https://sarabic.ae/20241202/مندوب-سلطنة-عمان-لدى-الجامعة-العربية-لـسبوتنيك-مؤتمر-الاستجابة-الإنسانية-في-غزة-مهم-1095423000.html

مندوب سلطنة عمان لدى الجامعة العربية لـ"سبوتنيك": مؤتمر الاستجابة الإنسانية في غزة مهم

مندوب سلطنة عمان لدى الجامعة العربية لـ"سبوتنيك": مؤتمر الاستجابة الإنسانية في غزة مهم

سبوتنيك عربي

وجّه عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، التحية لجمهورية مصر العربية لتنظيم المؤتمر الوزاري لتعزيز... 02.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-02T19:55+0000

2024-12-02T19:55+0000

2024-12-02T19:56+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة

قطاع غزة

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

حصري

جامعة الدول العربية

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/02/1095422767_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a236517957eb1c695bdf3f15acb75f43.jpg

وأضاف الرحبي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن "المؤتمر بادرة مصرية مع الأمم المتحدة لها كل التقدير الاحترام، وهو يعبّر عن موقف مصري دائم وداعم لكل القضايا العربية، خاصة القضية الفلسطينية".وشدد على أهمية المؤتمر في ظل ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، من جرائم وإبادة على مدار أكثر من عام.وقال الرحبي إن "المجزرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، تستوجب الاستماع إلى الكلمات التي أطلقتها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والدولية وجميع الدول التي اتفقت على أن ما يحدث مأساة إنسانية".وأوضح أن "كل الحاضرين في المؤتمر أكدوا على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والسماح للمساعدات الإنسانية بأن تصل للشعب الفلسطيني، وإلا فالجميع أمام كارثة إنسانية يختبر فيها الضمير الإنساني".ويأتي المؤتمر برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبحضور وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ونائبة السكرتير العام للأمم المتحدة أمينة محمد.وقال بيان لوزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن "انعقاد المؤتمر يأتي في سياق جهود مصر الداعمة للاستجابة الإنسانية في غزة ولمواجهة الكارثة الإنسانية، التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.ويهدف المؤتمر لتأمين التزامات واضحة بتقديم المساعدات لغزة، وتعزيز الدعم الدولي لضمان استدامة الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة، وحشد الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، والتخطيط للتعافي المبكر داخل القطاع.وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ باتجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.وتتعمد إسرائيل تجاهل قراري مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين إسرائيل وحركة حماس.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مشدداً على موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.

https://sarabic.ae/20241202/مصر-وفدان-من-فتح-وحماس-في-القاهرة-لسرعة-التوصل-لتفاهم-مشترك-حول-وقف-إطلاق-النار-وإدارة-قطاع-غزة-1095414083.html

https://sarabic.ae/20241125/مصر-تكشف-عن-خسائرها-منذ-بدء-الحرب-الإسرائيلية-على-قطاع-غزة-1095159119.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حصري, جامعة الدول العربية, أخبار العالم الآن, العالم العربي