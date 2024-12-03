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بوتين وأردوغان يبحثان الوضع في سوريا
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خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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إيران تعلن استعدادها للتدخل العسكري في سوريا
إيران تعلن استعدادها للتدخل العسكري في سوريا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، استعداد بلاده إرسال قوات إلى سوريا، إذا طلبت دمشق ذلك. 03.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-03T16:41+0000
2024-12-03T16:41+0000
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جاء ذلك في مقابلة صحفية مع وزير الخارجية الإيراني، أمس الاثنين، خلال عودته من تركيا إلى إيران.وخلال المقابلة، أعرب عراقجي عن مخاوفه من انهيار "مسار أستانا" المتعلق بالوضع السوري، مؤكدًا أن "إيجاد بديل لهذا المسار لن يكون سهلا".وأوضح أن زيارته لأنقرة هدفت إلى تعزيز الحوار مع تركيا بشأن الخلافات القائمة، مشيرًا إلى وجود جهود لتحضير مبادرات تهدف إلى تهدئة الوضع في سوريا وتقديم حل دائم للأزمة.وأشار عراقجي إلى نيته زيارة روسيا قريبا لمناقشة تطورات الملف السوري، محذرًا من مخاطر تمدد المجموعات المسلحة في سوريا على دول الجوار، مثل العراق والأردن وتركيا، أكثر من تأثيرها على إيران.وفيما يتعلق بعلاقات إيران مع حلفائها في المنطقة، شدد عراقجي على أن "طهران تدعم قضايا المقاومة دون أن تتدخل تنظيميًا"، مؤكدًا أن دعمها يقتصر على المساعدة عند الحاجة، بحسب قوله.كما وصف عراقجي احتمال دخول إسرائيل في مفاوضات مع حركة حماس الفلسطينية، لوقف إطلاق النار في غزة بأنه سيكون بـ"مثابة هزيمة لإسرائيل".أما بشأن العلاقات الإيرانية السعودية، فأكد عراقجي أنها "تتقدم بشكل إيجابي ومنفصل عن العلاقات بين طهران وواشنطن".أما بخصوص الملف النووي، أعرب عراقجي عن تشاؤمه حيال المفاوضات الجارية مع أوروبا، مشيرًا إلى أن "إيران لا تنوي حاليًا الدخول في حوار مباشر مع واشنطن، بل تنتظر تحديد سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة لتقرر خطواتها المستقبلية".وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد وصل أمس الاثنين إلى العاصمة التركية أنقرة، قادماً من دمشق لبحث تطورات الأوضاع في سوريا.
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إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار

إيران تعلن استعدادها للتدخل العسكري في سوريا

16:41 GMT 03.12.2024
© AP Photo / Hassan Ammarوزير الخارحية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارحية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، استعداد بلاده إرسال قوات إلى سوريا، إذا طلبت دمشق ذلك.
جاء ذلك في مقابلة صحفية مع وزير الخارجية الإيراني، أمس الاثنين، خلال عودته من تركيا إلى إيران.
وخلال المقابلة، أعرب عراقجي عن مخاوفه من انهيار "مسار أستانا" المتعلق بالوضع السوري، مؤكدًا أن "إيجاد بديل لهذا المسار لن يكون سهلا".
وأوضح أن زيارته لأنقرة هدفت إلى تعزيز الحوار مع تركيا بشأن الخلافات القائمة، مشيرًا إلى وجود جهود لتحضير مبادرات تهدف إلى تهدئة الوضع في سوريا وتقديم حل دائم للأزمة.
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وأشار عراقجي إلى نيته زيارة روسيا قريبا لمناقشة تطورات الملف السوري، محذرًا من مخاطر تمدد المجموعات المسلحة في سوريا على دول الجوار، مثل العراق والأردن وتركيا، أكثر من تأثيرها على إيران.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن "طهران ستدرس أي طلب رسمي من الحكومة السورية لإرسال قوات لدعمها، إذا طُلب منها ذلك".

وفيما يتعلق بعلاقات إيران مع حلفائها في المنطقة، شدد عراقجي على أن "طهران تدعم قضايا المقاومة دون أن تتدخل تنظيميًا"، مؤكدًا أن دعمها يقتصر على المساعدة عند الحاجة، بحسب قوله.
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أمس, 20:11 GMT
كما وصف عراقجي احتمال دخول إسرائيل في مفاوضات مع حركة حماس الفلسطينية، لوقف إطلاق النار في غزة بأنه سيكون بـ"مثابة هزيمة لإسرائيل".
أما بشأن العلاقات الإيرانية السعودية، فأكد عراقجي أنها "تتقدم بشكل إيجابي ومنفصل عن العلاقات بين طهران وواشنطن".
أما بخصوص الملف النووي، أعرب عراقجي عن تشاؤمه حيال المفاوضات الجارية مع أوروبا، مشيرًا إلى أن "إيران لا تنوي حاليًا الدخول في حوار مباشر مع واشنطن، بل تنتظر تحديد سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة لتقرر خطواتها المستقبلية".
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد وصل أمس الاثنين إلى العاصمة التركية أنقرة، قادماً من دمشق لبحث تطورات الأوضاع في سوريا.
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