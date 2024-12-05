صور توثق الاحتجاجات في كوريا الجنوبية

المحتجون ضد الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، يرددون شعارات أثناء حضورهم تجمعًا بالشموع خارج مبنى الجمعية الوطنية في سيئول، كوريا الجنوبية.
المحتجون ضد الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، يرددون شعارات أثناء حضورهم تجمعًا بالشموع خارج مبنى الجمعية الوطنية في سيئول، كوريا الجنوبية.
وقفة احتجاجية بالشموع للكوريين، ضد الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول في سيئول، كوريا الجنوبية.
وقفة احتجاجية بالشموع للكوريين، ضد الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول في سيئول، كوريا الجنوبية.
متظاهر يحمل لافتة مكتوب عليها "استقيل يون سوك يول" بينما ينضم إلى آخرين في مسيرة إلى المكتب الرئاسي، بعد وقفة احتجاجية بالشموع ضد الرئيس الكوري الجنوبي.
متظاهر يحمل لافتة مكتوب عليها "استقيل يون سوك يول" بينما ينضم إلى آخرين في مسيرة إلى المكتب الرئاسي، بعد وقفة احتجاجية بالشموع ضد الرئيس الكوري الجنوبي.
صفوف من ضباط الشرطة تمنع مسيرة احتجاجية إلى المكتب الرئاسي، بعد وقفة احتجاجية بالشموع ضد الرئيس الكوري الجنوبي.
صفوف من ضباط الشرطة تمنع مسيرة احتجاجية إلى المكتب الرئاسي، بعد وقفة احتجاجية بالشموع ضد الرئيس الكوري الجنوبي.
المتظاهرون يضيؤون الشموع لبعضهم بعضا، خلال وقفة احتجاجية ضد الرئيس الكوري الجنوبي.
المتظاهرون يضيؤون الشموع لبعضهم بعضا، خلال وقفة احتجاجية ضد الرئيس الكوري الجنوبي.
صورة تظهر حشود المتظاهرين وهم يتجهون إلى المكتب الرئاسي، بعد وقفة احتجاجية بالشموع ضد الرئيس الكوري الجنوبي.
صورة تظهر حشود المتظاهرين وهم يتجهون إلى المكتب الرئاسي، بعد وقفة احتجاجية بالشموع ضد الرئيس الكوري الجنوبي.
قدامى المحاربين في البحرية الكورية الجنوبية يحلقون رؤوسهم، خلال مظاهرة ضد الرئيس، يون سوك يول، أمام المكتب الرئاسي في سيئول، كوريا الجنوبية.
قدامى المحاربين في البحرية الكورية الجنوبية يحلقون رؤوسهم، خلال مظاهرة ضد الرئيس، يون سوك يول، أمام المكتب الرئاسي في سيئول، كوريا الجنوبية.
ملصقات تظهر وجه الرئيس، يون سوك يول، مركبا على صورة الديكتاتور العسكري السابق، تشون دو هوان، وهي مبعثرة على الأرض عند مدخل محطة الجمعية الوطنية "يويدو"، في سيئول، كوريا الجنوبية.
ملصقات تظهر وجه الرئيس، يون سوك يول، مركبا على صورة الديكتاتور العسكري السابق، تشون دو هوان، وهي مبعثرة على الأرض عند مدخل محطة الجمعية الوطنية "يويدو"، في سيئول، كوريا الجنوبية.