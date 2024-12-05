https://sarabic.ae/20241205/حزب-الله-يؤكد-دعمه-لسوريا-في-مواجهة-الإرهابيين-1095527373.html
"حزب الله" يؤكد دعمه لسوريا في مواجهة الإرهابيين
"حزب الله" يؤكد دعمه لسوريا في مواجهة الإرهابيين
سبوتنيك عربي
أفاد الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، اليوم الخميس، بأن أن "حزب الله" سيكون إلى جانب سوريا في الحرب ضد الإرهابيين. 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T17:57+0000
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2024-12-05T17:57+0000
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وقال خلال كلمة له: "سنكون في "حزب الله" إلى جانب سوريا لإحباط هذا العدوان، نحن أمام مشروع توسعي إسرائيلي خطير وأدعوكم إلى دعم المقاومة في مواجهة إسرائيل". وشدّد أنّ العدوان على سوريا ترعاه الولايات المتحدة وإسرائيل، مذكّراً بأنّ "الجماعات التكفيرية في سوريا لطالما كانت أدوات لهما، وتريد نقل سوريا من الموقع المقاوم إلى موقع يخدم العدو الإسرائيلي".وبيّن أنّ الولايات المتحدة وإسرائيل تحاولان تحقيق مكتسب من خلال تحييد سوريا، بعد عجزهما في قطاع غزة والاتفاق على إنهاء العدوان على لبنان، وتخريب سوريا من خلال المجموعات الإرهابية التي تريد أن تُسقط النظام".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع السورية، خروج قواتها من مدينة حماة وتنفيذ عملية إعادة انتشار وتموضع خارج المدينة.وجاء في بيان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية: "حفاظاً على أرواح المدنيين من أهالي مدينة حماة وعدم زجهم في المعارك داخل المدن، قامت الوحدات العسكرية المرابطة فيها بإعادة الانتشار والتموضع خارج المدينة".
https://sarabic.ae/20241205/الدفاع-السورية-تعلن-خروج-قواتها-من-مدينة-حماة-وتنفيذ-عملية-إعادة-تموضع---1095515390.html
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أخبار سوريا اليوم, لبنان, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, لبنان, العالم العربي
"حزب الله" يؤكد دعمه لسوريا في مواجهة الإرهابيين
أفاد الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، اليوم الخميس، بأن أن "حزب الله" سيكون إلى جانب سوريا في الحرب ضد الإرهابيين.
وقال خلال كلمة له: "سنكون في "حزب الله" إلى جانب سوريا لإحباط هذا العدوان، نحن أمام مشروع توسعي إسرائيلي خطير وأدعوكم إلى دعم المقاومة في مواجهة إسرائيل".
وشدّد أنّ العدوان على سوريا ترعاه الولايات المتحدة وإسرائيل، مذكّراً بأنّ "الجماعات التكفيرية في سوريا لطالما كانت أدوات لهما، وتريد نقل سوريا من الموقع المقاوم إلى موقع يخدم العدو الإسرائيلي".
وبيّن أنّ الولايات المتحدة وإسرائيل تحاولان تحقيق مكتسب من خلال تحييد سوريا، بعد عجزهما في قطاع غزة والاتفاق على إنهاء العدوان على لبنان، وتخريب سوريا من خلال المجموعات الإرهابية التي تريد أن تُسقط النظام".
ودعا أيضاً إلى دعم المقاومة، متوجهاً إلى الدول العربية بالقول: "اعلموا أنّ كل ربح لإسرائيل هو خسارة لكم، وليس خسارة لفلسطين وسوريا ولبنان، وسينعكس على بلدانكم".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع السورية، خروج قواتها من مدينة حماة وتنفيذ عملية إعادة انتشار وتموضع خارج المدينة.
وجاء في بيان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية: "حفاظاً على أرواح المدنيين من أهالي مدينة حماة وعدم زجهم في المعارك داخل المدن، قامت الوحدات العسكرية المرابطة فيها بإعادة الانتشار والتموضع خارج المدينة".