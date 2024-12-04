الملك تشارلز الثالث يتحدث باللغة العربية وهو يوجه خطابه لأمير قطر... فيديو
© AP Photo / Victoria Jones/Poolالملك تشارلز الثالث وكاميلا ، قرينة الملكة أثناء مجلس الانضمام في قصر سانت جيمس، لندن، إنجلترا 10 سبتمبر 2022، حيث تم إعلان الملك تشارلز الثالث ملكًا رسميًا.
© AP Photo / Victoria Jones/Pool
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تداولت وسائل الإعلام العالمية مقطع فيديو لملك بريطانيا تشارلز الثالث، وهو يتحدث باللغة العربية في مستهل خطابه للترحيب بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في قصر باكنغهام الملكي.
وتوجه تشارلز بحديثه للأمير تميم قائلا: "السلام عليكم أحييكم مرة أخرى في المملكة المتحدة بلدكم الثاني"، وانتشر فيديو لحديث الملك تشارلز باللغة العربية على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.
“السلام عليكم أحييكم مرة أخرى في المملكة المتحدة بلدكم الثاني” 🇬🇧👑— بريطانيا بالعربي🇬🇧 (@TheUKAr) December 4, 2024
جلالة ملك بريطانيا تشارلز الثالث يفاجئ الجميع بافتتاحه خطابه باللغة العربية للترحيب بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي حل ضيفًا على جلالته في قصر باكنغهام الملكي البريطاني
🇬🇧🤝🇶🇦 pic.twitter.com/JcAmRXXotd
يشار إلى أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وقرينته الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، قد حضرا أمس الثلاثاء مأدبة العشاء التي أقامها الملك تشارلز الثالث بقصر بكنغهام تكريما لأمير قطر.
وأبدى تشارلز إعجابه بالتطور الذي تشهده دولة قطر في كافة المجالات وسروره بمشاركة العديد من الشركات البريطانية في هذا التطور. كما أكد على أهمية زيارة الأمير، والتي تمثل فرصة للاحتفاء بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، متطلعا إلى مزيد من التعاون في مختلف المجالات.