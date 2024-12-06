لافروف يكشف عن "قناة" تعمل تلقائيا عند إطلاق صاروخ باليستي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: هذا الوقت المناسب للاتصال بين أردوغان والأسد دون وسطاء
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد الهجمات الإرهابية في سوريا، هل هناك فرصة للمسار السياسي؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
10:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
بعد الهجمات الإرهابية في سوريا، هل هناك فرصة للمسار السياسي؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
12:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
13:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:23 GMT
22 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241206/لافروف-يكشف-عن-قناة-تعمل-تلقائيا-عند-إطلاق-صاروخ-باليستي-1095533618.html
لافروف يكشف عن "قناة" تعمل تلقائيا عند إطلاق صاروخ باليستي
لافروف يكشف عن "قناة" تعمل تلقائيا عند إطلاق صاروخ باليستي
سبوتنيك عربي
كشف وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، خلال لقاء مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، عن وجود "قناة" تفعل تلقائيا مع الجانب الأمريكي عند إطلاق صاروخ باليستي، حيث... 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T02:17+0000
2024-12-06T02:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سيرغي لافروف
صاروخ باليتسي
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094678301_0:0:3192:1796_1920x0_80_0_0_6c47c8291f55ea05ea559d0635c58acd.jpg
وأجاب لافروف على سؤال مرتبط بالضربات النووية و"عدم وجود آلية يستطيع من خلالها رئيسا روسيا وأمريكا التحدث مع بعضهما البعض لتجنب سوء الفهم الذي قد يؤدي إلى وفاة مئات الملايين من الناس"، حيث قال الوزير الروسي: "لدينا "قناة" تعمل تلقائياً عند إطلاق صاروخ باليستي. أما بالنسبة للصاروخ الباليستي متوسط المدى "أوريشنيك" الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، فقد أرسل النظام رسالة إلى الولايات المتحدة قبل 30 دقيقة من إطلاقه".وشدد لافروف على أن روسيا، "لا تتحدث عن إبادة سكان أي دولة. نحن لم نبدأ هذه الحرب لقد حذرنا لسنوات عديدة من أن اقتراب حلف شمال الأطلسي من حدودنا من شأنه أن يخلق مشكلة".وتابع الوزير الروسي موضحا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "شرح هذا الأمر لسنوات على المنابر الدولية للأشخاص الذين يحلمون بـ "نهاية التاريخ" و"هيمنتهم".وأوضح لافروف أنه "عندما حدث الانقلاب في أوكرانيا، لم يخف الأمريكيون حقيقة أنهم كانوا وراءه. يوجد تسجيل لمحادثة بين نائب وزير الخارجية الأمريكي آنذاك ويليام نولاند والسفير الأمريكي لدى كييف... أثناء مناقشة الأشخاص الذين سيتم ضمهم إلى الحكومة الجديدة بعد الانقلاب. تم الإعلان عن مبلغ الخمسة مليارات دولار التي أنفقت على أوكرانيا بعد الاستقلال كضمانة بأن كل شيء سيكون كما يريده الأمريكيون".وقال لافروف: "ليس لدينا أي نية لتدمير الشعب الأوكراني. إنهم إخوة وأخوات للشعب الروسي".
https://sarabic.ae/20241205/لافروف-الأوكرانيون-لا-يستطيعون-استخدام-أسلحة-متقدمة-بعيدة-المدى-دون-مشاركة-من-عسكريين-أمريكيين-1095532441.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094678301_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_5483f097b2d5200e69defcf8a2e409e1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
سيرغي لافروف, صاروخ باليتسي, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
سيرغي لافروف, صاروخ باليتسي, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

لافروف يكشف عن "قناة" تعمل تلقائيا عند إطلاق صاروخ باليستي

02:17 GMT 06.12.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورلافروف يترأس اجتماعًا للمجلس العام لحزب "روسيا الموحدة"
لافروف يترأس اجتماعًا للمجلس العام لحزب روسيا الموحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشف وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، خلال لقاء مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، عن وجود "قناة" تفعل تلقائيا مع الجانب الأمريكي عند إطلاق صاروخ باليستي، حيث تساعد هذه القناة على تجنب حدوث كارثة نووية.
وأجاب لافروف على سؤال مرتبط بالضربات النووية و"عدم وجود آلية يستطيع من خلالها رئيسا روسيا وأمريكا التحدث مع بعضهما البعض لتجنب سوء الفهم الذي قد يؤدي إلى وفاة مئات الملايين من الناس"، حيث قال الوزير الروسي: "لدينا "قناة" تعمل تلقائياً عند إطلاق صاروخ باليستي. أما بالنسبة للصاروخ الباليستي متوسط المدى "أوريشنيك" الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، فقد أرسل النظام رسالة إلى الولايات المتحدة قبل 30 دقيقة من إطلاقه".

وأكد لافروف: "لقد كانوا يعلمون أن هذا سيحدث (ضرب الصاروخ أوريشنيك) ولم يعتبروه شيئًا كبيرا وخطيرًا"، مشيرا إلى أن هذا الإطلاق كان تجريبيا.

وشدد لافروف على أن روسيا، "لا تتحدث عن إبادة سكان أي دولة. نحن لم نبدأ هذه الحرب لقد حذرنا لسنوات عديدة من أن اقتراب حلف شمال الأطلسي من حدودنا من شأنه أن يخلق مشكلة".
وتابع الوزير الروسي موضحا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "شرح هذا الأمر لسنوات على المنابر الدولية للأشخاص الذين يحلمون بـ "نهاية التاريخ" و"هيمنتهم".
صور لاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لافروف: الأوكرانيون لا يستطيعون استخدام أسلحة متقدمة بعيدة المدى دون مشاركة من عسكريين أمريكيين
أمس, 22:42 GMT
وأوضح لافروف أنه "عندما حدث الانقلاب في أوكرانيا، لم يخف الأمريكيون حقيقة أنهم كانوا وراءه. يوجد تسجيل لمحادثة بين نائب وزير الخارجية الأمريكي آنذاك ويليام نولاند والسفير الأمريكي لدى كييف... أثناء مناقشة الأشخاص الذين سيتم ضمهم إلى الحكومة الجديدة بعد الانقلاب. تم الإعلان عن مبلغ الخمسة مليارات دولار التي أنفقت على أوكرانيا بعد الاستقلال كضمانة بأن كل شيء سيكون كما يريده الأمريكيون".
وقال لافروف: "ليس لدينا أي نية لتدمير الشعب الأوكراني. إنهم إخوة وأخوات للشعب الروسي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала