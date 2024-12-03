"صمام أمان"... كيف يرى الإماراتيون زيارة محمد بن سلمان
© AP Photo / Mohamed Al Hammadiولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد يستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر الوطن في الإمارات
© AP Photo / Mohamed Al Hammadi
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علق أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، على "زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان التي أجراها للإمارات، ولقائه مع الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد".
وقال أنور قرقاش، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "زيارة الأمير محمد بن سلمان ولقاءه الشيخ محمد بن زايد، عكس أهمية التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين"، مشيدا بتعاونهما وحكمتهما.
زيارة الأمير محمد بن سلمان ولقاؤه الشيخ محمد بن زايد، حفظهما الله، يعكس أهمية التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين. تشكل العلاقات الثنائية الراسخة أحد الركائز الأساسية لاستقرار المنطقة. ويمثل الزعيمان نموذجًا للحراك الإيجابي في منطقة تواجه تحديات كبيرة.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 2, 2024
تعاونهما وحكمتهما صمام…
وأضاف: "تشكل العلاقات الثنائية الراسخة أحد الركائز الأساسية لاستقرار المنطقة. ويمثل الزعيمان نموذجًا للحراك الإيجابي في منطقة تواجه تحديات كبيرة".
وأثار منشور أنور قرقاش تفاعلا بين مستخدمين على منصة "إكس".
العلاقات السعودية الاماراتية فعلا صمام أمان للخليج و للمنطقة، ربي يحفظ المحمدين ويوفقهم.— khalid A AlHashimi (@kalhashimi92) December 2, 2024
رجال الصحراء ..— alkhuzama_2010🇦🇪 (@alkhuzama_2010) December 2, 2024
طموحهم عنان السماء ..
الله يحفظهم عز و ذخر لشعوبهم وشعوب المنطقة .. pic.twitter.com/g5rf180H8N
وكان الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، عقد مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال "زيارة خاصة" قام بها إلى دولة الإمارات، الأحد، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).