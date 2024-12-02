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مندوب سلطنة عمان لدى الجامعة العربية لـ"سبوتنيك": مؤتمر الاستجابة الإنسانية في غزة مهم
مندوب سلطنة عمان لدى الجامعة العربية لـ"سبوتنيك": مؤتمر الاستجابة الإنسانية في غزة مهم
سبوتنيك عربي
وجّه عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، التحية لجمهورية مصر العربية لتنظيم المؤتمر الوزاري لتعزيز... 02.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-02T19:55+0000
2024-12-02T19:56+0000
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وأضاف الرحبي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن "المؤتمر بادرة مصرية مع الأمم المتحدة لها كل التقدير الاحترام، وهو يعبّر عن موقف مصري دائم وداعم لكل القضايا العربية، خاصة القضية الفلسطينية".وشدد على أهمية المؤتمر في ظل ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، من جرائم وإبادة على مدار أكثر من عام.وقال الرحبي إن "المجزرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، تستوجب الاستماع إلى الكلمات التي أطلقتها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والدولية وجميع الدول التي اتفقت على أن ما يحدث مأساة إنسانية".وأوضح أن "كل الحاضرين في المؤتمر أكدوا على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والسماح للمساعدات الإنسانية بأن تصل للشعب الفلسطيني، وإلا فالجميع أمام كارثة إنسانية يختبر فيها الضمير الإنساني".ويأتي المؤتمر برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبحضور وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ونائبة السكرتير العام للأمم المتحدة أمينة محمد.وقال بيان لوزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن "انعقاد المؤتمر يأتي في سياق جهود مصر الداعمة للاستجابة الإنسانية في غزة ولمواجهة الكارثة الإنسانية، التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.ويهدف المؤتمر لتأمين التزامات واضحة بتقديم المساعدات لغزة، وتعزيز الدعم الدولي لضمان استدامة الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة، وحشد الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، والتخطيط للتعافي المبكر داخل القطاع.وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ باتجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.وتتعمد إسرائيل تجاهل قراري مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين إسرائيل وحركة حماس.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مشدداً على موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
https://sarabic.ae/20241202/مصر-وفدان-من-فتح-وحماس-في-القاهرة-لسرعة-التوصل-لتفاهم-مشترك-حول-وقف-إطلاق-النار-وإدارة-قطاع-غزة-1095414083.html
https://sarabic.ae/20241125/مصر-تكشف-عن-خسائرها-منذ-بدء-الحرب-الإسرائيلية-على-قطاع-غزة-1095159119.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حصري, جامعة الدول العربية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حصري, جامعة الدول العربية, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مندوب سلطنة عمان لدى الجامعة العربية لـ"سبوتنيك": مؤتمر الاستجابة الإنسانية في غزة مهم

19:55 GMT 02.12.2024 (تم التحديث: 19:56 GMT 02.12.2024)
© Sputnik . WAEL MAGDI عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير السلطنة لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية
 عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير السلطنة لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
© Sputnik . WAEL MAGDI
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وجّه عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، التحية لجمهورية مصر العربية لتنظيم المؤتمر الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة.
وأضاف الرحبي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن "المؤتمر بادرة مصرية مع الأمم المتحدة لها كل التقدير الاحترام، وهو يعبّر عن موقف مصري دائم وداعم لكل القضايا العربية، خاصة القضية الفلسطينية".
وشدد على أهمية المؤتمر في ظل ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، من جرائم وإبادة على مدار أكثر من عام.
صور لاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
مصر: وفدان من "فتح" و"حماس" في القاهرة لسرعة التوصل لتفاهم مشترك حول وقف إطلاق النار وإدارة قطاع غزة
14:47 GMT
وقال الرحبي إن "المجزرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، تستوجب الاستماع إلى الكلمات التي أطلقتها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والدولية وجميع الدول التي اتفقت على أن ما يحدث مأساة إنسانية".
وأوضح أن "كل الحاضرين في المؤتمر أكدوا على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والسماح للمساعدات الإنسانية بأن تصل للشعب الفلسطيني، وإلا فالجميع أمام كارثة إنسانية يختبر فيها الضمير الإنساني".
ويأتي المؤتمر برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبحضور وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ونائبة السكرتير العام للأمم المتحدة أمينة محمد.
وقال بيان لوزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن "انعقاد المؤتمر يأتي في سياق جهود مصر الداعمة للاستجابة الإنسانية في غزة ولمواجهة الكارثة الإنسانية، التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.
ويهدف المؤتمر لتأمين التزامات واضحة بتقديم المساعدات لغزة، وتعزيز الدعم الدولي لضمان استدامة الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة، وحشد الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، والتخطيط للتعافي المبكر داخل القطاع.
علم مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
مصر تكشف عن خسائرها منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
25 نوفمبر, 11:23 GMT
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ باتجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.
وتتعمد إسرائيل تجاهل قراري مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين إسرائيل وحركة حماس.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مشدداً على موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
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