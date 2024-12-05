https://sarabic.ae/20241205/الخطوط-الجوية-الجزائرية-تقرر-إلغاء-عدة-رحلات-بسبب-إضراب-في-فرنسا-1095519957.html
الخطوط الجوية الجزائرية تقرر إلغاء عدة رحلات بسبب إضراب في فرنسا
الخطوط الجوية الجزائرية تقرر إلغاء عدة رحلات بسبب إضراب في فرنسا
سبوتنيك عربي
أصدرت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أمس الأربعاء، بيانا أعلنت فيه عن إلغاء عدد من الرحلات المقررة اليوم الخميس، بسبب إضراب لمراقبي الملاحة الجوية في فرنسا. 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T14:06+0000
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ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن الشركة الجزائرية تعهدها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل التعامل مع المسافرين المتأثرين بالإلغاء، وأوضحت أن قرار الإلغاء يشمل الرحلات التالية:يشار إلى أنه إلى جانب إضراب مراقبي الملاحة الجوية في فرنسا، كانت النقابات العمالية في شركة السكك الحديدية الفرنسية قد دعت في نوفمبر/ تشرين الأول، إلى تنفيذ إضراب مفتوح بداية من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وهو الإجراء الذي قد يؤدي إلى تعطيل خدمات القطارات خلال عطلة عيد الميلاد المرتقبة.وتطالب النقابات من خلال إضرابها بتنفيذ الحكومة الفرنسية لوقف مؤقت لتفكيك شركة الشحن بالسكك الحديدية الفرنسية "Fret SNCF".وقالت نقابات "CGT-Cheminots" و"Unsa-Ferroviaire" و"Sud-Rail" و"CFDT-Cheminots" في بيان مشترك لها، إن الإضراب سيبدأ في 11 ديسمبر، كما أنها جددت دعوتها لإضراب أقصر، في الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وفقا لتقارير غربية.ومن المقرر أن يتسبب إضراب السكك الحديدية في إحداث شلل بعمليات شركة" SNCF"، في عطلة نهاية الأسبوع الأولى من موسم الكريسماس.
https://sarabic.ae/20230119/إضراب-واسع-النطاق-يشل-فرنسا-رفضا-لخطة-ماكرون-برفع-سن-التقاعد-إلى-64-عاما-فيديو-1072476629.html
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العالم العربي, العالم, الجزائر, أخبار فرنسا , الأخبار
العالم العربي, العالم, الجزائر, أخبار فرنسا , الأخبار
الخطوط الجوية الجزائرية تقرر إلغاء عدة رحلات بسبب إضراب في فرنسا
أصدرت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أمس الأربعاء، بيانا أعلنت فيه عن إلغاء عدد من الرحلات المقررة اليوم الخميس، بسبب إضراب لمراقبي الملاحة الجوية في فرنسا.
ونقلت صحيفة
"الشروق" الجزائرية عن الشركة الجزائرية تعهدها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل التعامل مع المسافرين المتأثرين بالإلغاء، وأوضحت أن قرار الإلغاء يشمل الرحلات التالية:
الرحلة رقم AH 1006 (الجزائر – باريس، مطار أورلي)
الرحلة رقم AH 1007 (باريس، مطار أورلي – الجزائر)
الرحلة رقم AH 1076 (وهران – تولوز)
الرحلة رقم AH 1077 (تولوز – وهران)
الرحلة رقم AH 1196 (بجاية – مارسيليا)
الرحلة رقم AH 1197 (مارسيليا – بجاية)
يشار إلى أنه إلى جانب إضراب مراقبي الملاحة الجوية في فرنسا، كانت النقابات العمالية في شركة السكك الحديدية الفرنسية قد دعت في نوفمبر/ تشرين الأول، إلى تنفيذ إضراب مفتوح بداية من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وهو الإجراء الذي قد يؤدي إلى تعطيل خدمات القطارات خلال عطلة عيد الميلاد المرتقبة.
وتطالب النقابات من خلال إضرابها بتنفيذ الحكومة الفرنسية لوقف مؤقت لتفكيك شركة الشحن بالسكك الحديدية الفرنسية "Fret SNCF".
وقالت نقابات "CGT-Cheminots" و"Unsa-Ferroviaire" و"Sud-Rail" و"CFDT-Cheminots" في بيان مشترك لها، إن الإضراب سيبدأ في 11 ديسمبر، كما أنها جددت دعوتها لإضراب أقصر، في الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وفقا لتقارير غربية.
ومن المقرر أن يتسبب إضراب السكك الحديدية في إحداث شلل بعمليات شركة" SNCF"، في عطلة نهاية الأسبوع الأولى من موسم الكريسماس.