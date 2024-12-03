https://sarabic.ae/20241203/إعدام-مصريين-في-السعودية-من-هم-وما-جريمتهم-1095446128.html

إعدام مصريين في السعودية.. من هم وما جريمتهم؟

إعدام مصريين في السعودية.. من هم وما جريمتهم؟

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، إعدام 3 جناة يحملون الجنسية المصرية، في منطقة تبوك، كاشفةً أسماءهم والجرائم التي ارتكبوها. 03.12.2024, سبوتنيك عربي

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وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان لها: "أَقدَمَ كل من تامر.ف.س، وأحمد.ع.ي، وإسلام. م.أ، مصريي الجنسية، على تهريب وتلقي وترويج مادة الإمفيتامين المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".وأصدرت المحكمة بحقهم حكما يقضي بثبوت ما نُسب إليهم وقتلهم "تعزيرا"، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بـ"إنفاذ ما تقرر شرعا"،وفقا للوكالة.وأكدت الداخلية السعودية حرص حكومة المملكة على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظاماً بحق مهربيها ومروجيها، محذرة في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن "العقاب الشرعي سيكون مصيره".

https://sarabic.ae/20230907/بعد-ضبط-كميات-هائلة-مكافحة-المخدرات-السعودية-تقول-إن-المملكة-مستهدفة-في-أمنها-وأبنائها-1080791900.html

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