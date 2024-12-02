شركة "أتومستروي إكسبورت" الروسية: عملية تشييد المحطة تسير وفقا للجدول الزمني المحدد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:17 GMT
24 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:12 GMT
18 د
ملفات ساخنة
هل تفتح مفاوضات جنيف الباب أم إحياء الاتفاق النووي الإيراني؟
10:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
12:29 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
13:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
17:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الجبهات الشمالية الغربية في سوريا تشتعل من جديد بأوامر قتالية صدرت من الجانب الإسرائيلي
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
لافروف ونظيره التركي يؤكدان ضرورة تنسيق الجهود لاستقرار الوضع في سوريا، محادثات بين مصر وإسرائيل لإعادة فتح معبر رفح
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
09:31 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الدعم الأمريكي والأوكراني سبب السيطرة على حلب
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا يحدث في سوريا ولماذا الآن
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241202/شركة-أتومستروي-إكسبورت-الروسية-عملية-تشييد-المحطة-تسير-وفقا-للجدول-الزمني-المحدد-1095416043.html
شركة "أتومستروي إكسبورت" الروسية: عملية تشييد المحطة تسير وفقا للجدول الزمني المحدد
شركة "أتومستروي إكسبورت" الروسية: عملية تشييد المحطة تسير وفقا للجدول الزمني المحدد
سبوتنيك عربي
أكد أليكسي كونونينكو، نائب رئيس شركة "أتوم ستروي إكسبورت" القسم الهندسي في "روساتوم" الروسية، مدير مشروع بناء محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر، أن "بناء أول... 02.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-02T15:00+0000
2024-12-02T15:22+0000
تقارير سبوتنيك
مصر
روسيا
محطة الضبعة النووية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/13/1070325078_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a3f375814590d62b31f2628a10611903.jpg
وفي حديث خاص لوكالة "سبوتنيك،" قال كونونينكو: "في عام 2030، وفقا للعقد، سنكمل بناء محطة الطاقة النووية. نحن في الموعد المحدد، وهناك بعض التقدم المحلي".وأشار إلى أنه "بعد تركيب "مصيدة قلب المفاعل" هناك مجموعة كبيرة من الأعمال المعقدة. بدأنا الآن في الانطلاق بنشاط من العلامات السفلية إلى الأعلى، أي بناء حجرة المفاعل وبناء الأنظمة المساعدة والهياكل الهيدروليكية. نحن نقوم بتنفيذ جميع الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المعتمدة والمتفق عليها مع العميل".وستضم المحطة 4 وحدات طاقة مع مفاعلات "VVER-1200" الروسية، من الجيل 3+ بتصميم روسي، وتلبي أعلى المتطلبات العالمية للكفاءة والسلامة.والقسم الهندسي في شركة "روساتوم" الحكومية هو المصمم العام والمقاول العام لبناء محطة "الضبعة" للطاقة النووية، وبالنسبة للشركة، يعد هذا أول بناء لمحطة للطاقة النووية في أفريقيا.وفي عام 2022، بدأ إنشاء وحدتي الطاقة رقم 1 و2 في محطة "الضبعة" للطاقة النووية، وتم صب الخرسانة الأولى هناك خلال 4 أشهر، وهذا رقم قياسي للصناعة النووية العالمية، كما بدأ بناء وحدة الطاقة الثالثة في عام 2023، وبدأ بناء الوحدة الرابعة في يناير/ كانون الثاني 2024.مدير "الضبعة النووي": المشروع من أكثر المفاعلات أمانا على مستوى العالم
https://sarabic.ae/20241202/محطة-الضبعة-للطاقة-النووية-فرصة-كبيرة-للشباب-المصري----1095413850.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/13/1070325078_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ba41d1eae72b890adb47231de2c637d4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, مصر, روسيا, محطة الضبعة النووية
تقارير سبوتنيك, مصر, روسيا, محطة الضبعة النووية

شركة "أتومستروي إكسبورت" الروسية: عملية تشييد المحطة تسير وفقا للجدول الزمني المحدد

15:00 GMT 02.12.2024 (تم التحديث: 15:22 GMT 02.12.2024)
© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصورمحطة الضبعة النووية في مصر
محطة الضبعة النووية في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
© Sputnik . Alexander Galperin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
أكد أليكسي كونونينكو، نائب رئيس شركة "أتوم ستروي إكسبورت" القسم الهندسي في "روساتوم" الروسية، مدير مشروع بناء محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر، أن "بناء أول محطة نووية مصرية في الضبعة يسير وفق الجدول الزمني المحدد وبوتيرة جيدة وهناك تطورات محلية".
وفي حديث خاص لوكالة "سبوتنيك،" قال كونونينكو: "في عام 2030، وفقا للعقد، سنكمل بناء محطة الطاقة النووية. نحن في الموعد المحدد، وهناك بعض التقدم المحلي".

وأضاف كونونينكو: "على سبيل المثال، قمنا بتركيب "مصيدة قلب المفاعل " في الوحدة الرابعة قبل 4 أشهر من الموعد المحدد"، مؤكدًا أنه "تم تحقيق وتيرة جيدة في أعمال البناء، وأن المرحلة النشطة من أعمال البناء والتركيب جارية في جميع وحدات الطاقة الأربع بمحطة الطاقة النووية في مصر".

وأشار إلى أنه "بعد تركيب "مصيدة قلب المفاعل" هناك مجموعة كبيرة من الأعمال المعقدة. بدأنا الآن في الانطلاق بنشاط من العلامات السفلية إلى الأعلى، أي بناء حجرة المفاعل وبناء الأنظمة المساعدة والهياكل الهيدروليكية. نحن نقوم بتنفيذ جميع الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المعتمدة والمتفق عليها مع العميل".
صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة الضبعة النووية بمصر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
محطة "الضبعة" للطاقة النووية... فرصة كبيرة للشباب المصري
14:34 GMT

وتقع محطة "الضبعة" للطاقة النووية في محافظة مطروح على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، على بعد 350 كيلومترا من العاصمة المصرية القاهرة.

وستضم المحطة 4 وحدات طاقة مع مفاعلات "VVER-1200" الروسية، من الجيل 3+ بتصميم روسي، وتلبي أعلى المتطلبات العالمية للكفاءة والسلامة.
والقسم الهندسي في شركة "روساتوم" الحكومية هو المصمم العام والمقاول العام لبناء محطة "الضبعة" للطاقة النووية، وبالنسبة للشركة، يعد هذا أول بناء لمحطة للطاقة النووية في أفريقيا.
وفي عام 2022، بدأ إنشاء وحدتي الطاقة رقم 1 و2 في محطة "الضبعة" للطاقة النووية، وتم صب الخرسانة الأولى هناك خلال 4 أشهر، وهذا رقم قياسي للصناعة النووية العالمية، كما بدأ بناء وحدة الطاقة الثالثة في عام 2023، وبدأ بناء الوحدة الرابعة في يناير/ كانون الثاني 2024.
مدير "الضبعة النووي": المشروع من أكثر المفاعلات أمانا على مستوى العالم
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала