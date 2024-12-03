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صواريخ "كينجال" الروسية تنطلق من البحر الأبيض المتوسط في مناورة بحرية... فيديو
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30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:33 GMT
27 د
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مساحة حرة
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18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
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قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
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من الملعب
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مساحة حرة
ماذا يحدث في سوريا ولماذا الآن
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
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نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:32 GMT
28 د
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كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
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إعدام مصريين في السعودية.. من هم وما جريمتهم؟
إعدام مصريين في السعودية.. من هم وما جريمتهم؟
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، إعدام 3 جناة يحملون الجنسية المصرية، في منطقة تبوك، كاشفةً أسماءهم والجرائم التي ارتكبوها. 03.12.2024, سبوتنيك عربي
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وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان لها: "أَقدَمَ كل من تامر.ف.س، وأحمد.ع.ي، وإسلام. م.أ، مصريي الجنسية، على تهريب وتلقي وترويج مادة الإمفيتامين المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".وأصدرت المحكمة بحقهم حكما يقضي بثبوت ما نُسب إليهم وقتلهم "تعزيرا"، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بـ"إنفاذ ما تقرر شرعا"،وفقا للوكالة.وأكدت الداخلية السعودية حرص حكومة المملكة على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظاماً بحق مهربيها ومروجيها، محذرة في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن "العقاب الشرعي سيكون مصيره".
https://sarabic.ae/20230907/بعد-ضبط-كميات-هائلة-مكافحة-المخدرات-السعودية-تقول-إن-المملكة-مستهدفة-في-أمنها-وأبنائها-1080791900.html
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العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر, أخبار مصر الآن
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر, أخبار مصر الآن

إعدام مصريين في السعودية.. من هم وما جريمتهم؟

13:17 GMT 03.12.2024
© AP Photo / Amr Nabilالشرطة السعودية، بين جدة و مكة، السعودية
الشرطة السعودية، بين جدة و مكة، السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Amr Nabil
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أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، إعدام 3 جناة يحملون الجنسية المصرية، في منطقة تبوك، كاشفةً أسماءهم والجرائم التي ارتكبوها.
وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان لها: "أَقدَمَ كل من تامر.ف.س، وأحمد.ع.ي، وإسلام. م.أ، مصريي الجنسية، على تهريب وتلقي وترويج مادة الإمفيتامين المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
أفراد من الشرطة السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
بعد ضبط كميات هائلة... "مكافحة المخدرات" السعودية تقول إن المملكة مستهدفة في أمنها وأبنائها
7 سبتمبر 2023, 13:42 GMT

وأضافت الوزارة السعودية أن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض عليهم، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب الجريمة، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة".

وأصدرت المحكمة بحقهم حكما يقضي بثبوت ما نُسب إليهم وقتلهم "تعزيرا"، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بـ"إنفاذ ما تقرر شرعا"،وفقا للوكالة.
وأكدت الداخلية السعودية حرص حكومة المملكة على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظاماً بحق مهربيها ومروجيها، محذرة في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن "العقاب الشرعي سيكون مصيره".
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