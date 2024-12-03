https://sarabic.ae/20241203/فوستوك-مجمع-تكنولوجي-روسي-ضخم-يبدأ-مهمة-طويلة-في-القطب-الجنوبي-فيديو---1095442809.html
"فوستوك"... مجمع تكنولوجي روسي ضخم يبدأ مهمة طويلة في القطب الجنوبي... فيديو
"فوستوك"... مجمع تكنولوجي روسي ضخم يبدأ مهمة طويلة في القطب الجنوبي... فيديو
سبوتنيك عربي
بدأ تشغيل مجمع "فوستوك" الشتوي الجديد في القارة القطبية الجنوبية، مع إعداد مشروع علمي يمتد لـ 18 عاما. 03.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-03T12:40+0000
2024-12-03T12:40+0000
2024-12-03T12:40+0000
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روسيا
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ومن المتوقع أن يركز المشروع على دراسة تغير المناخ على كوكب الأرض، والبحث في عينات الجليد القديمة التي يعود عمرها إلى 1.5 مليون عام، بالإضافة إلى دراسة بحيرة "فوستوك" الواقعة على عمق نحو 4 كيلومترات تحت الغطاء الجليدي للقارة.وتعد محطة "فوستوك" القطبية المحطة الروسية الوحيدة الواقعة في مركز القارة، فيما يمثل المجمع الشتوي الجديد أول منشأة حديثة من نوعها تبنى على أبرد نقطة على كوكب الأرض.المجمع الجديد لمحطة "فوستوك" في القطب الجنوبي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, نادي الفيديو, علوم
روسيا, نادي الفيديو, علوم
"فوستوك"... مجمع تكنولوجي روسي ضخم يبدأ مهمة طويلة في القطب الجنوبي... فيديو
بدأ تشغيل مجمع "فوستوك" الشتوي الجديد في القارة القطبية الجنوبية، مع إعداد مشروع علمي يمتد لـ 18 عاما.
ومن المتوقع أن يركز المشروع على دراسة تغير المناخ على كوكب الأرض، والبحث في عينات الجليد القديمة التي يعود عمرها إلى 1.5 مليون عام، بالإضافة إلى دراسة بحيرة "فوستوك" الواقعة على عمق نحو 4 كيلومترات تحت الغطاء الجليدي للقارة.
وتعد محطة "فوستوك" القطبية المحطة الروسية الوحيدة الواقعة في مركز القارة، فيما يمثل المجمع الشتوي الجديد أول منشأة حديثة من نوعها تبنى على أبرد نقطة على كوكب الأرض.