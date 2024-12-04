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البرلمان الفرنسي يصوت بالأغلبية لصالح حجب الثقة عن الحكومة
البرلمان الفرنسي يصوت بالأغلبية لصالح حجب الثقة عن الحكومة
سبوتنيك عربي
صوّتت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، اليوم الأربعاء، بالأغلبية لصالح حجب الثقة عن الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء ميشال بارنييه، وذلك في أعقاب تمريره... 04.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-04T20:45+0000
2024-12-04T20:45+0000
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وأظهرت نتائج التصويت أن 331 من أصل 574 نائبا صوتوا لصالح مذكرة حجب الثقة عن الحكومة التي قدمها حزبا "فرنسا الأبية" و"الجبهة الشعبية الجديدة" اليساريين وحصلت على دعم وتأييد من قبل الأحزاب اليمينية. وعقب حجب الثقة عن الحكومة، دعا حزب "فرنسا الأبية" الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التنحي عن منصبه.والآن يضطر بارنييه إلى ترك منصبه، وتقدم حكومة البلاد استقالتها بمساعدة التصويت بحجب الثقة من النواب لأول مرة منذ عام 1962.وفي آذار/مارس العام الماضي، استخدمت الحكومة المادة 49.3 من الدستور لفرض مشروع قانون إصلاح المعاشات التقاعدية على البرلمان الفرنسي، مما أدى إلى مزيد من الاحتجاجات وفشل تصويتان بحجب الثقة، وهو ما ساهم في زيادة العنف في الاحتجاجات إلى جانب الإضراب الذي نظمته النقابات.
https://sarabic.ae/20241128/خبراء-فرنسا-تسعى-للحفاظ-على-ما-تبقى-من-نفوذها-في-أفريقيا-1095301492.html
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البرلمان الفرنسي يصوت بالأغلبية لصالح حجب الثقة عن الحكومة

20:45 GMT 04.12.2024
© Getty Images / t3000البرلمان الفرنسي
البرلمان الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
© Getty Images / t3000
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صوّتت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، اليوم الأربعاء، بالأغلبية لصالح حجب الثقة عن الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء ميشال بارنييه، وذلك في أعقاب تمريره لميزانية الضمان الاجتماعي دون تصويت، بتفعيله للمادة 49.3 من الدستور.
وأظهرت نتائج التصويت أن 331 من أصل 574 نائبا صوتوا لصالح مذكرة حجب الثقة عن الحكومة التي قدمها حزبا "فرنسا الأبية" و"الجبهة الشعبية الجديدة" اليساريين وحصلت على دعم وتأييد من قبل الأحزاب اليمينية.
وعقب حجب الثقة عن الحكومة، دعا حزب "فرنسا الأبية" الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التنحي عن منصبه.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
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28 نوفمبر, 16:41 GMT
والآن يضطر بارنييه إلى ترك منصبه، وتقدم حكومة البلاد استقالتها بمساعدة التصويت بحجب الثقة من النواب لأول مرة منذ عام 1962.

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عين ميشال بارنييه رئيسا للوزراء، في 5 أيلول/سبتمبر الماضي، وكلفه بتشكيل الحكومة.

وفي آذار/مارس العام الماضي، استخدمت الحكومة المادة 49.3 من الدستور لفرض مشروع قانون إصلاح المعاشات التقاعدية على البرلمان الفرنسي، مما أدى إلى مزيد من الاحتجاجات وفشل تصويتان بحجب الثقة، وهو ما ساهم في زيادة العنف في الاحتجاجات إلى جانب الإضراب الذي نظمته النقابات.
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