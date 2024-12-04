https://sarabic.ae/20241204/متحدث-القوات-الجنوبية-يكشف-لـسبوتنيك-عن-القدرات-الحقيقية-لتنظيم-القاعدة-في-اليمن-1095491788.html

متحدث القوات الجنوبية يكشف لـ"سبوتنيك" عن القدرات الحقيقية لتنظيم "القاعدة" في اليمن

متحدث القوات الجنوبية يكشف لـ"سبوتنيك" عن القدرات الحقيقية لتنظيم "القاعدة" في اليمن

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة الجنوبية في اليمن، المقدم محمد النقيب، أن تنظيم القاعدة "المحظور في روسيا" لم يستطيع الصمود والحفاظ على بقائه و تموضعه منذ... 04.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-04T20:02+0000

2024-12-04T20:02+0000

2024-12-04T20:02+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

المبعوث الأممي إلى اليمن

قصف اليمن

جنوب اليمن

الجنوب اليمني

المجلس الانتقالي الجنوبي

رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزبيدي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0a/1092592019_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_9865fc76edc63b8bf6872217822ca35d.jpg

وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"،اليوم الأربعاء، قواتنا المسلحة الجنوبية تمكنت من تدمير بنيته التحتية و دك أوكاره والسيطرة على كل معسكراته منها، معسكر وادي عومران بمحافظة أبين، ومعسكرات أخرى موازية من حيث الأهمية بمحافظة شبوة وقتل العشرات من عناصره وطرده من مسرح انتشاره، والمناطق التي تم تصديره إليها من قبل النظام السابق وجرى تجذيره فيها منذ عقود، لجعله أداة لتركيع شعب الجنوب وقمع إرادته وإسقاط صورة نمطية زائفة تلصق الإرهاب بالجنوب وشعبه وهويته. وأضاف النقيب، نستطيع القول إن ما يقوم به تنظيم القاعدة الإرهابي في الآونة الأخيرة من عمليات فردية بالعبوات الناسفة هى محاولة إثبات وجود، حيث يستخدم عناصره المتسللة عبر سلاسل جبلية تربط محافظتي أبين وشبوة الجنوبيتين بمحافظة البيضاء اليمنية، و تقوم تلك العناصر بتنفيذ كمائن تستهدف دوريات قواتنا المشاركة في عملية سهام الشرق، لا سيما في شرق مديرية مودية ثم تلوذ هذه العناصر بالفرار إلى أوكارها والمأوى البديل الذي وفرته المليشيات الحوثية بمحافظة البيضاء. وقال النقيب، قواتنا المسلحة الجنوبية في عملية (سهام الشرق وسهام الجنوب) استطاعت أن تشل قدرات التنظيم وتفقده القدرة على المناورة، الأمر الذي جعلنا نشهد عودة نشاط عناصر التنظيم بين الحينة والأخرى، ولو بحدود زرع العبوات الناسفة ونصب كمائن ثم الفرار.وتخوض القوات المسلحة الجنوبية، منذ أكثر من عامين، حربًا مُباشرة مع العناصر الإرهابية والمُتطرفة(تنظيم القاعدة)، في إطار حملة عسكرية شاملة أطلق عليها اسم (سهام الشرق)، وذلك بهدف تطهير المحافظات الجنوبية الشرقية من أي تواجد لهذه العناصر فيها، وتحديدًا في محافظتي أبين وشبوة، وقد تمكنت في فترات متعاقبة من استعادة السيطرة على عدد من المواقع الإستراتيجية الحيوية والمهمة، التي ظلت لسنوات تخضع لسيطرة التنظيم الإرهابي.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عندما توصلت الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله"، إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.وتسيطر "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 من مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

جنوب اليمن

الجنوب اليمني

عدن

خليج عدن

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, المبعوث الأممي إلى اليمن, قصف اليمن, جنوب اليمن, الجنوب اليمني, المجلس الانتقالي الجنوبي, رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزبيدي, عدن, خليج عدن, تنظيم القاعدة