https://sarabic.ae/20241207/الجيش-الإسرائيلي-اعتراض-صاروخ-أطلق-من-اليمن-قبل-وصوله-إلى-البلاد-1095565419.html
الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل وصوله إلى البلاد
الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل وصوله إلى البلاد
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم السبت، أن سلاح الجو الإسرائيلي، نجح في اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، قبل أن يتمكن من اختراق المجال الجوي... 07.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-07T05:35+0000
2024-12-07T05:35+0000
2024-12-07T05:55+0000
الحرب على اليمن
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وأوضح أدرعي، في بيان عبر منصة "إكس"، أن "الاعتراض تم دون تفعيل صفارات الإنذار". ويوم الأحد الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مهاجمة هدف وصفته بـ "الحيوي" في إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي، ضمن هجماتها التي تشنها منذ عام على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، وتبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20241201/جماعة-أنصار-الله-اليمنية-تعلن-مهاجمة-هدف-حيوي-وسط-إسرائيل-1095371584.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل وصوله إلى البلاد
05:35 GMT 07.12.2024 (تم التحديث: 05:55 GMT 07.12.2024)
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم السبت، أن سلاح الجو الإسرائيلي، نجح في اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، قبل أن يتمكن من اختراق المجال الجوي الإسرائيلي، بحسب قوله.
وأوضح أدرعي، في بيان عبر منصة "إكس"، أن "الاعتراض تم دون تفعيل صفارات الإنذار".
ويوم الأحد الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مهاجمة هدف وصفته بـ "الحيوي" في إسرائيل
بصاروخ باليستي فرط صوتي، ضمن هجماتها التي تشنها منذ عام على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، وتبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أنها ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.