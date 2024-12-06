https://sarabic.ae/20241206/80-دقيقة-من-الحكمة-السياسية-مقابلة-لافروف-مع-كارلسون-تجذب-ملايين-المشاهدات-وآلاف-التعليقات-1095541647.html

80 دقيقة من الحكمة السياسية... مقابلة لافروف مع كارلسون تجذب ملايين المشاهدات وآلاف التعليقات

80 دقيقة من الحكمة السياسية... مقابلة لافروف مع كارلسون تجذب ملايين المشاهدات وآلاف التعليقات

سبوتنيك عربي

أثارت تصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، عبر منصة "إكس" تعليقات أشادت بالحكمة السياسية والدبلوماسية... 06.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-06T09:18+0000

2024-12-06T09:18+0000

2024-12-06T09:18+0000

روسيا

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وخلال المقابلة التي استمرت 80 دقيقة، أجاب لافروف عن أسئلة تتعلق بـ 11 ملفا، حيث جذبت حتى لحظة إعداد هذا الخبر أكثر من 3 ملايين مشاهد وحظيت بـ2.7 ألف تعليق، وأكثر من 16 ألف إعادة نشر، و47 ألف إعجاب، والأعداد تستمر بالازدياد.وكتب أحد المتابعين: "تحاول روسيا إنهاء الحرب منذ عام تقريبا. وزارة الخارجية الأمريكية تقول "لا". لن يتركوا غسيل الأموال يتوقف لدى شركة بلاك روك الآن عقد ممول من دافعي الضرائب الأمريكيين بقيمة تقترب من تريليون دولار لإعادة بناء أوكرانيا".وعلق متابع آخر: "الملايين من الناس على وشك أن يدركوا أن لافروف ذكي وعملي، وأن روسيا لا تختلف كثيرا عنا. الدولة العميقة لن تحب هذا".وتمنى أحد المتابعين أن "تتمكن روسيا من إيقاف أي أعمال متطرفة والعمل مع (الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد) ترامب. لسنا بحاجة للحرب مع روسيا".وكتب آخر: "لافروف عبقري. إلى حد بعيد عميد الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم. تهانينا على هذه المقابلة النقدية".وقال آخر: "أتمنى أن يكون لدى الولايات المتحدة نظير لافروف. يتحدث بشكل جيد وعملي وحكيم وليس لديه دوافع خفية".

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