https://sarabic.ae/20241203/لقاءات-مع-الملك-ورئيس-الوزراء-ماذا-وراء-زيارة-أمير-قطر-إلى-بريطانيا-1095441981.html

لقاءات مع الملك ورئيس الوزراء... ماذا وراء زيارة أمير قطر إلى بريطانيا

لقاءات مع الملك ورئيس الوزراء... ماذا وراء زيارة أمير قطر إلى بريطانيا

سبوتنيك عربي

وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وحرمه الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، مساء أمس الاثنين، إلى العاصمة لندن في زيارة دولة إلى المملكة المتحدة. 03.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-03T11:56+0000

2024-12-03T11:56+0000

2024-12-03T11:56+0000

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

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ويستقبل الأمير وليام وزوجته كايت أمير دولة قطر وحرمه، اليوم الثلاثاء، في قصر كنسينغتون، ثم ينضمون إلى الملك تشارلز الثالث للمشاركة في حفل رسمي.وستغيب الملكة كاميلا عن حفل الاستقبال، إذ تعاني من تبعات التهاب رئوي لكنها ستشارك في باقي نشاطات النهار ولا سيما حفل غداء ومأدبة رسمية مساء في قصر باكنغهام.وتقام للأمير مأدبة رسمية في قصر باكنغهام خلال الزيارة التي يقوم بها برفقة حرمه لمدة يومين، على أن يلقي كلمة أمام أعضاء في البرلمان الثلاثاء، ويجري محادثات الأربعاء مع رئيس الوزراء كير ستارمر.وستكون هذه أول زيارة رسمية تشارك فيها كيت ميدلتون أميرة ويلز منذ تشخيص إصابتها بالسرطان، الذي أُعلن عنه في مارس/ آذار، كجزء من عودتها التدريجية إلى مهامها الملكية.ويُتوقع أن تتناول المحادثات في داونينغ ستريت الوضع في الشرق الأوسط، لا سيما وأن قطر تشارك مع الولايات المتحدة ومصر في الجهود الدبلوماسية الجارية من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين فيه منذ عملية "طوفان الأقصى" 7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 واندلاع الحرب.وتقدّر استثمارات قطر في الاقتصاد البريطاني بأكثر من 40 مليار جنيه استرليني. وأعربت الدوحة في عام 2022، عن نيتها في استثمار ما يصل إلى 10 مليارات جنيه استرليني في البلاد بحلول عام 2027، حسب وكالة "فرانس برس".

https://sarabic.ae/20221027/بريطانيا-تدعو-مواطنيها-لاحترام-ثقافة-قطر-خلال-بطولة-كأس-العالم-2022-1069547916.html

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أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , أخبار قطر اليوم, قطر, بريطانيا, أخبار العالم الآن, العالم العربي