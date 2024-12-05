https://sarabic.ae/20241205/سيارتو-يصف-حجب-شبكة-قنوات-آر-تي-الروسية-في-الاتحاد-الأوروبي-بـ-المعايير-المزدوجة-1095494449.html
سيارتو يصف حجب شبكة قنوات" آر تي" الروسية في الاتحاد الأوروبي بـ" المعايير المزدوجة"
سيارتو يصف حجب شبكة قنوات" آر تي" الروسية في الاتحاد الأوروبي بـ" المعايير المزدوجة"
سبوتنيك عربي
وصف وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، حجب شبكة قنوات " آر تي" الروسية في الاتحاد الأوروبي، بـ" المعايير المزدوجة" و" النفاق". 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T03:45+0000
2024-12-05T03:45+0000
2024-12-05T03:45+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال سيارتو في حديث لـ "آر تي" "طبعا، هذه هي معايير مزدوجة ونفاق".وأشار إلى أن "الأوروبيين الذين يحبون أن يلقنوا الجميع دروسا استنادا إلى قيم معينة، بما فيها حرية التعبير وحرية الإعلام... يهاجمون الآخرين دائما".وأعرب سيارتو عن أمله في رفع العقوبات الأوروبية عن روسيا قريبا، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي تضرر منها أكثر من روسيا.
https://sarabic.ae/20240927/شعار-قناة-آر-تي-على-جدار-السفارة-الأمريكية-في-موسكو-فيديو-1093180986.html
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العالم, أر تي, أخبار روسيا اليوم, روسيا, هنغاريا
العالم, أر تي, أخبار روسيا اليوم, روسيا, هنغاريا
سيارتو يصف حجب شبكة قنوات" آر تي" الروسية في الاتحاد الأوروبي بـ" المعايير المزدوجة"
وصف وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، حجب شبكة قنوات " آر تي" الروسية في الاتحاد الأوروبي، بـ" المعايير المزدوجة" و" النفاق".
موسكو - سبوتنيك. وقال سيارتو في حديث لـ "آر تي" "طبعا، هذه هي معايير مزدوجة ونفاق
".
وأشار إلى أن "الأوروبيين الذين يحبون أن يلقنوا الجميع دروسا استنادا إلى قيم معينة، بما فيها حرية التعبير وحرية الإعلام... يهاجمون الآخرين دائما".
وأعرب سيارتو عن أمله في رفع العقوبات الأوروبية عن روسيا قريبا، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي تضرر منها أكثر من روسيا.