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صور توثق الاحتجاجات في كوريا الجنوبية
صور توثق الاحتجاجات في كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور توثق الاحتجاجات في كوريا الجنوبية، على خلفية إعلان الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، حالة الأحكام العرفية في البلاد، مما أثار... 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T08:53+0000
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фото, صور, كوريا الجنوبية
фото, صور, كوريا الجنوبية

صور توثق الاحتجاجات في كوريا الجنوبية

08:53 GMT 05.12.2024 (تم التحديث: 08:54 GMT 05.12.2024)
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جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور توثق الاحتجاجات في كوريا الجنوبية، على خلفية إعلان الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، حالة الأحكام العرفية في البلاد، مما أثار غضبًا بين عامة الناس ودفع المشرعين إلى تقديم اقتراح لعزل الرئيس.
© Getty Images / Anadolu/Daniel Ceng

المحتجون ضد الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، يرددون شعارات أثناء حضورهم تجمعًا بالشموع خارج مبنى الجمعية الوطنية في سيئول، كوريا الجنوبية.

المحتجون ضد الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، يرددون شعارات أثناء حضورهم تجمعًا بالشموع خارج مبنى الجمعية الوطنية في سيئول، كوريا الجنوبية. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Daniel Ceng

المحتجون ضد الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، يرددون شعارات أثناء حضورهم تجمعًا بالشموع خارج مبنى الجمعية الوطنية في سيئول، كوريا الجنوبية.

© AP Photo / Lee Jin-man

وقفة احتجاجية بالشموع للكوريين، ضد الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول في سيئول، كوريا الجنوبية.

وقفة احتجاجية بالشموع للكوريين، ضد الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول في سيئول، كوريا الجنوبية. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Lee Jin-man

وقفة احتجاجية بالشموع للكوريين، ضد الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول في سيئول، كوريا الجنوبية.

© AP Photo / Ng Han Guan

متظاهر يحمل لافتة مكتوب عليها "استقيل يون سوك يول" بينما ينضم إلى آخرين في مسيرة إلى المكتب الرئاسي، بعد وقفة احتجاجية بالشموع ضد الرئيس الكوري الجنوبي.

متظاهر يحمل لافتة مكتوب عليها &quot;استقيل يون سوك يول&quot; بينما ينضم إلى آخرين في مسيرة إلى المكتب الرئاسي، بعد وقفة احتجاجية بالشموع ضد الرئيس الكوري الجنوبي. - سبوتنيك عربي
3/8
© AP Photo / Ng Han Guan

متظاهر يحمل لافتة مكتوب عليها "استقيل يون سوك يول" بينما ينضم إلى آخرين في مسيرة إلى المكتب الرئاسي، بعد وقفة احتجاجية بالشموع ضد الرئيس الكوري الجنوبي.

© AP Photo / Ng Han Guan

صفوف من ضباط الشرطة تمنع مسيرة احتجاجية إلى المكتب الرئاسي، بعد وقفة احتجاجية بالشموع ضد الرئيس الكوري الجنوبي.

صفوف من ضباط الشرطة تمنع مسيرة احتجاجية إلى المكتب الرئاسي، بعد وقفة احتجاجية بالشموع ضد الرئيس الكوري الجنوبي. - سبوتنيك عربي
4/8
© AP Photo / Ng Han Guan

صفوف من ضباط الشرطة تمنع مسيرة احتجاجية إلى المكتب الرئاسي، بعد وقفة احتجاجية بالشموع ضد الرئيس الكوري الجنوبي.

© AP Photo / Ng Han Guan

المتظاهرون يضيؤون الشموع لبعضهم بعضا، خلال وقفة احتجاجية ضد الرئيس الكوري الجنوبي.

المتظاهرون يضيؤون الشموع لبعضهم بعضا، خلال وقفة احتجاجية ضد الرئيس الكوري الجنوبي. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ng Han Guan

المتظاهرون يضيؤون الشموع لبعضهم بعضا، خلال وقفة احتجاجية ضد الرئيس الكوري الجنوبي.

© AP Photo / Lee Jin-man

صورة تظهر حشود المتظاهرين وهم يتجهون إلى المكتب الرئاسي، بعد وقفة احتجاجية بالشموع ضد الرئيس الكوري الجنوبي.

صورة تظهر حشود المتظاهرين وهم يتجهون إلى المكتب الرئاسي، بعد وقفة احتجاجية بالشموع ضد الرئيس الكوري الجنوبي. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Lee Jin-man

صورة تظهر حشود المتظاهرين وهم يتجهون إلى المكتب الرئاسي، بعد وقفة احتجاجية بالشموع ضد الرئيس الكوري الجنوبي.

© AP Photo / Ahn Young-joon

قدامى المحاربين في البحرية الكورية الجنوبية يحلقون رؤوسهم، خلال مظاهرة ضد الرئيس، يون سوك يول، أمام المكتب الرئاسي في سيئول، كوريا الجنوبية.

قدامى المحاربين في البحرية الكورية الجنوبية يحلقون رؤوسهم، خلال مظاهرة ضد الرئيس، يون سوك يول، أمام المكتب الرئاسي في سيئول، كوريا الجنوبية. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ahn Young-joon

قدامى المحاربين في البحرية الكورية الجنوبية يحلقون رؤوسهم، خلال مظاهرة ضد الرئيس، يون سوك يول، أمام المكتب الرئاسي في سيئول، كوريا الجنوبية.

© Getty Images / NurPhoto/Chris Jung

ملصقات تظهر وجه الرئيس، يون سوك يول، مركبا على صورة الديكتاتور العسكري السابق، تشون دو هوان، وهي مبعثرة على الأرض عند مدخل محطة الجمعية الوطنية "يويدو"، في سيئول، كوريا الجنوبية.

ملصقات تظهر وجه الرئيس، يون سوك يول، مركبا على صورة الديكتاتور العسكري السابق، تشون دو هوان، وهي مبعثرة على الأرض عند مدخل محطة الجمعية الوطنية &quot;يويدو&quot;، في سيئول، كوريا الجنوبية. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / NurPhoto/Chris Jung

ملصقات تظهر وجه الرئيس، يون سوك يول، مركبا على صورة الديكتاتور العسكري السابق، تشون دو هوان، وهي مبعثرة على الأرض عند مدخل محطة الجمعية الوطنية "يويدو"، في سيئول، كوريا الجنوبية.

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