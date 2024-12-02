https://sarabic.ae/20241202/شركة-أتومستروي-إكسبورت-الروسية-مصر-تدرس-بناء-وحدات-إضافية-في-محطة-الضبعة-للطاقة-النووية---1095415289.html

شركة "أتومستروي إكسبورت" الروسية: مصر تدرس بناء وحدات إضافية في محطة "الضبعة" للطاقة النووية

شركة "أتومستروي إكسبورت" الروسية: مصر تدرس بناء وحدات إضافية في محطة "الضبعة" للطاقة النووية

سبوتنيك عربي

أعلن أليكسي كونونينكو، نائب رئيس شركة "أتومستروي إكسبورت" (القسم الهندسي في شركة روساتوم الروسية) ومدير مشروع إنشاء محطة "الضبعة" للطاقة النووية (من الجانب... 02.12.2024, سبوتنيك عربي

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وقال كونونينكو، على هامش فعاليات منتدى "تطوير الصناعة النووية في مصر" في العاصمة المصرية القاهرة: "العميل لديه خطط كبيرة لبناء وحدات إضافية في المستقبل. ولذلك فإن "روساتوم" اليوم جاهزة وتمتلك كافة الكفاءات والموارد اللازمة لتطوير تعاوننا في الشراكة من حيث بناء وحدات إضافية".وأكد كونونينكو، بالقول: "بالطبع، يُظهر اليوم مثل هذا المشروع الواسع النطاق في القارة الأفريقية، أن "روساتوم" تقدم مجموعة واسعة من الخدمات فيما يتعلق ببناء محطة للطاقة النووية".وأضاف كونونينكو أنه "من خلال إظهار وتيرة قوية للامتثال لالتزامات "روساتوم"، يتم إنشاء المتطلبات الأساسية لإبرام عقود جديدة وتوسيع مجموعة الشركاء لمزيد من المشاريع المتعلقة ببناء محطات الطاقة النووية".وستضم المحطة 4 وحدات طاقة مع مفاعلات "VVER-1200" الروسية، من الجيل 3+ بتصميم روسي، وتلبي أعلى المتطلبات العالمية للكفاءة والسلامة.والقسم الهندسي في شركة "روساتوم" الحكومية هو المصمم العام والمقاول العام لبناء محطة "الضبعة" للطاقة النووية، وبالنسبة للشركة، يعد هذا أول بناء لمحطة للطاقة النووية في أفريقيا.وفي عام 2022، بدأ إنشاء وحدتي الطاقة رقم 1 و2 في محطة الضبعة للطاقة النووية، وتم صب الخرسانة الأولى هناك خلال أربعة أشهر، وهذا رقم قياسي للصناعة النووية العالمية، كما بدأ بناء وحدة الطاقة الثالثة في عام 2023، وبدأ بناء الوحدة الرابعة، في يناير/ كانون الثاني 2024.مدير "الضبعة النووي": المشروع من أكثر المفاعلات أمانا على مستوى العالممحطة "الضبعة" للطاقة النووية... فرصة كبيرة للشباب المصري

https://sarabic.ae/20241202/محطة-الضبعة-للطاقة-النووية-فرصة-كبيرة-للشباب-المصري----1095413850.html

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