https://sarabic.ae/20241203/رصد-كويكبين-بحجم-ناطحة-سحاب-يتجهان-نحو-الأرض-1095426193.html
رصد كويكبين بحجم ناطحة سحاب يتجهان نحو الأرض
رصد كويكبين بحجم ناطحة سحاب يتجهان نحو الأرض
سبوتنيك عربي
رصد فلكيون اتجاه الكويكبين "2007 جي إكس2" و"2020 إكس أر" نحو مدار الأرض، ومن المحتمل أن يكونا خطيرين. 03.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-03T05:06+0000
2024-12-03T05:06+0000
2024-12-03T05:06+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/05/1093465159_0:0:1840:1035_1920x0_80_0_0_97ca12b0e5e3415f2c3e8ac3ffa2b984.jpg
وبحسب بيانات وكالة "ناسا"، بلغ طول "2007 جي إكس 2"، 402.3 متر، وطول "2020 إكس أر"، 387.7 متر، ويقدّر العلماء أن الكويكبات يمكن مقارنتها بارتفاع مبنى إمباير ستيت (381 م) في نيويورك.وتصنف وكالة "ناسا" الأجسام الفضائية، التي يزيد قطرها عن 140 مترا، تحت بند الأجسام الخطيرة، وكذلك تلك التي تقترب من مدار الأرض على مسافة سبعة ملايين ونصف المليون كيلومتر(على الأقل).
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/05/1093465159_0:0:1380:1035_1920x0_80_0_0_d7921cc080458f077dca8b61b393e901.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم
رصد كويكبين بحجم ناطحة سحاب يتجهان نحو الأرض
رصد فلكيون اتجاه الكويكبين "2007 جي إكس2" و"2020 إكس أر" نحو مدار الأرض، ومن المحتمل أن يكونا خطيرين.
وبحسب بيانات وكالة "ناسا"، بلغ طول "2007 جي إكس 2"، 402.3 متر، وطول "2020 إكس أر"، 387.7 متر، ويقدّر العلماء أن الكويكبات يمكن مقارنتها بارتفاع مبنى إمباير ستيت (381 م) في نيويورك.
ومن المقرر أن تمر الأجرام السماوية بالقرب من كوكبنا يومي 3 و4 ديسمبر/كانون الأول، حيث يمر "2007 جي إكس2"، على مسافة حوالي خمسة ملايين ونصف كيلومتر من الأرض، و"2020 إكس أر"،على مسافة تزيد قليلاً عن مليوني كيلومتر.
وتصنف وكالة "ناسا" الأجسام الفضائية، التي يزيد قطرها عن 140 مترا، تحت بند الأجسام الخطيرة، وكذلك تلك التي تقترب من مدار الأرض على مسافة سبعة ملايين ونصف المليون كيلومتر(على الأقل).