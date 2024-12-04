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بوتين يلقي كلمة خلال منتدى "روسيا تنادي"... فيديو
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وفاة معلمة بعد تعرضها لعضة خفاش داخل الفصل
وفاة معلمة بعد تعرضها لعضة خفاش داخل الفصل
سبوتنيك عربي
توفيت معلمة من ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعد تعرضها لعضة خفاش، يُعتقد أنه كان مصابا بداء الكلب، داخل فصل دراسي. 04.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-04T12:04+0000
2024-12-04T12:04+0000
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وقال مسؤولون وصديقة للمعلمة، إن "سينينغ (60 عاما) اكتشفت وجود خفاش في حصتها الدراسية في منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، وحاولت التقاطه وأخذه إلى الخارج، لكنها تعرضت لعضته.وأضافوا أن "سينينغ لم تظهر عليها أعراض داء الكلب على الفور، لكنها أصيبت بالمرض بعد أسابيع وتم نقلها إلى المستشفى، حيث أصيبت بغيبوبة وتوفيت بعد أيام.وحذر مسؤولو الصحة العامة من مخاطر الخفافيش، التي تعد المصدر الأكثر شيوعا لداء الكلب لدى البشر في الولايات المتحدة، بعد وفاة المُعلمة ليا سينينغ في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني.من جانبها، وصفت إدارة مدرسة دوس بالوس-أورو لوما المشتركة في بيان سينينغ بأنها "مُعلمة مخلصة وذات قلب رحيم".
https://sarabic.ae/20220312/خفاش-مختفي-منذ-40-عاما-يظهر-في-دولة-أفريقية-1059817337.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

وفاة معلمة بعد تعرضها لعضة خفاش داخل الفصل

12:04 GMT 04.12.2024
© Photo / unsplash/Todd Cravensخفاش بني وأسود
خفاش بني وأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
© Photo / unsplash/Todd Cravens
تابعنا عبر
توفيت معلمة من ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعد تعرضها لعضة خفاش، يُعتقد أنه كان مصابا بداء الكلب، داخل فصل دراسي.
وقال مسؤولون وصديقة للمعلمة، إن "سينينغ (60 عاما) اكتشفت وجود خفاش في حصتها الدراسية في منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، وحاولت التقاطه وأخذه إلى الخارج، لكنها تعرضت لعضته.
وأضافوا أن "سينينغ لم تظهر عليها أعراض داء الكلب على الفور، لكنها أصيبت بالمرض بعد أسابيع وتم نقلها إلى المستشفى، حيث أصيبت بغيبوبة وتوفيت بعد أيام.
خفاش - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
خفاش مختفي منذ 40 عاما يظهر في دولة أفريقية
12 مارس 2022, 19:07 GMT
وحذر مسؤولو الصحة العامة من مخاطر الخفافيش، التي تعد المصدر الأكثر شيوعا لداء الكلب لدى البشر في الولايات المتحدة، بعد وفاة المُعلمة ليا سينينغ في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني.
من جانبها، وصفت إدارة مدرسة دوس بالوس-أورو لوما المشتركة في بيان سينينغ بأنها "مُعلمة مخلصة وذات قلب رحيم".
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