحدد وبوتيرة جيدة وهناك تطورات محلية".
وفي حديث خاص لوكالة "سبوتنيك،" قال كونونينكو: "في عام 2030، وفقا للعقد، سنكمل بناء محطة الطاقة النووية. نحن في الموعد المحدد، وهناك بعض التقدم المحلي".
وأضاف كونونينكو: "على سبيل المثال، قمنا بتركيب "مصيدة قلب المفاعل " في الوحدة الرابعة قبل 4 أشهر من الموعد المحدد"، مؤكدًا أنه "تم تحقيق وتيرة جيدة في أعمال البناء، وأن المرحلة النشطة من أعمال البناء والتركيب جارية في جميع وحدات الطاقة الأربع بمحطة الطاقة النووية في مصر".
وأشار إلى أنه "بعد تركيب "مصيدة قلب المفاعل" هناك مجموعة كبيرة من الأعمال المعقدة. بدأنا الآن في الانطلاق بنشاط من العلامات السفلية إلى الأعلى، أي بناء حجرة المفاعل وبناء الأنظمة المساعدة والهياكل الهيدروليكية. نحن نقوم بتنفيذ جميع الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المعتمدة والمتفق عليها مع العميل".
وتقع محطة "الضبعة" للطاقة النووية في محافظة مطروح على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، على بعد 350 كيلومترا من العاصمة المصرية القاهرة.
وستضم المحطة 4 وحدات طاقة مع مفاعلات "VVER-1200" الروسية، من الجيل 3+ بتصميم روسي، وتلبي أعلى المتطلبات العالمية للكفاءة والسلامة.
والقسم الهندسي في شركة "روساتوم" الحكومية هو المصمم العام والمقاول العام لبناء محطة "الضبعة" للطاقة النووية، وبالنسبة للشركة، يعد هذا أول بناء لمحطة للطاقة النووية في أفريقيا.
وفي عام 2022، بدأ إنشاء وحدتي الطاقة رقم 1 و2 في محطة "الضبعة" للطاقة النووية، وتم صب الخرسانة الأولى هناك خلال 4 أشهر، وهذا رقم قياسي للصناعة النووية العالمية، كما بدأ بناء وحدة الطاقة الثالثة في عام 2023، وبدأ بناء الوحدة الرابعة في يناير/ كانون الثاني 2024.