"صمام أمان"... كيف يرى الإماراتيون زيارة محمد بن سلمان

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ع الموجة مع ايلي
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03:29 GMT
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
09:31 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الدعم الأمريكي والأوكراني سبب السيطرة على حلب
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا يحدث في سوريا ولماذا الآن
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مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
18:33 GMT
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البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
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من الملعب
برشلونة يخسر والريال يقلص الفارق ومعاناة غوارديولا مستمرة
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مساحة حرة
ماذا يحدث في سوريا ولماذا الآن
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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https://sarabic.ae/20241203/صمام-أمان-كيف-يرى-الإماراتيون-زيارة-محمد-بن-سلمان-1095427018.html
"صمام أمان"... كيف يرى الإماراتيون زيارة محمد بن سلمان
"صمام أمان"... كيف يرى الإماراتيون زيارة محمد بن سلمان
سبوتنيك عربي
علق أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، على "زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان التي أجراها للإمارات، ولقائه مع الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن... 03.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-03T07:40+0000
2024-12-03T07:40+0000
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وقال أنور قرقاش، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "زيارة الأمير محمد بن سلمان ولقاءه الشيخ محمد بن زايد، عكس أهمية التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين"، مشيدا بتعاونهما وحكمتهما.وأضاف: "تشكل العلاقات الثنائية الراسخة أحد الركائز الأساسية لاستقرار المنطقة. ويمثل الزعيمان نموذجًا للحراك الإيجابي في منطقة تواجه تحديات كبيرة".وأثار منشور أنور قرقاش تفاعلا بين مستخدمين على منصة "إكس".وكان الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، عقد مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال "زيارة خاصة" قام بها إلى دولة الإمارات، الأحد، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, ولي العهد محمد بن سلمان, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, ولي العهد محمد بن سلمان, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"صمام أمان"... كيف يرى الإماراتيون زيارة محمد بن سلمان

07:40 GMT 03.12.2024
© AP Photo / Mohamed Al Hammadiولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد يستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر الوطن في الإمارات
ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد يستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر الوطن في الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Mohamed Al Hammadi
تابعنا عبر
علق أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، على "زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان التي أجراها للإمارات، ولقائه مع الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد".
وقال أنور قرقاش، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "زيارة الأمير محمد بن سلمان ولقاءه الشيخ محمد بن زايد، عكس أهمية التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين"، مشيدا بتعاونهما وحكمتهما.
وأضاف: "تشكل العلاقات الثنائية الراسخة أحد الركائز الأساسية لاستقرار المنطقة. ويمثل الزعيمان نموذجًا للحراك الإيجابي في منطقة تواجه تحديات كبيرة".
وأثار منشور أنور قرقاش تفاعلا بين مستخدمين على منصة "إكس".
وكان الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، عقد مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال "زيارة خاصة" قام بها إلى دولة الإمارات، الأحد، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
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