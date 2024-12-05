صور توثق الاحتجاجات في كوريا الجنوبية

جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور توثق الاحتجاجات في كوريا الجنوبية، على خلفية إعلان الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، حالة الأحكام العرفية في البلاد، مما أثار غضبًا بين عامة الناس ودفع المشرعين إلى تقديم اقتراح لعزل الرئيس.