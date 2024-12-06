عرض ساعة رئيس مصري سابق للبيع في نيويورك

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: هذا الوقت المناسب للاتصال بين أردوغان والأسد دون وسطاء
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد الهجمات الإرهابية في سوريا، هل هناك فرصة للمسار السياسي؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
10:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
بعد الهجمات الإرهابية في سوريا، هل هناك فرصة للمسار السياسي؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
12:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
13:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:23 GMT
22 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
القوات السورية تنتشر على حدود حماة... وحراك سياسي واسع من أجل التهدئة
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241206/عرض-ساعة-رئيس-مصري-سابق-للبيع-في-نيويورك-1095557417.html
عرض ساعة رئيس مصري سابق للبيع في نيويورك
عرض ساعة رئيس مصري سابق للبيع في نيويورك
سبوتنيك عربي
عرضت دار "سوذبيز" للمزادات في مدينة نيويورك الأمريكية، ساعة رئيس مصري سابق، اليوم الجمعة، بسعر يتراوح بين 30 ألف دولار و60 ألف دولار. 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T15:40+0000
2024-12-06T15:40+0000
مجتمع
منوعات
الأخبار
مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/06/1095557260_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c50878c3f71462629ffc43bebc0ad65.jpg
وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن ساعة الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر، عرضت للبيع في مزاد علني بنيويورك، مشيرة إلى أن الساعة تمتاز بأنها تعرض اليوم والتاريخ باللغة العربية، كما أنها مصنوعة من الذهب، كما أنها من إصدار عام 1956 من موديل عرف باسم "الساعة الرئاسية".وأضاف الصحيفة أن الساعة كانت قد أهديت للرئيس جمال عبد الناصر من قبل الرئيس الراحل أنور السادات في عام 1963، وظلت في حوزة عائلته حتى الآن، بحسب خبراء الساعات القديمة "فينتاج".وتعتبر ساعة جمال عبد الناصر أول ساعة تعرض اليوم والتاريخ بالكامل، وسرعان ما أصبحت رمزًا للقوة والهيبة بين زعماء العالم، وقد ارتداها ناصر خلال لحظات حاسمة من رئاسته، وبعد وفاته في عام 1970، ظلت الساعة إرثًا عائليًا عزيزًا، تناقلته الأجيال.يمكن ملاحظة أن هذه الهدية الثمينة منقوش عليها باللغة العربية عبارة "السيد أنور السادات 26-9-1963"، وتعتبر واحدة من بين العديد من الساعات العتيقة والحديثة والمستقلة الاستثنائية المعروضة في مزاد الساعات الهامة المباشر الذي تنظمه دار سوذبيز في مدينة نيويورك في 6 ديسمبر.يشار إلى أنه تم تصنيعها على طريقة روليكس النموذجية، من كتلة صلبة من الذهب في علبة أويستر قوية مقاومة للماء، وكانت ساعة مفضلة لدى قادة الصناعة والمشاهير والرؤساء. وكان جمال خالد جمال عبد الناصر، حفيد الرئيس الراحل، والمالك الحالي للساعة قد تحدث عن ظروف توارث الساعة، حيث قال إنه "بعد فترة وجيزة من رحيل ناصر، أعطت جدتي، تحية كاظم، والدي الساعة التي كان يرتديها والده جمال عبد الناصر حتى وفاته".ولم تفيد صالة المزادات بمعلومات حول ظروف شراء الرئيس السادات للساعة، ولا المكان الذي ابتاعها منه، ولكنها ترجعها للتاريخ المنقوش في ظهر الساعة 1963، أما عن سعرها فقد كان نحو 700 دولار أمريكي وقت تصنيعها.
https://sarabic.ae/20220724/مبادرة-حياة-كريمة-تصدر-قرارا-بشأن-جمال-عبد-الناصر-في-الذكرى-الـ70-لثورة-يوليو-1065487919.html
https://sarabic.ae/20230228/أسرة-أنور-السادات-غاضبة-بعد-بيع-جوار-سفره-إهانة-لن-نقبلها-1074141517.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/06/1095557260_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_62dd20d878c4902e23c9da268082454a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن
منوعات, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن

عرض ساعة رئيس مصري سابق للبيع في نيويورك

15:40 GMT 06.12.2024
© AP Photo / Evan Vucciساعة روليكس
ساعة روليكس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
عرضت دار "سوذبيز" للمزادات في مدينة نيويورك الأمريكية، ساعة رئيس مصري سابق، اليوم الجمعة، بسعر يتراوح بين 30 ألف دولار و60 ألف دولار.
وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن ساعة الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر، عرضت للبيع في مزاد علني بنيويورك، مشيرة إلى أن الساعة تمتاز بأنها تعرض اليوم والتاريخ باللغة العربية، كما أنها مصنوعة من الذهب، كما أنها من إصدار عام 1956 من موديل عرف باسم "الساعة الرئاسية".
وأضاف الصحيفة أن الساعة كانت قد أهديت للرئيس جمال عبد الناصر من قبل الرئيس الراحل أنور السادات في عام 1963، وظلت في حوزة عائلته حتى الآن، بحسب خبراء الساعات القديمة "فينتاج".
الرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
مبادرة "حياة كريمة" تصدر قرارا بشأن جمال عبد الناصر في الذكرى الـ70 لثورة يوليو
24 يوليو 2022, 11:51 GMT
وتعتبر ساعة جمال عبد الناصر أول ساعة تعرض اليوم والتاريخ بالكامل، وسرعان ما أصبحت رمزًا للقوة والهيبة بين زعماء العالم، وقد ارتداها ناصر خلال لحظات حاسمة من رئاسته، وبعد وفاته في عام 1970، ظلت الساعة إرثًا عائليًا عزيزًا، تناقلته الأجيال.
يمكن ملاحظة أن هذه الهدية الثمينة منقوش عليها باللغة العربية عبارة "السيد أنور السادات 26-9-1963"، وتعتبر واحدة من بين العديد من الساعات العتيقة والحديثة والمستقلة الاستثنائية المعروضة في مزاد الساعات الهامة المباشر الذي تنظمه دار سوذبيز في مدينة نيويورك في 6 ديسمبر.
الرئيس المصري محمد أنور السادات قبل لحظات من اغتياله - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
مجتمع
أسرة أنور السادات غاضبة بعد بيع جوار سفره: إهانة لن نقبلها
28 فبراير 2023, 13:57 GMT
يشار إلى أنه تم تصنيعها على طريقة روليكس النموذجية، من كتلة صلبة من الذهب في علبة أويستر قوية مقاومة للماء، وكانت ساعة مفضلة لدى قادة الصناعة والمشاهير والرؤساء.
وكان جمال خالد جمال عبد الناصر، حفيد الرئيس الراحل، والمالك الحالي للساعة قد تحدث عن ظروف توارث الساعة، حيث قال إنه "بعد فترة وجيزة من رحيل ناصر، أعطت جدتي، تحية كاظم، والدي الساعة التي كان يرتديها والده جمال عبد الناصر حتى وفاته".
ولم تفيد صالة المزادات بمعلومات حول ظروف شراء الرئيس السادات للساعة، ولا المكان الذي ابتاعها منه، ولكنها ترجعها للتاريخ المنقوش في ظهر الساعة 1963، أما عن سعرها فقد كان نحو 700 دولار أمريكي وقت تصنيعها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала