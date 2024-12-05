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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241205/روسيا-التعبئة-العسكرية-للأطفال-في-أوكرانيا-قد-تبدأ-قريبا-1095493730.html
روسيا: التعبئة العسكرية للأطفال في أوكرانيا قد تبدأ قريبا
روسيا: التعبئة العسكرية للأطفال في أوكرانيا قد تبدأ قريبا
سبوتنيك عربي
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن داعمي الحرب حتى آخر أوكراني يدفعون بكييف نحو موجة جديدة من التعبئة. 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T00:30+0000
2024-12-05T00:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، إن "الخطر الرئيسي والوحيد في جوهر الأمر على الأطفال الأوكرانيين مصدره أعمال نظام كييف الذي يرى فيهم وقودا للمدافع في المستقبل، وسيأتي دورهم بعد أن ينتهي الأوكرانيون الأكبر سنا، الذين يرسلهم رأس نظام كييف الذي انتهت ولايته قسرا للموت من أجل مصالح الغرب الجيوسياسية في ملحمة لا جدوى منها".وأشار نيبينزيا إلى أن هتلر فعل الشيء نفسه في عصره، حيث عهد بالدفاع عن برلين، بما في ذلك "شباب هتلر".وتابع قائلا، "ندعو من يزعمون اليوم أنهم قلقون على أطفال أوكرانيا، ألا يسمحوا للممثل الفاشل زيلينسكي بالتضحية بأرواح الأوكرانيين الشباب من أجل إنقاذ جلده".
https://sarabic.ae/20241204/روسيا-الأمريكيون-يقدمون-الدعم-للإرهابيين-في-سوريا----1095467500.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية
روسيا, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية

روسيا: التعبئة العسكرية للأطفال في أوكرانيا قد تبدأ قريبا

00:30 GMT 05.12.2024
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصوريحمل المتطوعون سرير أطفال للسكان الذين تم إجلاؤهم من جمهوريتي دونيتسك لوغانسك الشعبيتين، والمقيمين مؤقتًا في مبنى معهد آزوف-تشيرنومورسك للهندسة في زرنوجراد، منطقة روستوف، روسيا 23 فبراير 2022
يحمل المتطوعون سرير أطفال للسكان الذين تم إجلاؤهم من جمهوريتي دونيتسك لوغانسك الشعبيتين، والمقيمين مؤقتًا في مبنى معهد آزوف-تشيرنومورسك للهندسة في زرنوجراد، منطقة روستوف، روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
© Sputnik . Maksim Blinov
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صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن داعمي الحرب حتى آخر أوكراني يدفعون بكييف نحو موجة جديدة من التعبئة.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، إن "الخطر الرئيسي والوحيد في جوهر الأمر على الأطفال الأوكرانيين مصدره أعمال نظام كييف الذي يرى فيهم وقودا للمدافع في المستقبل، وسيأتي دورهم بعد أن ينتهي الأوكرانيون الأكبر سنا، الذين يرسلهم رأس نظام كييف الذي انتهت ولايته قسرا للموت من أجل مصالح الغرب الجيوسياسية في ملحمة لا جدوى منها".
وأضاف، "وكذلك أولئك الذين يدعمون الحرب حتى آخر أوكراني، ويدفعون إلى إرسال المزيد والمزيد ممن تم تعبئتهم قسرا، وقد يصل الأمر إلى الأطفال قريبا جدا نظرا لخسارة أوكرانيا في ميدان القتال الآن ".
وأشار نيبينزيا إلى أن هتلر فعل الشيء نفسه في عصره، حيث عهد بالدفاع عن برلين، بما في ذلك "شباب هتلر".
تنتشر المعدات العسكرية خارج المطار حيث يسيطر مسلحون من المعارضة على المنشأة في حلب، سوريا 2 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
روسيا: الأمريكيون يقدمون الدعم للإرهابيين في سوريا
أمس, 08:12 GMT
وتابع قائلا، "ندعو من يزعمون اليوم أنهم قلقون على أطفال أوكرانيا، ألا يسمحوا للممثل الفاشل زيلينسكي بالتضحية بأرواح الأوكرانيين الشباب من أجل إنقاذ جلده".
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