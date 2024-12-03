"فوستوك"... مجمع تكنولوجي روسي ضخم يبدأ مهمة طويلة في القطب الجنوبي... فيديو

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مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
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30 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
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قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:33 GMT
27 د
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البرنامج المسائي
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بلا قيود
خبير: الدعم الأمريكي والأوكراني سبب السيطرة على حلب
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مساحة حرة
ماذا يحدث في سوريا ولماذا الآن
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نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
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قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
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من الملعب
برشلونة يخسر والريال يقلص الفارق ومعاناة غوارديولا مستمرة
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مساحة حرة
ماذا يحدث في سوريا ولماذا الآن
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
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نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
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شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:32 GMT
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كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
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https://sarabic.ae/20241203/فوستوك-مجمع-تكنولوجي-روسي-ضخم-يبدأ-مهمة-طويلة-في-القطب-الجنوبي-فيديو---1095442809.html
"فوستوك"... مجمع تكنولوجي روسي ضخم يبدأ مهمة طويلة في القطب الجنوبي... فيديو
"فوستوك"... مجمع تكنولوجي روسي ضخم يبدأ مهمة طويلة في القطب الجنوبي... فيديو
سبوتنيك عربي
بدأ تشغيل مجمع "فوستوك" الشتوي الجديد في القارة القطبية الجنوبية، مع إعداد مشروع علمي يمتد لـ 18 عاما. 03.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-03T12:40+0000
2024-12-03T12:40+0000
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روسيا
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ومن المتوقع أن يركز المشروع على دراسة تغير المناخ على كوكب الأرض، والبحث في عينات الجليد القديمة التي يعود عمرها إلى 1.5 مليون عام، بالإضافة إلى دراسة بحيرة "فوستوك" الواقعة على عمق نحو 4 كيلومترات تحت الغطاء الجليدي للقارة.وتعد محطة "فوستوك" القطبية المحطة الروسية الوحيدة الواقعة في مركز القارة، فيما يمثل المجمع الشتوي الجديد أول منشأة حديثة من نوعها تبنى على أبرد نقطة على كوكب الأرض.المجمع الجديد لمحطة "فوستوك" في القطب الجنوبي
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روسيا, نادي الفيديو, علوم
روسيا, نادي الفيديو, علوم

"فوستوك"... مجمع تكنولوجي روسي ضخم يبدأ مهمة طويلة في القطب الجنوبي... فيديو

12:40 GMT 03.12.2024
© Sputnikتشغيل مجمع "فوستوك" الشتوي الجديد في القارة القطبية الجنوبية
تشغيل مجمع فوستوك الشتوي الجديد في القارة القطبية الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
بدأ تشغيل مجمع "فوستوك" الشتوي الجديد في القارة القطبية الجنوبية، مع إعداد مشروع علمي يمتد لـ 18 عاما.
ومن المتوقع أن يركز المشروع على دراسة تغير المناخ على كوكب الأرض، والبحث في عينات الجليد القديمة التي يعود عمرها إلى 1.5 مليون عام، بالإضافة إلى دراسة بحيرة "فوستوك" الواقعة على عمق نحو 4 كيلومترات تحت الغطاء الجليدي للقارة.
وتعد محطة "فوستوك" القطبية المحطة الروسية الوحيدة الواقعة في مركز القارة، فيما يمثل المجمع الشتوي الجديد أول منشأة حديثة من نوعها تبنى على أبرد نقطة على كوكب الأرض.
المجمع الجديد لمحطة "فوستوك" في القطب الجنوبي
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