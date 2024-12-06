80 دقيقة من الحكمة السياسية... مقابلة لافروف مع كارلسون تجذب ملايين المشاهدات وآلاف التعليقات

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الجيش الروسي ينفذ ضربات موجعة ضد قوات نظام كييف خلال الأسبوع ويحرر بلدات عدة
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57 د
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مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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31 د
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خبير: هذا الوقت المناسب للاتصال بين أردوغان والأسد دون وسطاء
17:03 GMT
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ملفات ساخنة
بعد الهجمات الإرهابية في سوريا، هل هناك فرصة للمسار السياسي؟
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29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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19:03 GMT
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33 د
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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
10:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
بعد الهجمات الإرهابية في سوريا، هل هناك فرصة للمسار السياسي؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
11:03 GMT
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مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
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30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
13:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:23 GMT
22 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
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80 دقيقة من الحكمة السياسية... مقابلة لافروف مع كارلسون تجذب ملايين المشاهدات وآلاف التعليقات
80 دقيقة من الحكمة السياسية... مقابلة لافروف مع كارلسون تجذب ملايين المشاهدات وآلاف التعليقات
سبوتنيك عربي
أثارت تصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، عبر منصة "إكس" تعليقات أشادت بالحكمة السياسية والدبلوماسية... 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T09:18+0000
2024-12-06T09:18+0000
روسيا
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وخلال المقابلة التي استمرت 80 دقيقة، أجاب لافروف عن أسئلة تتعلق بـ 11 ملفا، حيث جذبت حتى لحظة إعداد هذا الخبر أكثر من 3 ملايين مشاهد وحظيت بـ2.7 ألف تعليق، وأكثر من 16 ألف إعادة نشر، و47 ألف إعجاب، والأعداد تستمر بالازدياد.وكتب أحد المتابعين: "تحاول روسيا إنهاء الحرب منذ عام تقريبا. وزارة الخارجية الأمريكية تقول "لا". لن يتركوا غسيل الأموال يتوقف لدى شركة بلاك روك الآن عقد ممول من دافعي الضرائب الأمريكيين بقيمة تقترب من تريليون دولار لإعادة بناء أوكرانيا".وعلق متابع آخر: "الملايين من الناس على وشك أن يدركوا أن لافروف ذكي وعملي، وأن روسيا لا تختلف كثيرا عنا. الدولة العميقة لن تحب هذا".وتمنى أحد المتابعين أن "تتمكن روسيا من إيقاف أي أعمال متطرفة والعمل مع (الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد) ترامب. لسنا بحاجة للحرب مع روسيا".وكتب آخر: "لافروف عبقري. إلى حد بعيد عميد الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم. تهانينا على هذه المقابلة النقدية".وقال آخر: "أتمنى أن يكون لدى الولايات المتحدة نظير لافروف. يتحدث بشكل جيد وعملي وحكيم وليس لديه دوافع خفية".
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روسيا

80 دقيقة من الحكمة السياسية... مقابلة لافروف مع كارلسون تجذب ملايين المشاهدات وآلاف التعليقات

09:18 GMT 06.12.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
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تابعنا عبر
أثارت تصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، عبر منصة "إكس" تعليقات أشادت بالحكمة السياسية والدبلوماسية الروسية التي يتمتع بها الوزير الروسي.
وخلال المقابلة التي استمرت 80 دقيقة، أجاب لافروف عن أسئلة تتعلق بـ 11 ملفا، حيث جذبت حتى لحظة إعداد هذا الخبر أكثر من 3 ملايين مشاهد وحظيت بـ2.7 ألف تعليق، وأكثر من 16 ألف إعادة نشر، و47 ألف إعجاب، والأعداد تستمر بالازدياد.
وكتب أحد المتابعين: "تحاول روسيا إنهاء الحرب منذ عام تقريبا. وزارة الخارجية الأمريكية تقول "لا". لن يتركوا غسيل الأموال يتوقف لدى شركة بلاك روك الآن عقد ممول من دافعي الضرائب الأمريكيين بقيمة تقترب من تريليون دولار لإعادة بناء أوكرانيا".
وعلق متابع آخر: "الملايين من الناس على وشك أن يدركوا أن لافروف ذكي وعملي، وأن روسيا لا تختلف كثيرا عنا. الدولة العميقة لن تحب هذا".
وتمنى أحد المتابعين أن "تتمكن روسيا من إيقاف أي أعمال متطرفة والعمل مع (الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد) ترامب. لسنا بحاجة للحرب مع روسيا".
وكتب آخر: "لافروف عبقري. إلى حد بعيد عميد الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم. تهانينا على هذه المقابلة النقدية".
وقال آخر: "أتمنى أن يكون لدى الولايات المتحدة نظير لافروف. يتحدث بشكل جيد وعملي وحكيم وليس لديه دوافع خفية".
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