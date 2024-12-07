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لغم بحري روسي يدمر سفن العدو وغواصاته

لغم بحري روسي يدمر سفن العدو وغواصاته

سبوتنيك عربي

تطوّر روسيا أسلحة بحرية مختلفة، بعضها مخصص للمهام الهجومية، وأخرى دفاعية، ويشمل ذلك الألغام التي يتم تثبيتها في قاع البحر. 07.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-07T20:17+0000

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ويصنف "إم دي إم - 3" ضمن أخطر الألغام البحرية التي يمكن الاعتماد عليها في تصميم حقل ألغام لتأمين الموانئ والسواحل من الوحدات البحرية المعادية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى أن هذا النوع من الألغام مصمم لتدمير وحدات بحرية تشمل الغواصات والسفن وخاصة سفن الإنزال الصغيرة، إذا حاول أي منها الاقتراب من الشاطئ عبر المياه الضحلة.المواصفات الفنيةولفت الموقع إلى أن هذا النوع من الألغام البحرية يمكن أن يظل فعالا لنحو 10 سنوات إذا خضع لعمليات صيانة دورية.وتم تزويد ألغام "إم دي إم - 3" بنظام ذو 3 قنوات لتفجير اللغم بواسطة صوت الهدف أو تأثيره الكهرومغناطيسي أو بتيارات المياه التي يحدثها عن اقترابه من اللغم.ولفت الموقع إلى أن هذا النوع من الألغام يمكن استخدامه بأي نوع من قنوات التفجير أو حتى باستخدام القنوات الثلاث معا.كما أن اللغم مصمم لجعل عملية رصده بواسطة الوسائل المضادة للألغام في غاية الصعوبة إضافة إلى صعوبة رصده بواسطة المركبات الروبوتية المخصصة لاصطياد الألغام.وأوضح الموقع أن هذه الألغام يتم نشرها في قاع البحر بواسطة سفن مزودة بأنظمة أمان عالية أثناء إبحارها بسرعة 15 عقدة (نحو 28 كلم/ ساعة)، أو بواسطة الطائرات العسكرية المخصصة لهذا الغرض أثناء تحليقها بسرعات تصل إلى ألف متر من ارتفاع 500 متر عن سطح البحر.كما زودت روسيا هذه الألغام بنظام أمان لتفجير اللغم عند سقوطه بالقرب من السواحل، أو عندما ينتهي عمره الافتراضي.

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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن