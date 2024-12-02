https://sarabic.ae/20241202/شركة-أتومستروي-إكسبورت-الروسية-عملية-تشييد-المحطة-تسير-وفقا-للجدول-الزمني-المحدد-1095416043.html

شركة "أتومستروي إكسبورت" الروسية: عملية تشييد المحطة تسير وفقا للجدول الزمني المحدد

شركة "أتومستروي إكسبورت" الروسية: عملية تشييد المحطة تسير وفقا للجدول الزمني المحدد

سبوتنيك عربي

أكد أليكسي كونونينكو، نائب رئيس شركة "أتوم ستروي إكسبورت" القسم الهندسي في "روساتوم" الروسية، مدير مشروع بناء محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر، أن "بناء أول... 02.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-02T15:00+0000

2024-12-02T15:00+0000

2024-12-02T15:22+0000

تقارير سبوتنيك

مصر

روسيا

محطة الضبعة النووية

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وفي حديث خاص لوكالة "سبوتنيك،" قال كونونينكو: "في عام 2030، وفقا للعقد، سنكمل بناء محطة الطاقة النووية. نحن في الموعد المحدد، وهناك بعض التقدم المحلي".وأشار إلى أنه "بعد تركيب "مصيدة قلب المفاعل" هناك مجموعة كبيرة من الأعمال المعقدة. بدأنا الآن في الانطلاق بنشاط من العلامات السفلية إلى الأعلى، أي بناء حجرة المفاعل وبناء الأنظمة المساعدة والهياكل الهيدروليكية. نحن نقوم بتنفيذ جميع الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المعتمدة والمتفق عليها مع العميل".وستضم المحطة 4 وحدات طاقة مع مفاعلات "VVER-1200" الروسية، من الجيل 3+ بتصميم روسي، وتلبي أعلى المتطلبات العالمية للكفاءة والسلامة.والقسم الهندسي في شركة "روساتوم" الحكومية هو المصمم العام والمقاول العام لبناء محطة "الضبعة" للطاقة النووية، وبالنسبة للشركة، يعد هذا أول بناء لمحطة للطاقة النووية في أفريقيا.وفي عام 2022، بدأ إنشاء وحدتي الطاقة رقم 1 و2 في محطة "الضبعة" للطاقة النووية، وتم صب الخرسانة الأولى هناك خلال 4 أشهر، وهذا رقم قياسي للصناعة النووية العالمية، كما بدأ بناء وحدة الطاقة الثالثة في عام 2023، وبدأ بناء الوحدة الرابعة في يناير/ كانون الثاني 2024.مدير "الضبعة النووي": المشروع من أكثر المفاعلات أمانا على مستوى العالم

https://sarabic.ae/20241202/محطة-الضبعة-للطاقة-النووية-فرصة-كبيرة-للشباب-المصري----1095413850.html

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