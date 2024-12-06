https://sarabic.ae/20241206/مشهد-مخيف-لانهيار-سقف-في-مستشفى-بالصين-فيديو-1095545625.html
مشهد مخيف لانهيار سقف في مستشفى بالصين... فيديو
مشهد مخيف لانهيار سقف في مستشفى بالصين... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة انهيار سقف في أحد المشافي بالصين. 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T11:52+0000
2024-12-06T11:52+0000
2024-12-06T11:52+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/06/1095548570_214:0:1295:608_1920x0_80_0_0_fd58f442a16e8ef4e971dc90c531c85a.png
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لانهيار سقف في مستشفى في تشاوتشو في مقاطعة غوانغدونغ الصينية، مما أدى إلى إصابة عدة أشخاص.وبحسب المصادر، لم تسفر الحادثة عن وفيات، لكن أدت إلى عدة إصابات بين موظفي المشفى، والمرضى.
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/06/1095548570_349:0:1160:608_1920x0_80_0_0_76937af5012594b939fed1079f1bd0ec.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, الصين
مشهد مخيف لانهيار سقف في مستشفى بالصين... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة انهيار سقف في أحد المشافي بالصين.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لانهيار سقف في مستشفى في تشاوتشو في مقاطعة غوانغدونغ الصينية، مما أدى إلى إصابة عدة أشخاص.
وبحسب المصادر، لم تسفر الحادثة عن وفيات، لكن أدت إلى عدة إصابات بين موظفي المشفى، والمرضى.