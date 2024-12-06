80 دقيقة من الحكمة السياسية... مقابلة لافروف مع كارلسون تجذب ملايين المشاهدات وآلاف التعليقات
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna/
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أثارت تصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، عبر منصة "إكس" تعليقات أشادت بالحكمة السياسية والدبلوماسية الروسية التي يتمتع بها الوزير الروسي.
وخلال المقابلة التي استمرت 80 دقيقة، أجاب لافروف عن أسئلة تتعلق بـ 11 ملفا، حيث جذبت حتى لحظة إعداد هذا الخبر أكثر من 3 ملايين مشاهد وحظيت بـ2.7 ألف تعليق، وأكثر من 16 ألف إعادة نشر، و47 ألف إعجاب، والأعداد تستمر بالازدياد.
وكتب أحد المتابعين: "تحاول روسيا إنهاء الحرب منذ عام تقريبا. وزارة الخارجية الأمريكية تقول "لا". لن يتركوا غسيل الأموال يتوقف لدى شركة بلاك روك الآن عقد ممول من دافعي الضرائب الأمريكيين بقيمة تقترب من تريليون دولار لإعادة بناء أوكرانيا".
Russia has been trying to end the war for like a year. The US State Department has been saying “no”. They won’t let the money laundering stop. BlackRock has their now close to $1 trillion dollar US taxpayer funded contract to rebuild Ukraine after all— Wall Street Apes (@WallStreetApes) December 5, 2024
وعلق متابع آخر: "الملايين من الناس على وشك أن يدركوا أن لافروف ذكي وعملي، وأن روسيا لا تختلف كثيرا عنا. الدولة العميقة لن تحب هذا".
Uh oh.— Clandestine (@WarClandestine) December 5, 2024
Millions of people are about to realize Lavrov is intelligent, pragmatic, and that Russia is not so different from us.
Deep State won’t like this.
وتمنى أحد المتابعين أن "تتمكن روسيا من إيقاف أي أعمال متطرفة والعمل مع (الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد) ترامب. لسنا بحاجة للحرب مع روسيا".
I hope Russia can hold off on any extreme actions and work with Trump. We don't need to be fighting with Russia.— Stuff I Find Online (@StuffIFindOnlin) December 5, 2024
وكتب آخر: "لافروف عبقري. إلى حد بعيد عميد الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم. تهانينا على هذه المقابلة النقدية".
Lavrov is a genius. By far the Nestor of diplomacy worldwide. Congrats for this critical interview.— Panagiotis G. Pavlos (@PGPavlos) December 5, 2024
وقال آخر: "أتمنى أن يكون لدى الولايات المتحدة نظير لافروف. يتحدث بشكل جيد وعملي وحكيم وليس لديه دوافع خفية".
I wish the US had a comparable counterpart to Lavrov. He is well spoken, pragmatic, wise, and doesn’t have ulterior motives.— Useless Tree (@_Useless_Tree_) December 5, 2024