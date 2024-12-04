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بوتين يلقي كلمة خلال منتدى "روسيا تنادي"... فيديو
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صور لمواصلة الجيش السوري عملية تحرير الأراضي من الإرهاب
صور لمواصلة الجيش السوري عملية تحرير الأراضي من الإرهاب
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لمواصلة الجيش السوري عملية تحرير الأراضي من الإرهاب. 04.12.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, أخبار سوريا اليوم
фото, صور, أخبار سوريا اليوم

صور لمواصلة الجيش السوري عملية تحرير الأراضي من الإرهاب

14:07 GMT 04.12.2024
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جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لمواصلة الجيش السوري عملية تحرير الأراضي من الإرهاب.
© AP Photo / Hogir El Abdo

صورة لوصول النازحين من ريف حلب إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في الرقة، سوريا.

صورة لوصول النازحين من ريف حلب إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في الرقة، سوريا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Hogir El Abdo

صورة لوصول النازحين من ريف حلب إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في الرقة، سوريا.

© AP Photo / Ghaith Alsayed

مسلحون من المعارضة السورية يلتقطون صوراً في ضواحي مدينة حماة، سوريا.

مسلحون من المعارضة السورية يلتقطون صوراً في ضواحي مدينة حماة، سوريا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ghaith Alsayed

مسلحون من المعارضة السورية يلتقطون صوراً في ضواحي مدينة حماة، سوريا.

© Getty Images / Anadolu/Kinene Hindevi

صورة تظهر اشتباكات وقصف متبادل بين الجيش السوري والمجموعات الإرهابية المسلحة، في ريف حماه.

صورة تظهر اشتباكات وقصف متبادل بين الجيش السوري والمجموعات الإرهابية المسلحة، في ريف حماه. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Kinene Hindevi

صورة تظهر اشتباكات وقصف متبادل بين الجيش السوري والمجموعات الإرهابية المسلحة، في ريف حماه.

© AP Photo / Hogir El Abdo

عائلة سورية نازحة تغادر مدينة حلب خوفا من الاشتباكات الدائرة بين الجيش السوري والمجموعات الإرهابية المسلحة.

عائلة سورية نازحة تغادر مدينة حلب خوفا من الاشتباكات الدائرة بين الجيش السوري والمجموعات الإرهابية المسلحة. - سبوتنيك عربي
4/8
© AP Photo / Hogir El Abdo

عائلة سورية نازحة تغادر مدينة حلب خوفا من الاشتباكات الدائرة بين الجيش السوري والمجموعات الإرهابية المسلحة.

© AP Photo / Omar Albam

تصاعد دخان المعارك على أطراف مدينة حماة في سوريا.

تصاعد دخان المعارك على أطراف مدينة حماة في سوريا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Omar Albam

تصاعد دخان المعارك على أطراف مدينة حماة في سوريا.

© AP Photo / Omar Albam

مسلحون من المعارضة السورية يقودون دراجة نارية ودبابة استولوا عليها من الجيش السوري، في بلدة معرة النعمان جنوب إدلب في سوريا.

مسلحون من المعارضة السورية يقودون دراجة نارية ودبابة استولوا عليها من الجيش السوري، في بلدة معرة النعمان جنوب إدلب في سوريا. - سبوتنيك عربي
6/8
© AP Photo / Omar Albam

مسلحون من المعارضة السورية يقودون دراجة نارية ودبابة استولوا عليها من الجيش السوري، في بلدة معرة النعمان جنوب إدلب في سوريا.

© Getty Images / Anadolu/Kinene Hindevi

صورة تظهر مجموعات مسلحة معارضة للحكومة السورية تتجه إلى مدينة حماه.

صورة تظهر مجموعات مسلحة معارضة للحكومة السورية تتجه إلى مدينة حماه. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Kinene Hindevi

صورة تظهر مجموعات مسلحة معارضة للحكومة السورية تتجه إلى مدينة حماه.

© AP Photo / Hogir El Abdo

صورة لنزوح العائلات من مدينة حلب إلى مدينة الرقة السورية، نتيجة المعارك المتواصلة بين الجيش السوري والمعارضة المسلحة.

صورة لنزوح العائلات من مدينة حلب إلى مدينة الرقة السورية، نتيجة المعارك المتواصلة بين الجيش السوري والمعارضة المسلحة. - سبوتنيك عربي
8/8
© AP Photo / Hogir El Abdo

صورة لنزوح العائلات من مدينة حلب إلى مدينة الرقة السورية، نتيجة المعارك المتواصلة بين الجيش السوري والمعارضة المسلحة.

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