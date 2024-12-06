الصور الأكثر لفتا للأنظار خلال أسبوع

المغنية الأمريكية ريهانا أمام عدسات المصورين لدى وصولها إلى حفل توزيع جوائز الموضة لعام 2024، في لندن.
المغنية الأمريكية ريهانا أمام عدسات المصورين لدى وصولها إلى حفل توزيع جوائز الموضة لعام 2024، في لندن.
اشتباكات بين متظاهرين وقوات الشرطة خلال احتجاجات في تبليسي، جورجيا.
اشتباكات بين متظاهرين وقوات الشرطة خلال احتجاجات في تبليسي، جورجيا.
أفراد من البحرية الهندية يستعرضون مهاراتهم خلال احتفالات اليوم البحري في مومباي، االهند.
أفراد من البحرية الهندية يستعرضون مهاراتهم خلال احتفالات اليوم البحري في مومباي، االهند.
قدامى المحاربين في البحرية الكورية الجنوبية يحلقون رؤوسهم، خلال مظاهرة ضد الرئيس، يون سوك يول، أمام المكتب الرئاسي في سيئول، كوريا الجنوبية.
قدامى المحاربين في البحرية الكورية الجنوبية يحلقون رؤوسهم، خلال مظاهرة ضد الرئيس، يون سوك يول، أمام المكتب الرئاسي في سيئول، كوريا الجنوبية.
صورة لأطول درج في روسيا، والمؤلف من 1683 درجة، والممتد من ضفة نهر التايغا بزايخا إلى سلسلة جبال تورغاشينسكي بالقرب من كراسنويارسك.
صورة لأطول درج في روسيا، والمؤلف من 1683 درجة، والممتد من ضفة نهر التايغا بزايخا إلى سلسلة جبال تورغاشينسكي بالقرب من كراسنويارسك.
لقطة طريفة للرئيس جو بايدن، وهو يشاهد رقصة تقليدية، بعد وصوله إلى مطار كاتومبيلا في أنغولا.
لقطة طريفة للرئيس جو بايدن، وهو يشاهد رقصة تقليدية، بعد وصوله إلى مطار كاتومبيلا في أنغولا.
صورة لسباح شتوي في حوض محفور في بحيرة متجمدة على طول نهر سونغهوا في هاربين، في مقاطعة هيلونغجيانغ، في الصين.
صورة لسباح شتوي في حوض محفور في بحيرة متجمدة على طول نهر سونغهوا في هاربين، في مقاطعة هيلونغجيانغ، في الصين.
صورة لرجل يحمل كرسيًا ومروحة من منزله الذي غمرته المياه في تومبات، ماليزيا.
صورة لرجل يحمل كرسيًا ومروحة من منزله الذي غمرته المياه في تومبات، ماليزيا.
عائلة فلسطينية تلجأ إلى مبنى متضرر وتتجمع حول النار للتدفئة بينما تكافح الظروف الجوية الباردة وأزمة الغذاء في خان يونس.
عائلة فلسطينية تلجأ إلى مبنى متضرر وتتجمع حول النار للتدفئة بينما تكافح الظروف الجوية الباردة وأزمة الغذاء في خان يونس.
صورة لافتتاح "بداية فصل الشتاء" في حلبة التزلج، في منتزه "في دي إن خا"، في موسكو، روسيا.
صورة لافتتاح "بداية فصل الشتاء" في حلبة التزلج، في منتزه "في دي إن خا"، في موسكو، روسيا.
صورة تظهر عرضا من 2500 منحوتة باندا، في مطار هونغ كونغ الدولي خلال حفل الترحيب بمعرض "باندا جو".
صورة تظهر عرضا من 2500 منحوتة باندا، في مطار هونغ كونغ الدولي خلال حفل الترحيب بمعرض "باندا جو".
لحظة إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 أ" إلى الفضاء، من قاعدة فوستوتشني الفضائية.
لحظة إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 أ" إلى الفضاء، من قاعدة فوستوتشني الفضائية.
مجموعات من السكان يرتدون أزياء محلية، ويؤدون رقصات تقليدية أثناء توجههم إلى المسرح الكبير خلال كرنفال داكار، السنغال.
مجموعات من السكان يرتدون أزياء محلية، ويؤدون رقصات تقليدية أثناء توجههم إلى المسرح الكبير خلال كرنفال داكار، السنغال.
وقفة احتجاجية لمئات المعلمين في وسط مدينة ريو دي جانيرو، البرازيل.
وقفة احتجاجية لمئات المعلمين في وسط مدينة ريو دي جانيرو، البرازيل.
صورة جوية التقطها "درون"، تظهر صورة أكريليك للفنان التشكيلي إينو، تغطي جدار مبنى بينما يظهر تل الأكروبوليس القديم في الخلفية، في أثينا، اليونان.
صورة جوية التقطها "درون"، تظهر صورة أكريليك للفنان التشكيلي إينو، تغطي جدار مبنى بينما يظهر تل الأكروبوليس القديم في الخلفية، في أثينا، اليونان.
صورة خارج قاعة ألبرت الملكية في لندن، لمصارعي السومو، حيث ستقام ثاني بطولة رسمية للسومو في المملكة المتحدة، لعام 2024.
صورة خارج قاعة ألبرت الملكية في لندن، لمصارعي السومو، حيث ستقام ثاني بطولة رسمية للسومو في المملكة المتحدة، لعام 2024.
بالون "سبايدرمان" يمر عبر أحد الشوارع خلال مهرجان عيد الميلاد في سانتياغو، تشيلي.
بالون "سبايدرمان" يمر عبر أحد الشوارع خلال مهرجان عيد الميلاد في سانتياغو، تشيلي.
لقطة طريفة لبجعة تمشي على طول الرصيف المزين بزينة عيد الميلاد، على بحيرة "ألستر" في هامبورغ، ألمانيا.
لقطة طريفة لبجعة تمشي على طول الرصيف المزين بزينة عيد الميلاد، على بحيرة "ألستر" في هامبورغ، ألمانيا.