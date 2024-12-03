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رئيس كوريا الجنوبية يعلن اعتزامه إلغاء الأحكام العرفية في البلاد
رئيس كوريا الجنوبية يعلن اعتزامه إلغاء الأحكام العرفية في البلاد
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، أنه يعتزم إلغاء الأحكام العرفية التي أعلن فرضها في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أنه وجّه بعودة القوات العسكرية... 03.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-03T20:20+0000
2024-12-03T20:20+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية الرسمية "يونهاب"، عن يون سوك يول، قوله: "أمرت بسحب القوات العسكرية المشاركة بتطبيق الأحكام العرفية".وكانت السلطات في كوريا الجنوبية، قد أغلقت مبنى البرلمان في العاصمة سيئول، وهبطت المروحيات على سطحه بعد إعلان الرئيس يون سوك يول، فرض الأحكام العرفية في البلاد.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، فرض حالة الطوارئ في البلاد، في خطاب بثه التلفزيون الوطني مساء اليوم الثلاثاء.بالتوازي مع إعلان زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية أن الرئيس الحالي للبلاد غير شرعي ودعا المواطنين للتوجه إلى مبنى البرلمان.ترافق ذلك مع تحذير جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، السبت الماضي، الولايات المتحدة من اندلاع حرب حقيقية، بسبب إجراء تدريبات عسكرية مشتركة ونشر أصول عسكرية في شبه الجزيرة الكورية.
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كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن

رئيس كوريا الجنوبية يعلن اعتزامه إلغاء الأحكام العرفية في البلاد

20:20 GMT 03.12.2024
© AP Photoرئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول
رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
© AP Photo
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أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، أنه يعتزم إلغاء الأحكام العرفية التي أعلن فرضها في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أنه وجّه بعودة القوات العسكرية المكلفة بتطبيق الأحكام العرفية إلى ثكناتها.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية الرسمية "يونهاب"، عن يون سوك يول، قوله: "أمرت بسحب القوات العسكرية المشاركة بتطبيق الأحكام العرفية".

وأضاف أنه سيعلن رسميًا إلغاء الأحكام العرفية خلال اجتماع للحكومة.

وكانت السلطات في كوريا الجنوبية، قد أغلقت مبنى البرلمان في العاصمة سيئول، وهبطت المروحيات على سطحه بعد إعلان الرئيس يون سوك يول، فرض الأحكام العرفية في البلاد.
أعضاء اتحاد نقابات العمال الكوري يجتمعون لحضور اجتماع حاشد في عيد العمال في سيول، كوريا الجنوبية، 1 مايو 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
أحداث غير مسبوقة... ماذا يحدث في كوريا الجنوبية؟.. فيديو وصور
18:46 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، فرض حالة الطوارئ في البلاد، في خطاب بثه التلفزيون الوطني مساء اليوم الثلاثاء.

وجاء القرار ردا على محاولات حزب المعارضة الرئيسي الديمقراطي المتكررة لعزل مسؤولين حكوميين رئيسيين، وفقا لما ذكره الرئيس في خطابه، بحسب وسائل إعلام كورية جنوبية.

بالتوازي مع إعلان زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية أن الرئيس الحالي للبلاد غير شرعي ودعا المواطنين للتوجه إلى مبنى البرلمان.
ترافق ذلك مع تحذير جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، السبت الماضي، الولايات المتحدة من اندلاع حرب حقيقية، بسبب إجراء تدريبات عسكرية مشتركة ونشر أصول عسكرية في شبه الجزيرة الكورية.
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