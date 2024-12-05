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https://sarabic.ae/20241205/استدعاء-واسع-لسيارات-يابانية-شهيرة-بسبب-خلل-يؤدي-إلى-تسرب-الوقود-1095523854.html
استدعاء واسع لسيارات يابانية شهيرة بسبب خلل يؤدي إلى تسرب الوقود
استدعاء واسع لسيارات يابانية شهيرة بسبب خلل يؤدي إلى تسرب الوقود
سبوتنيك عربي
كشفت السلطات الأمريكية، اليوم الخميس، عن استدعاء شركة هوندا لآلاف السيارات من طرازات مختلفة بسبب خلل محتمل قد يؤدي إلى تسرب الوقود. 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T15:43+0000
2024-12-05T15:43+0000
مجتمع
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وذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة، أن شركة هوندا قررت استدعاء نحو 205,760 سيارة "إس يو في" (سيارات رياضية متعددة الاستخدامات) بسبب خطر تسرب الوقود.وأضافت أن الاستدعاء يشمل طرازات معينة من سيارات "باسبورت" و"بايلوت" المنتجة بين عامي 2023 و2025.وأكدت أن وكلاء هوندا سيقومون بفحص وإصلاح أنبوب عنق مصفاة الوقود والأنبوب الموصل عند الضرورة، دون أي تكلفة على مالكي السيارات المتأثرة.
https://sarabic.ae/20220306/سوني-وهوندا-تتحالفان-لتصنيع-سيارات-كهربائية-1059519108.html
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منوعات, الأخبار
منوعات, الأخبار

استدعاء واسع لسيارات يابانية شهيرة بسبب خلل يؤدي إلى تسرب الوقود

15:43 GMT 05.12.2024
CC0 / / ساحة انتظار سيارات
ساحة انتظار سيارات - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
CC0 / /
تابعنا عبر
كشفت السلطات الأمريكية، اليوم الخميس، عن استدعاء شركة هوندا لآلاف السيارات من طرازات مختلفة بسبب خلل محتمل قد يؤدي إلى تسرب الوقود.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة، أن شركة هوندا قررت استدعاء نحو 205,760 سيارة "إس يو في" (سيارات رياضية متعددة الاستخدامات) بسبب خطر تسرب الوقود.
وأضافت أن الاستدعاء يشمل طرازات معينة من سيارات "باسبورت" و"بايلوت" المنتجة بين عامي 2023 و2025.
شعار شركة هوندا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
مجتمع
"سوني "وهوندا" تتحالفان لتصنيع سيارات كهربائية
6 مارس 2022, 06:50 GMT
وأوضحت الإدارة أن المشكلة تكمن في احتمال انفصال أجزاء من نظام توصيل الوقود، مما قد يؤدي إلى تسربه.
وأكدت أن وكلاء هوندا سيقومون بفحص وإصلاح أنبوب عنق مصفاة الوقود والأنبوب الموصل عند الضرورة، دون أي تكلفة على مالكي السيارات المتأثرة.
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