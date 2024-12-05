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لقاء سبوتنيك
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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لقاء سبوتنيك
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مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
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بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
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من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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https://sarabic.ae/20241205/علماء-يكشفون-عن-3-عوامل-تساهم-في-الوقاية-من-الخرف-1095523723.html
علماء يكشفون عن 3 عوامل تساهم في الوقاية من الخرف
علماء يكشفون عن 3 عوامل تساهم في الوقاية من الخرف
سبوتنيك عربي
تشير دراسة حديثة إلى أن هناك 3 اختيارات لنمط الحياة في سن الستين، مرتبطة بخطر الإصابة بالخرف بعد عقود من الزمن. 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T15:21+0000
2024-12-05T15:21+0000
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وذكرت أن العوامل الثلاثة هي غياب ممارسة الهوايات، والسمنة، وقلة النشاط البدني بعد سن 60.وبعد تحليل الباحثين لبيانات 20 ألف شخص مسن على مدى 30 عاما، وجدوا أن هذه العوامل تتفوق على غيرها، مثل التدخين أو فحص الكوليسترول، وفقا للدراسة التي نشرت في مجلة "Rand".وأظهرت الدراسة أن الانخراط في الهوايات، مثل الشطرنج أو البستنة يعزز صحة الدماغ، بينما يساعد النشاط البدني في تحسين تدفق الدم إلى المخ، وعلى النقيض، تؤدي السمنة إلى ضعف تدفق الدم، وزيادة الالتهابات المزمنة التي قد تلحق الضرر بالدماغ.كما بيّنت النتائج أن سكان الجنوب الأمريكي أكثر عرضة للإصابة بالخرف، حتى مع تعديل العوامل الاقتصادية والاجتماعية، وأكد الباحثون أن الوعي بعوامل الخطر واتخاذ خطوات لتحسين نمط الحياة، مثل ممارسة الرياضة، ومراقبة التغذية، وتعلم هوايات جديدة، يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالخرف.وتُقدر الدراسات أن نحو 10% من البالغين فوق سن 65 يعانون من الخرف، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 12 مليون بحلول 2040.
https://sarabic.ae/20241129/لماذا-قد-يصاب-الرجال-بالخرف-قبل-النساء-بـ10-سنوات-1095340639.html
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الصحة, علوم, منوعات
الصحة, علوم, منوعات

علماء يكشفون عن 3 عوامل تساهم في الوقاية من الخرف

15:21 GMT 05.12.2024
© Sputnik . Alexander Makarov / الانتقال إلى بنك الصورالشيخوخة
الشيخوخة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
الشيخوخة
© Sputnik . Alexander Makarov
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تشير دراسة حديثة إلى أن هناك 3 اختيارات لنمط الحياة في سن الستين، مرتبطة بخطر الإصابة بالخرف بعد عقود من الزمن.
وذكرت أن العوامل الثلاثة هي غياب ممارسة الهوايات، والسمنة، وقلة النشاط البدني بعد سن 60.
وبعد تحليل الباحثين لبيانات 20 ألف شخص مسن على مدى 30 عاما، وجدوا أن هذه العوامل تتفوق على غيرها، مثل التدخين أو فحص الكوليسترول، وفقا للدراسة التي نشرت في مجلة "Rand".
وأظهرت الدراسة أن الانخراط في الهوايات، مثل الشطرنج أو البستنة يعزز صحة الدماغ، بينما يساعد النشاط البدني في تحسين تدفق الدم إلى المخ، وعلى النقيض، تؤدي السمنة إلى ضعف تدفق الدم، وزيادة الالتهابات المزمنة التي قد تلحق الضرر بالدماغ.
الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2024
مجتمع
لماذا قد يصاب الرجال بالخرف قبل النساء بـ10 سنوات؟
29 نوفمبر, 20:06 GMT
كما بيّنت النتائج أن سكان الجنوب الأمريكي أكثر عرضة للإصابة بالخرف، حتى مع تعديل العوامل الاقتصادية والاجتماعية، وأكد الباحثون أن الوعي بعوامل الخطر واتخاذ خطوات لتحسين نمط الحياة، مثل ممارسة الرياضة، ومراقبة التغذية، وتعلم هوايات جديدة، يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالخرف.
وتُقدر الدراسات أن نحو 10% من البالغين فوق سن 65 يعانون من الخرف، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 12 مليون بحلول 2040.
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