صور لمواصلة الجيش السوري عملية تحرير الأراضي من الإرهاب

صورة لوصول النازحين من ريف حلب إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في الرقة، سوريا.
صورة لوصول النازحين من ريف حلب إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في الرقة، سوريا.
مسلحون من المعارضة السورية يلتقطون صوراً في ضواحي مدينة حماة، سوريا.
مسلحون من المعارضة السورية يلتقطون صوراً في ضواحي مدينة حماة، سوريا.
صورة تظهر اشتباكات وقصف متبادل بين الجيش السوري والمجموعات الإرهابية المسلحة، في ريف حماه.
صورة تظهر اشتباكات وقصف متبادل بين الجيش السوري والمجموعات الإرهابية المسلحة، في ريف حماه.
عائلة سورية نازحة تغادر مدينة حلب خوفا من الاشتباكات الدائرة بين الجيش السوري والمجموعات الإرهابية المسلحة.
عائلة سورية نازحة تغادر مدينة حلب خوفا من الاشتباكات الدائرة بين الجيش السوري والمجموعات الإرهابية المسلحة.
تصاعد دخان المعارك على أطراف مدينة حماة في سوريا.
تصاعد دخان المعارك على أطراف مدينة حماة في سوريا.
مسلحون من المعارضة السورية يقودون دراجة نارية ودبابة استولوا عليها من الجيش السوري، في بلدة معرة النعمان جنوب إدلب في سوريا.
مسلحون من المعارضة السورية يقودون دراجة نارية ودبابة استولوا عليها من الجيش السوري، في بلدة معرة النعمان جنوب إدلب في سوريا.
صورة تظهر مجموعات مسلحة معارضة للحكومة السورية تتجه إلى مدينة حماه.
صورة تظهر مجموعات مسلحة معارضة للحكومة السورية تتجه إلى مدينة حماه.
صورة لنزوح العائلات من مدينة حلب إلى مدينة الرقة السورية، نتيجة المعارك المتواصلة بين الجيش السوري والمعارضة المسلحة.
صورة لنزوح العائلات من مدينة حلب إلى مدينة الرقة السورية، نتيجة المعارك المتواصلة بين الجيش السوري والمعارضة المسلحة.