https://sarabic.ae/20241206/علماء-يكتشفون-خلايا-دماغية-جديدة-تتحكم-في-الشهية-وقد-تساعد-في-علاج-السمنة-1095552535.html

علماء يكتشفون خلايا دماغية جديدة تتحكم في الشهية وقد تساعد في علاج السمنة

علماء يكتشفون خلايا دماغية جديدة تتحكم في الشهية وقد تساعد في علاج السمنة

سبوتنيك عربي

تمكن باحثون من تحديد مجموعة غير معروفة من الخلايا العصبية في منطقة تحت المهاد في الدماغ والتي تلعب دوراً حاسماً في تنظيم تناول الطعام. وقد تمثل هذه الخلايا... 06.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-06T13:34+0000

2024-12-06T13:34+0000

2024-12-06T13:34+0000

مجتمع

الصحة

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في دراسة رائدة أجراها باحثون من جامعة روكفلر وكلية الطب بجامعة ميريلاند، اكتشف العلماء مجموعة جديدة من الخلايا العصبية التي تستجيب لهرمون "اللبتين"، وهو هرمون يرسل إشارات الشبع إلى الدماغ.يقول الدكتور براين هيرب، وهو عالم في معهد علوم الجينوم والباحث المشارك في كلية الطب بجامعة ميريلاند: "لقد عرفنا منذ فترة طويلة أن منطقة ما تحت المهاد - الموجودة في عمق الدماغ - تلعب دورًا في الجوع، ومستويات الهرمونات، واستجابات الإجهاد، ودرجة حرارة الجسم".ومن خلال سلسلة من التجارب التي أجريت على الفئران، وجد فريق البحث أن هذه الخلايا العصبية BNC2 لا تساعد فقط في قمع الجوع، بل تستجيب أيضًا للإشارات الحسية المرتبطة بالطعام، مثل مذاق الطعام والحالة الغذائية.وعندما استخدم الباحثون أدوات وراثية لإزالة مستقبل اللبتين من هذه الخلايا العصبية، تناولت الفئران المزيد من الطعام واكتسبت المزيد من الوزن مقارنة بالفئران الضابطة.ويشير الدكتور هيرب إلى أن "هذه النتائج تضيف عنصرًا جديدًا بالغ الأهمية إلى فهمنا لكيفية تأثير الخلايا العصبية على الشهية والسمنة. وقد يكون هذا هدفًا مستقبليًا لعلاج السمنة، مثل تنشيط هذه الخلايا العصبية لتقليل الوزن أو قمع الجوع"ز

https://sarabic.ae/20241206/دراسة-طنين-الأذن-مرتبط-بخلل-وظيفي-في-الجسم-1095550762.html

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