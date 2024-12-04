https://sarabic.ae/20241204/البرلمان-الفرنسي-يصوت-بالأغلبية-لصالح-حجب-الثقة-عن-الحكومة-1095492538.html

البرلمان الفرنسي يصوت بالأغلبية لصالح حجب الثقة عن الحكومة

البرلمان الفرنسي يصوت بالأغلبية لصالح حجب الثقة عن الحكومة

سبوتنيك عربي

صوّتت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، اليوم الأربعاء، بالأغلبية لصالح حجب الثقة عن الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء ميشال بارنييه، وذلك في أعقاب تمريره... 04.12.2024, سبوتنيك عربي

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وأظهرت نتائج التصويت أن 331 من أصل 574 نائبا صوتوا لصالح مذكرة حجب الثقة عن الحكومة التي قدمها حزبا "فرنسا الأبية" و"الجبهة الشعبية الجديدة" اليساريين وحصلت على دعم وتأييد من قبل الأحزاب اليمينية. وعقب حجب الثقة عن الحكومة، دعا حزب "فرنسا الأبية" الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التنحي عن منصبه.والآن يضطر بارنييه إلى ترك منصبه، وتقدم حكومة البلاد استقالتها بمساعدة التصويت بحجب الثقة من النواب لأول مرة منذ عام 1962.وفي آذار/مارس العام الماضي، استخدمت الحكومة المادة 49.3 من الدستور لفرض مشروع قانون إصلاح المعاشات التقاعدية على البرلمان الفرنسي، مما أدى إلى مزيد من الاحتجاجات وفشل تصويتان بحجب الثقة، وهو ما ساهم في زيادة العنف في الاحتجاجات إلى جانب الإضراب الذي نظمته النقابات.

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