https://sarabic.ae/20241206/برلماني-مصري-ما-يحدث-في-سوريا-مؤامرة-لصالح-إسرائيل-فيديو-1095547999.html
برلماني مصري: ما يحدث في سوريا "مؤامرة" لصالح إسرائيل... فيديو
برلماني مصري: ما يحدث في سوريا "مؤامرة" لصالح إسرائيل... فيديو
سبوتنيك عربي
قال البرلماني والإعلامي المصري، مصطفى بكري، إن الوضع في سوريا أصبح "خطيرا"، لافتا إلى أن ما يحدث في البلاد هو جزء من "مؤامرة صهيونية" تهدف إلى إسقاط الدولة من... 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T11:24+0000
2024-12-06T11:24+0000
2024-12-06T11:24+0000
مصر
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وتساءل بكري عبر قناة "صدى البلد"، مساء الخميس، عن هوية المقاتلين في سوريا، قائلاً: "من أين جاءت هذه الوجوه الغريبة؟ هؤلاء ليسوا عربا، بل قدموا من دول أخرى ويتحدثون لغة لا تنتمي إلينا".وأضاف أن الهدف من هذه الحرب هو "طمس التاريخ والحاضر السوري، وتغيير الهوية الوطنية للشعب السوري، مما يفتح الطريق أمام الهيمنة الصهيونية على المنطقة".وتابع بكري: "الجيش السوري يعاني من إنهاك منذ عام 2011 في مواجهة عشرات الدول، وسوريا اليوم في مواجهة خطر حقيقي".وأكد البرلماني المصري أن "من يقف مع الجيش السوري يقف مع الوطن وحمايته، ومن يتعاون مع الخونة فهو خائن مثلهم"، مضيفا: "نحن في نقطة فاصلة، والشعب السوري لن ينسى من خان وطنه".
https://sarabic.ae/20241205/مسؤول-إسرائيلي-يوضح-لماذا-تستفيد-تل-أبيب-من-تجدد-القتال-في-سوريا-1095525374.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
برلماني مصري: ما يحدث في سوريا "مؤامرة" لصالح إسرائيل... فيديو
قال البرلماني والإعلامي المصري، مصطفى بكري، إن الوضع في سوريا أصبح "خطيرا"، لافتا إلى أن ما يحدث في البلاد هو جزء من "مؤامرة صهيونية" تهدف إلى إسقاط الدولة من خلال استخدام الجماعات الإرهابية.
وتساءل بكري عبر قناة "صدى البلد"، مساء الخميس، عن هوية المقاتلين في سوريا
، قائلاً: "من أين جاءت هذه الوجوه الغريبة؟ هؤلاء ليسوا عربا، بل قدموا من دول أخرى ويتحدثون لغة لا تنتمي إلينا".
وأضاف أن الهدف من هذه الحرب هو "طمس التاريخ والحاضر السوري، وتغيير الهوية الوطنية للشعب السوري، مما يفتح الطريق أمام الهيمنة الصهيونية على المنطقة".
وأشار إلى تصريح مصدر سياسي إسرائيلي حول إنشاء منطقة عازلة في الجولان في حال سقوط حمص، قائلًا: "هل فهمتم الهدف؟ إسرائيل هي الطرف الرئيسي خلف هذه الأحداث".
وتابع بكري: "الجيش السوري يعاني من إنهاك منذ عام 2011 في مواجهة عشرات الدول، وسوريا اليوم في مواجهة خطر حقيقي".
وأكد البرلماني المصري أن "من يقف مع الجيش السوري
يقف مع الوطن وحمايته، ومن يتعاون مع الخونة فهو خائن مثلهم"، مضيفا: "نحن في نقطة فاصلة، والشعب السوري لن ينسى من خان وطنه".