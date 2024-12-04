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https://sarabic.ae/20241204/الملك-تشارلز-الثالث-يتحدث-باللغة-العربية-وهو-يوجه-خطابه-لأمير-قطر-فيديو--1095489912.html
الملك تشارلز الثالث يتحدث باللغة العربية وهو يوجه خطابه لأمير قطر... فيديو
الملك تشارلز الثالث يتحدث باللغة العربية وهو يوجه خطابه لأمير قطر... فيديو
سبوتنيك عربي
تداولت وسائل الإعلام العالمية مقطع فيديو لملك بريطانيا تشارلز الثالث، وهو يتحدث باللغة العربية في مستهل خطابه للترحيب بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في... 04.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-04T19:02+0000
2024-12-04T19:02+0000
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وتوجه تشارلز بحديثه للأمير تميم قائلا: "السلام عليكم أحييكم مرة أخرى في المملكة المتحدة بلدكم الثاني"، وانتشر فيديو لحديث الملك تشارلز باللغة العربية على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.يشار إلى أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وقرينته الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، قد حضرا أمس الثلاثاء مأدبة العشاء التي أقامها الملك تشارلز الثالث بقصر بكنغهام تكريما لأمير قطر.وأبدى تشارلز إعجابه بالتطور الذي تشهده دولة قطر في كافة المجالات وسروره بمشاركة العديد من الشركات البريطانية في هذا التطور. كما أكد على أهمية زيارة الأمير، والتي تمثل فرصة للاحتفاء بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، متطلعا إلى مزيد من التعاون في مختلف المجالات.
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نادي الفيديو, بريطانيا, قطر, أخبار قطر اليوم
نادي الفيديو, بريطانيا, قطر, أخبار قطر اليوم

الملك تشارلز الثالث يتحدث باللغة العربية وهو يوجه خطابه لأمير قطر... فيديو

19:02 GMT 04.12.2024
© AP Photo / Victoria Jones/Poolالملك تشارلز الثالث وكاميلا ، قرينة الملكة أثناء مجلس الانضمام في قصر سانت جيمس، لندن، إنجلترا 10 سبتمبر 2022، حيث تم إعلان الملك تشارلز الثالث ملكًا رسميًا.
الملك تشارلز الثالث وكاميلا ، قرينة الملكة أثناء مجلس الانضمام في قصر سانت جيمس، لندن، إنجلترا 10 سبتمبر 2022، حيث تم إعلان الملك تشارلز الثالث ملكًا رسميًا. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Victoria Jones/Pool
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تداولت وسائل الإعلام العالمية مقطع فيديو لملك بريطانيا تشارلز الثالث، وهو يتحدث باللغة العربية في مستهل خطابه للترحيب بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في قصر باكنغهام الملكي.
وتوجه تشارلز بحديثه للأمير تميم قائلا: "السلام عليكم أحييكم مرة أخرى في المملكة المتحدة بلدكم الثاني"، وانتشر فيديو لحديث الملك تشارلز باللغة العربية على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.
يشار إلى أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وقرينته الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، قد حضرا أمس الثلاثاء مأدبة العشاء التي أقامها الملك تشارلز الثالث بقصر بكنغهام تكريما لأمير قطر.
وأبدى تشارلز إعجابه بالتطور الذي تشهده دولة قطر في كافة المجالات وسروره بمشاركة العديد من الشركات البريطانية في هذا التطور. كما أكد على أهمية زيارة الأمير، والتي تمثل فرصة للاحتفاء بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، متطلعا إلى مزيد من التعاون في مختلف المجالات.
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