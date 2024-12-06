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لافروف يبدي رأيه بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
لافروف يبدي رأيه بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
سبوتنيك عربي
وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بأنه شخص قوي ويريد تحقيق النتائج. 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T00:02+0000
2024-12-06T00:02+0000
روسيا
سيرغي لافروف
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
فلاديمير بوتين
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وقال لافروف خلال مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون حول سؤال عن رأيه في الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب: "التقيت به عدة مرات عندما التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما استقبلني مرتين في المكتب البيضاوي عندما أتيت لإجراء مفاوضات ثنائية".وأضاف: "يحاول بعض الناس جعل الأمر يبدو هكذا (موال لروسيا)، ولكن كان عدد العقوبات المناهضة لروسيا التي فرضتها إدارة دونالد ترامب كبيرًا جدًا".وأكد: "نحن نحترم أي خيار يتخذه الناس عند التصويت، نحن نحترم خيار الشعب الأمريكي، وكما قال الرئيس بوتين، نحن منفتحون (وكنا منفتحين دائمًا) على الاتصالات مع الإدارة الحالية".وختم، بالقول: "سنرى كل شيء عندما يتولى دونالد ترامب منصبه، وكما قال بوتين "الكرة في ملعبهم"، ولم نقطع قط اتصالاتنا وعلاقاتنا في مجالات الاقتصاد والتجارة والأمن وما إلى ذلك".
https://sarabic.ae/20241205/لافروف-الأوكرانيون-لا-يستطيعون-استخدام-أسلحة-متقدمة-بعيدة-المدى-دون-مشاركة-من-عسكريين-أمريكيين-1095532441.html
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روسيا, سيرغي لافروف, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, فلاديمير بوتين
روسيا, سيرغي لافروف, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, فلاديمير بوتين

لافروف يبدي رأيه بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

00:02 GMT 06.12.2024
CC BY-SA 2.0 / MFA Russia / لقاء وزير الخارجية الروسيسيرغي لافروف والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، 10 مايو/ آيار 2017
لقاء وزير الخارجية الروسيسيرغي لافروف والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، 10 مايو/ آيار 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
CC BY-SA 2.0 / MFA Russia /
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وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بأنه شخص قوي ويريد تحقيق النتائج.
وقال لافروف خلال مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون حول سؤال عن رأيه في الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب: "التقيت به عدة مرات عندما التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما استقبلني مرتين في المكتب البيضاوي عندما أتيت لإجراء مفاوضات ثنائية".
وتابع: "أعتقد أنه شخص قوي يريد تحقيق النتائج ولا يحب تأجيل الأمور إلى وقت لاحق. هذا هو انطباعي، إنه ودود للغاية في المحادثات، لكن هذا لا يعني أن دونالد ترامب موالٍ لروسيا".
وأضاف: "يحاول بعض الناس جعل الأمر يبدو هكذا (موال لروسيا)، ولكن كان عدد العقوبات المناهضة لروسيا التي فرضتها إدارة دونالد ترامب كبيرًا جدًا".
وأكد: "نحن نحترم أي خيار يتخذه الناس عند التصويت، نحن نحترم خيار الشعب الأمريكي، وكما قال الرئيس بوتين، نحن منفتحون (وكنا منفتحين دائمًا) على الاتصالات مع الإدارة الحالية".
صور لاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
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وختم، بالقول: "سنرى كل شيء عندما يتولى دونالد ترامب منصبه، وكما قال بوتين "الكرة في ملعبهم"، ولم نقطع قط اتصالاتنا وعلاقاتنا في مجالات الاقتصاد والتجارة والأمن وما إلى ذلك".
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