لغم بحري روسي يدمر سفن العدو وغواصاته

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
10:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
بعد الهجمات الإرهابية في سوريا، هل هناك فرصة للمسار السياسي؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
12:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
13:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:23 GMT
22 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
القوات السورية تنتشر على حدود حماة... وحراك سياسي واسع من أجل التهدئة
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:12 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:32 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:03 GMT
8 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
13:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار أستانا في إعادة الاستقرار إلى سوريا
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بغداد تحذر من تداعيات ما يحدث في سوريا على الدول المجاورة
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241207/لغم-بحري-روسي-يدمر-سفن-العدو-وغواصاته-1095586986.html
لغم بحري روسي يدمر سفن العدو وغواصاته
لغم بحري روسي يدمر سفن العدو وغواصاته
سبوتنيك عربي
تطوّر روسيا أسلحة بحرية مختلفة، بعضها مخصص للمهام الهجومية، وأخرى دفاعية، ويشمل ذلك الألغام التي يتم تثبيتها في قاع البحر. 07.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-07T20:17+0000
2024-12-07T20:17+0000
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/07/1095586826_0:0:2120:1193_1920x0_80_0_0_017821450ea9589d3169bf8eca57b129.jpg
ويصنف "إم دي إم - 3" ضمن أخطر الألغام البحرية التي يمكن الاعتماد عليها في تصميم حقل ألغام لتأمين الموانئ والسواحل من الوحدات البحرية المعادية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى أن هذا النوع من الألغام مصمم لتدمير وحدات بحرية تشمل الغواصات والسفن وخاصة سفن الإنزال الصغيرة، إذا حاول أي منها الاقتراب من الشاطئ عبر المياه الضحلة.المواصفات الفنيةولفت الموقع إلى أن هذا النوع من الألغام البحرية يمكن أن يظل فعالا لنحو 10 سنوات إذا خضع لعمليات صيانة دورية.وتم تزويد ألغام "إم دي إم - 3" بنظام ذو 3 قنوات لتفجير اللغم بواسطة صوت الهدف أو تأثيره الكهرومغناطيسي أو بتيارات المياه التي يحدثها عن اقترابه من اللغم.ولفت الموقع إلى أن هذا النوع من الألغام يمكن استخدامه بأي نوع من قنوات التفجير أو حتى باستخدام القنوات الثلاث معا.كما أن اللغم مصمم لجعل عملية رصده بواسطة الوسائل المضادة للألغام في غاية الصعوبة إضافة إلى صعوبة رصده بواسطة المركبات الروبوتية المخصصة لاصطياد الألغام.وأوضح الموقع أن هذه الألغام يتم نشرها في قاع البحر بواسطة سفن مزودة بأنظمة أمان عالية أثناء إبحارها بسرعة 15 عقدة (نحو 28 كلم/ ساعة)، أو بواسطة الطائرات العسكرية المخصصة لهذا الغرض أثناء تحليقها بسرعات تصل إلى ألف متر من ارتفاع 500 متر عن سطح البحر.كما زودت روسيا هذه الألغام بنظام أمان لتفجير اللغم عند سقوطه بالقرب من السواحل، أو عندما ينتهي عمره الافتراضي.
https://sarabic.ae/20230709/ما-هي-كاسحات-الألغام-البحرية-وأهميتها-في-الحروب-1078880062.html
https://sarabic.ae/20230123/بعد-إعلان-استراليا-عن-خطة-مليارية-ما-هي-الألغام-البحرية-وما-أهميتها-في-الحروب-1072622578.html
https://sarabic.ae/20180829/أمريكا-قاعدة-بحرية-لغم-مدخل-1034943082.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/07/1095586826_235:0:2120:1414_1920x0_80_0_0_2a3fd5b08cabd7334b36eeb5ca6bce49.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن

لغم بحري روسي يدمر سفن العدو وغواصاته

20:17 GMT 07.12.2024
© Getty Images / simonbradfieldلغم بحري
لغم بحري - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
© Getty Images / simonbradfield
تابعنا عبر
تطوّر روسيا أسلحة بحرية مختلفة، بعضها مخصص للمهام الهجومية، وأخرى دفاعية، ويشمل ذلك الألغام التي يتم تثبيتها في قاع البحر.
ويصنف "إم دي إم - 3" ضمن أخطر الألغام البحرية التي يمكن الاعتماد عليها في تصميم حقل ألغام لتأمين الموانئ والسواحل من الوحدات البحرية المعادية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
كاسحة ألغام - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
ما هي كاسحات الألغام البحرية وأهميتها في الحروب؟
9 يوليو 2023, 10:34 GMT
ولفت الموقع إلى أن هذا النوع من الألغام مصمم لتدمير وحدات بحرية تشمل الغواصات والسفن وخاصة سفن الإنزال الصغيرة، إذا حاول أي منها الاقتراب من الشاطئ عبر المياه الضحلة.

المواصفات الفنية

القطر: 450 ملم.
الطول: 152 أو 158 سم.
الوزن: 525 أو 590 كغ.
العمق: يمكن استخدامه في أعماق تتراوح بين 8 و30 مترا.
العمر الافتراضي: يمكنه الاحتفاظ بفاعليته بعد زراعته تحت الماء بعام كامل على الأقل.
مستويات الأمان: مصمم بنظام أمان ذاتي مكون من 3 مراحل.
نشر الألغام البحرية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
بعد إعلان أستراليا عن "خطة مليارية"... ما هي الألغام البحرية وما أهميتها في الحروب؟
23 يناير 2023, 15:24 GMT
ولفت الموقع إلى أن هذا النوع من الألغام البحرية يمكن أن يظل فعالا لنحو 10 سنوات إذا خضع لعمليات صيانة دورية.
وتم تزويد ألغام "إم دي إم - 3" بنظام ذو 3 قنوات لتفجير اللغم بواسطة صوت الهدف أو تأثيره الكهرومغناطيسي أو بتيارات المياه التي يحدثها عن اقترابه من اللغم.
ولفت الموقع إلى أن هذا النوع من الألغام يمكن استخدامه بأي نوع من قنوات التفجير أو حتى باستخدام القنوات الثلاث معا.
قاعدة عسكرية بحرية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2018
لغم يسد مدخل أقرب قاعدة بحرية أمريكية إلى روسيا
29 أغسطس 2018, 11:33 GMT
كما أن اللغم مصمم لجعل عملية رصده بواسطة الوسائل المضادة للألغام في غاية الصعوبة إضافة إلى صعوبة رصده بواسطة المركبات الروبوتية المخصصة لاصطياد الألغام.
وأوضح الموقع أن هذه الألغام يتم نشرها في قاع البحر بواسطة سفن مزودة بأنظمة أمان عالية أثناء إبحارها بسرعة 15 عقدة (نحو 28 كلم/ ساعة)، أو بواسطة الطائرات العسكرية المخصصة لهذا الغرض أثناء تحليقها بسرعات تصل إلى ألف متر من ارتفاع 500 متر عن سطح البحر.
كما زودت روسيا هذه الألغام بنظام أمان لتفجير اللغم عند سقوطه بالقرب من السواحل، أو عندما ينتهي عمره الافتراضي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала