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الزعيم السابق لجيش تحرير الأورومو يكشف لماذا اختار السلام مع الجيش الإثيوبي
الزعيم السابق لجيش تحرير الأورومو يكشف لماذا اختار السلام مع الجيش الإثيوبي
سبوتنيك عربي
كشف الزعيم السابق لجيش تحرير الأورومو، جال سيجني نيجاسا، عن الأسباب التي دفعته لاتخاذ خيار السلام مع القوات الإثيوبية. 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T18:49+0000
2024-12-06T18:49+0000
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وقال إن اختيار السلام جاء لإنهاء معاناة المجتمعات في إقليم أوروميا، التي استمرت لسنوات.وأكد نيجاسا في مؤتمر صحفي، أن "شعب أورومو، لا سيما سكان المناطق الريفية، كانوا الأكثر تضررا من الصراع"، مشيرا إلى أن "هذه المجتمعات دفعت ثمنا باهظا، رغم عدم إدراكها الكامل لأسباب الصراع"، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.ودعا سيجني نيجاسا في تصريحاته أعضاء جيش تحرير أورومو المتبقين، إلى الانضمام لمسار السلام "لتحقيق الوئام الوطني وإنهاء المعاناة"، بحسب قوله.ووقع الزعيم السابق لجيش تحرير الأورومو، جال سيجني نيجاسا، اتفاق سلام مع حكومة إقليم أوروميا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تحول أعضاء جيش تحرير أورومو في عدة مناطق نحو المشاركة السلمية، كما قام القادة بجولات على مشاريع تنموية في مدن أديس أبابا، وشاشمني، وبيشوفتو، وأداما.
https://sarabic.ae/20230423/رئيس-وزراء-إثيوبيا-يعلن-بدء-مفاوضات-بين-حكومته-وجبهة-تحرير-أورومو-المسلحة-يوم-الثلاثاء-1076206767.html
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أخبار إثيوبيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الزعيم السابق لجيش تحرير الأورومو يكشف لماذا اختار السلام مع الجيش الإثيوبي

18:49 GMT 06.12.2024
© AP Photo / MOHAMED SHEIKH NORالجيش الإثيوبي
الجيش الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
© AP Photo / MOHAMED SHEIKH NOR
تابعنا عبر
كشف الزعيم السابق لجيش تحرير الأورومو، جال سيجني نيجاسا، عن الأسباب التي دفعته لاتخاذ خيار السلام مع القوات الإثيوبية.
وقال إن اختيار السلام جاء لإنهاء معاناة المجتمعات في إقليم أوروميا، التي استمرت لسنوات.
وأكد نيجاسا في مؤتمر صحفي، أن "شعب أورومو، لا سيما سكان المناطق الريفية، كانوا الأكثر تضررا من الصراع"، مشيرا إلى أن "هذه المجتمعات دفعت ثمنا باهظا، رغم عدم إدراكها الكامل لأسباب الصراع"، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.
رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الروسية الأفريقية في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2023
رئيس وزراء إثيوبيا يعلن بدء مفاوضات بين حكومته و"جبهة تحرير أورومو" المسلحة يوم الثلاثاء
23 أبريل 2023, 20:27 GMT
ودعا سيجني نيجاسا في تصريحاته أعضاء جيش تحرير أورومو المتبقين، إلى الانضمام لمسار السلام "لتحقيق الوئام الوطني وإنهاء المعاناة"، بحسب قوله.
ووقع الزعيم السابق لجيش تحرير الأورومو، جال سيجني نيجاسا، اتفاق سلام مع حكومة إقليم أوروميا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تحول أعضاء جيش تحرير أورومو في عدة مناطق نحو المشاركة السلمية، كما قام القادة بجولات على مشاريع تنموية في مدن أديس أبابا، وشاشمني، وبيشوفتو، وأداما.
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