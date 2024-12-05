https://sarabic.ae/20241205/لافروف-يتحدث-عن-الأوضاع-في-سوريا-ويؤكد-أهمية--صيغة-أستانا-فيديو-1095532682.html

لافروف يتحدث عن الأوضاع في سوريا ويؤكد أهمية "صيغة أستانا".. فيديو

لافروف يتحدث عن الأوضاع في سوريا ويؤكد أهمية "صيغة أستانا".. فيديو

سبوتنيك عربي

اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن صيغة أستانا هي اجتماع مفيد للمشاركين، مشيرا إلى القلق البالغ بعد كل ما حدث في حلب وما حولها. 05.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-05T23:04+0000

2024-12-05T23:04+0000

2024-12-05T23:04+0000

سيرغي لافروف

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وأضح لافروف خلال مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أنه أجرى اتصالات مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وكذلك مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، مؤكدا الاتفاق على محاولة تنظيم الاجتماع هذا الأسبوع.وتابع لافروف: آمل أن نتمكن من الاجتماع في الدوحة على هامش مؤتمر دولي، نود أن نناقش ضرورة العودة إلى التنفيذ الصارم لاتفاقيات إدلب، لأن منطقة خفض التصعيد في إدلب أصبحت المكان الذي تحرك منه الإرهابيون للسيطرة على حلب، لقد سمحت الاتفاقات التي تم التوصل إليها في عامي 2019 و2020 لأصدقائنا الأتراك بالسيطرة على الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب وفصل "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً المحظورة في روسيا) عن المعارضة التي لاتعتبر إرهابية وتتعاون مع تركيا، ويبدو أن هذا لم يحدث بعد.وأضاف لافروف أن النقطة الأخرى هي فتح الطريق السريع M5 من دمشق إلى حلب، والذي استولى عليه الإرهابيون الآن أيضًا.وفي إجابة عن سؤال حول من يدعم هذه الجماعات الإسلامية الإرهابية في سوريا، أوضح وزير الخارجية الروسي:وشدد الوزير الروسي على أن "هذه لعبة معقدة. فهي تشمل العديد من الجهات الفاعلة. وآمل أن تساعد الاجتماعات المقرر عقدها هذا الأسبوع على استقرار الوضع".

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سيرغي لافروف, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, إيران, إدلب, خفض التصعيد, روسيا