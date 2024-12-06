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الجيش الروسي ينفذ ضربات موجعة ضد قوات نظام كييف خلال الأسبوع ويحرر بلدات عدة
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الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة معابر حدودية بين سوريا ولبنان... صور وفيديو
الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة معابر حدودية بين سوريا ولبنان... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
شنّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية استهدفت ما وصفه بمحاور نقل أسلحة وبنى تحتية "إرهابية" قرب المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان، قال إنها تُستخدم لنقل أسلحة إلى... 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T08:37+0000
2024-12-06T08:37+0000
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وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، أن الغارات تمثل خطوة إضافية لاستهداف قدرات الوحدة 4400 التابعة لـ"حزب الله"، المسؤولة عن تهريب الأسلحة إلى لبنان لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل.واتهم البيان "حزب الله" باستخدام بنى تحتية مدنية، بدعم من السلطات السورية، لنقل أسلحة تُستخدم في تنفيذ عمليات تستهدف الجبهة الداخلية الإسرائيلية وقوات الجيش.كما أكد البيان أن "إسرائيل ستواصل العمل لإحباط تهديدات نقل الأسلحة، ولن تسمح لحزب الله بإعادة بناء قدراته العسكرية".من جانبه، أكد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، علي حمية، أن الغارات الإسرائيلية استهدفت الجانب السوري من معبرين حدوديين مع لبنان، الأول عند معبر العريضة شمالي البلاد، والثاني في منطقة جوسيه شرقي لبنان.تأتي هذه التطورات حيث تواصل إسرائيل عملياتها لتعطيل ما تعتبره تهديدات أمنية مرتبطة بتهريب الأسلحة إلى "حزب الله". حسب زعمها.
https://sarabic.ae/20241205/مسؤول-إسرائيلي-يوضح-لماذا-تستفيد-تل-أبيب-من-تجدد-القتال-في-سوريا-1095525374.html
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إسرائيل, لبنان, أخبار سوريا اليوم, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, لبنان, أخبار سوريا اليوم, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار

الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة معابر حدودية بين سوريا ولبنان... صور وفيديو

08:37 GMT 06.12.2024
© Photo / Dane Wiedmann/Public domainطيران التحالف الدولي - المقاتلة الأمريكية "إف-35 بي" (F-35 B)
طيران التحالف الدولي - المقاتلة الأمريكية إف-35 بي (F-35 B) - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
© Photo / Dane Wiedmann/Public domain
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شنّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية استهدفت ما وصفه بمحاور نقل أسلحة وبنى تحتية "إرهابية" قرب المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان، قال إنها تُستخدم لنقل أسلحة إلى "حزب الله".
وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، أن الغارات تمثل خطوة إضافية لاستهداف قدرات الوحدة 4400 التابعة لـ"حزب الله"، المسؤولة عن تهريب الأسلحة إلى لبنان لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل.
واتهم البيان "حزب الله" باستخدام بنى تحتية مدنية، بدعم من السلطات السورية، لنقل أسلحة تُستخدم في تنفيذ عمليات تستهدف الجبهة الداخلية الإسرائيلية وقوات الجيش.
كما أكد البيان أن "إسرائيل ستواصل العمل لإحباط تهديدات نقل الأسلحة، ولن تسمح لحزب الله بإعادة بناء قدراته العسكرية".
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
مسؤول إسرائيلي يوضح لماذا تستفيد تل أبيب من تجدد القتال في سوريا
أمس, 16:39 GMT
من جانبه، أكد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، علي حمية، أن الغارات الإسرائيلية استهدفت الجانب السوري من معبرين حدوديين مع لبنان، الأول عند معبر العريضة شمالي البلاد، والثاني في منطقة جوسيه شرقي لبنان.
تأتي هذه التطورات حيث تواصل إسرائيل عملياتها لتعطيل ما تعتبره تهديدات أمنية مرتبطة بتهريب الأسلحة إلى "حزب الله". حسب زعمها.
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