متحدث القوات الجنوبية يكشف لـ"سبوتنيك" عن القدرات الحقيقية لتنظيم "القاعدة" في اليمن
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالمقدم محمد النقيب المتحدث الرسمي باسم القوات الجنوبية في اليمن
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
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أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة الجنوبية في اليمن، المقدم محمد النقيب، أن تنظيم القاعدة "المحظور في روسيا" لم يستطيع الصمود والحفاظ على بقائه و تموضعه منذ المرحلة الأولى لعمليتي سهام الشرق وسهام الجنوب في محافظتي أبين وشبوة.
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"،اليوم الأربعاء، قواتنا المسلحة الجنوبية تمكنت من تدمير بنيته التحتية و دك أوكاره والسيطرة على كل معسكراته منها، معسكر وادي عومران بمحافظة أبين، ومعسكرات أخرى موازية من حيث الأهمية بمحافظة شبوة وقتل العشرات من عناصره وطرده من مسرح انتشاره، والمناطق التي تم تصديره إليها من قبل النظام السابق وجرى تجذيره فيها منذ عقود، لجعله أداة لتركيع شعب الجنوب وقمع إرادته وإسقاط صورة نمطية زائفة تلصق الإرهاب بالجنوب وشعبه وهويته.
وأضاف النقيب، نستطيع القول إن ما يقوم به تنظيم القاعدة الإرهابي في الآونة الأخيرة من عمليات فردية بالعبوات الناسفة هى محاولة إثبات وجود، حيث يستخدم عناصره المتسللة عبر سلاسل جبلية تربط محافظتي أبين وشبوة الجنوبيتين بمحافظة البيضاء اليمنية، و تقوم تلك العناصر بتنفيذ كمائن تستهدف دوريات قواتنا المشاركة في عملية سهام الشرق، لا سيما في شرق مديرية مودية ثم تلوذ هذه العناصر بالفرار إلى أوكارها والمأوى البديل الذي وفرته المليشيات الحوثية بمحافظة البيضاء.
وقال النقيب، قواتنا المسلحة الجنوبية في عملية (سهام الشرق وسهام الجنوب) استطاعت أن تشل قدرات التنظيم وتفقده القدرة على المناورة، الأمر الذي جعلنا نشهد عودة نشاط عناصر التنظيم بين الحينة والأخرى، ولو بحدود زرع العبوات الناسفة ونصب كمائن ثم الفرار.
وتخوض القوات المسلحة الجنوبية، منذ أكثر من عامين، حربًا مُباشرة مع العناصر الإرهابية والمُتطرفة(تنظيم القاعدة)، في إطار حملة عسكرية شاملة أطلق عليها اسم (سهام الشرق)، وذلك بهدف تطهير المحافظات الجنوبية الشرقية من أي تواجد لهذه العناصر فيها، وتحديدًا في محافظتي أبين وشبوة، وقد تمكنت في فترات متعاقبة من استعادة السيطرة على عدد من المواقع الإستراتيجية الحيوية والمهمة، التي ظلت لسنوات تخضع لسيطرة التنظيم الإرهابي.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عندما توصلت الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله"، إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
وتسيطر "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 من مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.