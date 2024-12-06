الصور الأكثر لفتا للأنظار خلال أسبوع

عربي
الجيش الروسي ينفذ ضربات موجعة ضد قوات نظام كييف خلال الأسبوع ويحرر بلدات عدة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: هذا الوقت المناسب للاتصال بين أردوغان والأسد دون وسطاء
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد الهجمات الإرهابية في سوريا، هل هناك فرصة للمسار السياسي؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
10:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
بعد الهجمات الإرهابية في سوريا، هل هناك فرصة للمسار السياسي؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
12:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
13:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:23 GMT
22 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
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الصور الأكثر لفتا للأنظار خلال أسبوع
الصور الأكثر لفتا للأنظار خلال أسبوع
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع، والتي رصدتها عدسات الكاميرات، خلال الأحداث البارزة في مختلف أنحاء العالم. 06.12.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

الصور الأكثر لفتا للأنظار خلال أسبوع

09:03 GMT 06.12.2024
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع، والتي رصدتها عدسات الكاميرات، خلال الأحداث البارزة في مختلف أنحاء العالم.
© AP Photo / Invision/Scott A Garfitt

المغنية الأمريكية ريهانا أمام عدسات المصورين لدى وصولها إلى حفل توزيع جوائز الموضة لعام 2024، في لندن.

المغنية الأمريكية ريهانا أمام عدسات المصورين لدى وصولها إلى حفل توزيع جوائز الموضة لعام 2024، في لندن. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Invision/Scott A Garfitt

المغنية الأمريكية ريهانا أمام عدسات المصورين لدى وصولها إلى حفل توزيع جوائز الموضة لعام 2024، في لندن.

© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصور

اشتباكات بين متظاهرين وقوات الشرطة خلال احتجاجات في تبليسي، جورجيا.

اشتباكات بين متظاهرين وقوات الشرطة خلال احتجاجات في تبليسي، جورجيا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Stringer
/
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اشتباكات بين متظاهرين وقوات الشرطة خلال احتجاجات في تبليسي، جورجيا.

© AP Photo / Rafiq Maqbool

أفراد من البحرية الهندية يستعرضون مهاراتهم خلال احتفالات اليوم البحري في مومباي، االهند.

أفراد من البحرية الهندية يستعرضون مهاراتهم خلال احتفالات اليوم البحري في مومباي، االهند. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Rafiq Maqbool

أفراد من البحرية الهندية يستعرضون مهاراتهم خلال احتفالات اليوم البحري في مومباي، االهند.

© Getty Images / Ezra Acayan

قدامى المحاربين في البحرية الكورية الجنوبية يحلقون رؤوسهم، خلال مظاهرة ضد الرئيس، يون سوك يول، أمام المكتب الرئاسي في سيئول، كوريا الجنوبية.

قدامى المحاربين في البحرية الكورية الجنوبية يحلقون رؤوسهم، خلال مظاهرة ضد الرئيس، يون سوك يول، أمام المكتب الرئاسي في سيئول، كوريا الجنوبية. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Ezra Acayan

قدامى المحاربين في البحرية الكورية الجنوبية يحلقون رؤوسهم، خلال مظاهرة ضد الرئيس، يون سوك يول، أمام المكتب الرئاسي في سيئول، كوريا الجنوبية.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لأطول درج في روسيا، والمؤلف من 1683 درجة، والممتد من ضفة نهر التايغا بزايخا إلى سلسلة جبال تورغاشينسكي بالقرب من كراسنويارسك.

صورة لأطول درج في روسيا، والمؤلف من 1683 درجة، والممتد من ضفة نهر التايغا بزايخا إلى سلسلة جبال تورغاشينسكي بالقرب من كراسنويارسك. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Ilya Naymushin
/
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صورة لأطول درج في روسيا، والمؤلف من 1683 درجة، والممتد من ضفة نهر التايغا بزايخا إلى سلسلة جبال تورغاشينسكي بالقرب من كراسنويارسك.

© AP Photo / Ben Curtis

لقطة طريفة للرئيس جو بايدن، وهو يشاهد رقصة تقليدية، بعد وصوله إلى مطار كاتومبيلا في أنغولا.

لقطة طريفة للرئيس جو بايدن، وهو يشاهد رقصة تقليدية، بعد وصوله إلى مطار كاتومبيلا في أنغولا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ben Curtis

لقطة طريفة للرئيس جو بايدن، وهو يشاهد رقصة تقليدية، بعد وصوله إلى مطار كاتومبيلا في أنغولا.

© Getty Images / VCG

صورة لسباح شتوي في حوض محفور في بحيرة متجمدة على طول نهر سونغهوا في هاربين، في مقاطعة هيلونغجيانغ، في الصين.

صورة لسباح شتوي في حوض محفور في بحيرة متجمدة على طول نهر سونغهوا في هاربين، في مقاطعة هيلونغجيانغ، في الصين. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / VCG

صورة لسباح شتوي في حوض محفور في بحيرة متجمدة على طول نهر سونغهوا في هاربين، في مقاطعة هيلونغجيانغ، في الصين.

© AP Photo / Vincent Thian

صورة لرجل يحمل كرسيًا ومروحة من منزله الذي غمرته المياه في تومبات، ماليزيا.

صورة لرجل يحمل كرسيًا ومروحة من منزله الذي غمرته المياه في تومبات، ماليزيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Vincent Thian

صورة لرجل يحمل كرسيًا ومروحة من منزله الذي غمرته المياه في تومبات، ماليزيا.

© AP Photo / Anadolu/Doaa Albaz

عائلة فلسطينية تلجأ إلى مبنى متضرر وتتجمع حول النار للتدفئة بينما تكافح الظروف الجوية الباردة وأزمة الغذاء في خان يونس.

عائلة فلسطينية تلجأ إلى مبنى متضرر وتتجمع حول النار للتدفئة بينما تكافح الظروف الجوية الباردة وأزمة الغذاء في خان يونس. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Anadolu/Doaa Albaz

عائلة فلسطينية تلجأ إلى مبنى متضرر وتتجمع حول النار للتدفئة بينما تكافح الظروف الجوية الباردة وأزمة الغذاء في خان يونس.

© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لافتتاح "بداية فصل الشتاء" في حلبة التزلج، في منتزه "في دي إن خا"، في موسكو، روسيا.

صورة لافتتاح &quot;بداية فصل الشتاء&quot; في حلبة التزلج، في منتزه &quot;في دي إن خا&quot;، في موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexey Filippov
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صورة لافتتاح "بداية فصل الشتاء" في حلبة التزلج، في منتزه "في دي إن خا"، في موسكو، روسيا.

© AP Photo / Chan Long Hei

صورة تظهر عرضا من 2500 منحوتة باندا، في مطار هونغ كونغ الدولي خلال حفل الترحيب بمعرض "باندا جو".

صورة تظهر عرضا من 2500 منحوتة باندا، في مطار هونغ كونغ الدولي خلال حفل الترحيب بمعرض &quot;باندا جو&quot;. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Chan Long Hei

صورة تظهر عرضا من 2500 منحوتة باندا، في مطار هونغ كونغ الدولي خلال حفل الترحيب بمعرض "باندا جو".

© Sputnik . Roscosmos/S.P. Korolev Rocket and Space Corporation "Energia" / الانتقال إلى بنك الصور

لحظة إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 أ" إلى الفضاء، من قاعدة فوستوتشني الفضائية.

لحظة إطلاق صاروخ &quot;سويوز-2.1 أ&quot; إلى الفضاء، من قاعدة فوستوتشني الفضائية. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Roscosmos/S.P. Korolev Rocket and Space Corporation "Energia"
/
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لحظة إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 أ" إلى الفضاء، من قاعدة فوستوتشني الفضائية.

© Getty Images / Anadolu/Cem Ozdel

مجموعات من السكان يرتدون أزياء محلية، ويؤدون رقصات تقليدية أثناء توجههم إلى المسرح الكبير خلال كرنفال داكار، السنغال.

مجموعات من السكان يرتدون أزياء محلية، ويؤدون رقصات تقليدية أثناء توجههم إلى المسرح الكبير خلال كرنفال داكار، السنغال. - سبوتنيك عربي
13/18
© Getty Images / Anadolu/Cem Ozdel

مجموعات من السكان يرتدون أزياء محلية، ويؤدون رقصات تقليدية أثناء توجههم إلى المسرح الكبير خلال كرنفال داكار، السنغال.

© Getty Images / Anadolu/Fabio Teixeira

وقفة احتجاجية لمئات المعلمين في وسط مدينة ريو دي جانيرو، البرازيل.

وقفة احتجاجية لمئات المعلمين في وسط مدينة ريو دي جانيرو، البرازيل. - سبوتنيك عربي
14/18
© Getty Images / Anadolu/Fabio Teixeira

وقفة احتجاجية لمئات المعلمين في وسط مدينة ريو دي جانيرو، البرازيل.

© AP Photo / Thanassis Stavrakis

صورة جوية التقطها "درون"، تظهر صورة أكريليك للفنان التشكيلي إينو، تغطي جدار مبنى بينما يظهر تل الأكروبوليس القديم في الخلفية، في أثينا، اليونان.

صورة جوية التقطها &quot;درون&quot;، تظهر صورة أكريليك للفنان التشكيلي إينو، تغطي جدار مبنى بينما يظهر تل الأكروبوليس القديم في الخلفية، في أثينا، اليونان. - سبوتنيك عربي
15/18
© AP Photo / Thanassis Stavrakis

صورة جوية التقطها "درون"، تظهر صورة أكريليك للفنان التشكيلي إينو، تغطي جدار مبنى بينما يظهر تل الأكروبوليس القديم في الخلفية، في أثينا، اليونان.

© AP Photo / Thomas Krych

صورة خارج قاعة ألبرت الملكية في لندن، لمصارعي السومو، حيث ستقام ثاني بطولة رسمية للسومو في المملكة المتحدة، لعام 2024.

صورة خارج قاعة ألبرت الملكية في لندن، لمصارعي السومو، حيث ستقام ثاني بطولة رسمية للسومو في المملكة المتحدة، لعام 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Thomas Krych

صورة خارج قاعة ألبرت الملكية في لندن، لمصارعي السومو، حيث ستقام ثاني بطولة رسمية للسومو في المملكة المتحدة، لعام 2024.

© AP Photo / Esteban Felix

بالون "سبايدرمان" يمر عبر أحد الشوارع خلال مهرجان عيد الميلاد في سانتياغو، تشيلي.

بالون &quot;سبايدرمان&quot; يمر عبر أحد الشوارع خلال مهرجان عيد الميلاد في سانتياغو، تشيلي. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Esteban Felix

بالون "سبايدرمان" يمر عبر أحد الشوارع خلال مهرجان عيد الميلاد في سانتياغو، تشيلي.

© Getty Images / picture alliance/Niklas Graeber

لقطة طريفة لبجعة تمشي على طول الرصيف المزين بزينة عيد الميلاد، على بحيرة "ألستر" في هامبورغ، ألمانيا.

لقطة طريفة لبجعة تمشي على طول الرصيف المزين بزينة عيد الميلاد، على بحيرة &quot;ألستر&quot; في هامبورغ، ألمانيا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / picture alliance/Niklas Graeber

لقطة طريفة لبجعة تمشي على طول الرصيف المزين بزينة عيد الميلاد، على بحيرة "ألستر" في هامبورغ، ألمانيا.

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