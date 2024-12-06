https://sarabic.ae/20241206/لافروف-يبدي-رأيه-بالرئيس-الأمريكي-المنتخب-دونالد-ترامب-1095533377.html

لافروف يبدي رأيه بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

لافروف يبدي رأيه بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

سبوتنيك عربي

وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بأنه شخص قوي ويريد تحقيق النتائج. 06.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-06T00:02+0000

2024-12-06T00:02+0000

2024-12-06T00:02+0000

روسيا

سيرغي لافروف

ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

فلاديمير بوتين

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وقال لافروف خلال مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون حول سؤال عن رأيه في الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب: "التقيت به عدة مرات عندما التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما استقبلني مرتين في المكتب البيضاوي عندما أتيت لإجراء مفاوضات ثنائية".وأضاف: "يحاول بعض الناس جعل الأمر يبدو هكذا (موال لروسيا)، ولكن كان عدد العقوبات المناهضة لروسيا التي فرضتها إدارة دونالد ترامب كبيرًا جدًا".وأكد: "نحن نحترم أي خيار يتخذه الناس عند التصويت، نحن نحترم خيار الشعب الأمريكي، وكما قال الرئيس بوتين، نحن منفتحون (وكنا منفتحين دائمًا) على الاتصالات مع الإدارة الحالية".وختم، بالقول: "سنرى كل شيء عندما يتولى دونالد ترامب منصبه، وكما قال بوتين "الكرة في ملعبهم"، ولم نقطع قط اتصالاتنا وعلاقاتنا في مجالات الاقتصاد والتجارة والأمن وما إلى ذلك".

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روسيا, سيرغي لافروف, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, فلاديمير بوتين