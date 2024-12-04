https://sarabic.ae/20241204/وفاة-معلمة-بعد-تعرضها-لعضة-خفاش-داخل-الفصل-1095475198.html
وفاة معلمة بعد تعرضها لعضة خفاش داخل الفصل
وفاة معلمة بعد تعرضها لعضة خفاش داخل الفصل
سبوتنيك عربي
توفيت معلمة من ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعد تعرضها لعضة خفاش، يُعتقد أنه كان مصابا بداء الكلب، داخل فصل دراسي. 04.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-04T12:04+0000
2024-12-04T12:04+0000
2024-12-04T12:04+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال مسؤولون وصديقة للمعلمة، إن "سينينغ (60 عاما) اكتشفت وجود خفاش في حصتها الدراسية في منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، وحاولت التقاطه وأخذه إلى الخارج، لكنها تعرضت لعضته.وأضافوا أن "سينينغ لم تظهر عليها أعراض داء الكلب على الفور، لكنها أصيبت بالمرض بعد أسابيع وتم نقلها إلى المستشفى، حيث أصيبت بغيبوبة وتوفيت بعد أيام.وحذر مسؤولو الصحة العامة من مخاطر الخفافيش، التي تعد المصدر الأكثر شيوعا لداء الكلب لدى البشر في الولايات المتحدة، بعد وفاة المُعلمة ليا سينينغ في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني.من جانبها، وصفت إدارة مدرسة دوس بالوس-أورو لوما المشتركة في بيان سينينغ بأنها "مُعلمة مخلصة وذات قلب رحيم".
https://sarabic.ae/20220312/خفاش-مختفي-منذ-40-عاما-يظهر-في-دولة-أفريقية-1059817337.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
وفاة معلمة بعد تعرضها لعضة خفاش داخل الفصل
توفيت معلمة من ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعد تعرضها لعضة خفاش، يُعتقد أنه كان مصابا بداء الكلب، داخل فصل دراسي.
وقال مسؤولون وصديقة للمعلمة، إن "سينينغ (60 عاما) اكتشفت وجود خفاش في حصتها الدراسية في منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، وحاولت التقاطه وأخذه إلى الخارج، لكنها تعرضت لعضته.
وأضافوا أن "سينينغ لم تظهر عليها أعراض داء الكلب على الفور، لكنها أصيبت بالمرض بعد أسابيع وتم نقلها إلى المستشفى، حيث أصيبت بغيبوبة وتوفيت بعد أيام.
وحذر مسؤولو الصحة العامة من مخاطر الخفافيش، التي تعد المصدر الأكثر شيوعا لداء الكلب لدى البشر في الولايات المتحدة، بعد وفاة المُعلمة ليا سينينغ في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني.
من جانبها، وصفت إدارة مدرسة دوس بالوس-أورو لوما المشتركة في بيان سينينغ بأنها "مُعلمة مخلصة وذات قلب رحيم".