https://sarabic.ae/20241207/لغم-بحري-روسي-يدمر-سفن-العدو-وغواصاته-1095586986.html
لغم بحري روسي يدمر سفن العدو وغواصاته
لغم بحري روسي يدمر سفن العدو وغواصاته
سبوتنيك عربي
تطوّر روسيا أسلحة بحرية مختلفة، بعضها مخصص للمهام الهجومية، وأخرى دفاعية، ويشمل ذلك الألغام التي يتم تثبيتها في قاع البحر. 07.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-07T20:17+0000
2024-12-07T20:17+0000
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ويصنف "إم دي إم - 3" ضمن أخطر الألغام البحرية التي يمكن الاعتماد عليها في تصميم حقل ألغام لتأمين الموانئ والسواحل من الوحدات البحرية المعادية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى أن هذا النوع من الألغام مصمم لتدمير وحدات بحرية تشمل الغواصات والسفن وخاصة سفن الإنزال الصغيرة، إذا حاول أي منها الاقتراب من الشاطئ عبر المياه الضحلة.المواصفات الفنيةولفت الموقع إلى أن هذا النوع من الألغام البحرية يمكن أن يظل فعالا لنحو 10 سنوات إذا خضع لعمليات صيانة دورية.وتم تزويد ألغام "إم دي إم - 3" بنظام ذو 3 قنوات لتفجير اللغم بواسطة صوت الهدف أو تأثيره الكهرومغناطيسي أو بتيارات المياه التي يحدثها عن اقترابه من اللغم.ولفت الموقع إلى أن هذا النوع من الألغام يمكن استخدامه بأي نوع من قنوات التفجير أو حتى باستخدام القنوات الثلاث معا.كما أن اللغم مصمم لجعل عملية رصده بواسطة الوسائل المضادة للألغام في غاية الصعوبة إضافة إلى صعوبة رصده بواسطة المركبات الروبوتية المخصصة لاصطياد الألغام.وأوضح الموقع أن هذه الألغام يتم نشرها في قاع البحر بواسطة سفن مزودة بأنظمة أمان عالية أثناء إبحارها بسرعة 15 عقدة (نحو 28 كلم/ ساعة)، أو بواسطة الطائرات العسكرية المخصصة لهذا الغرض أثناء تحليقها بسرعات تصل إلى ألف متر من ارتفاع 500 متر عن سطح البحر.كما زودت روسيا هذه الألغام بنظام أمان لتفجير اللغم عند سقوطه بالقرب من السواحل، أو عندما ينتهي عمره الافتراضي.
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https://sarabic.ae/20180829/أمريكا-قاعدة-بحرية-لغم-مدخل-1034943082.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
لغم بحري روسي يدمر سفن العدو وغواصاته
تطوّر روسيا أسلحة بحرية مختلفة، بعضها مخصص للمهام الهجومية، وأخرى دفاعية، ويشمل ذلك الألغام التي يتم تثبيتها في قاع البحر.
ويصنف "إم دي إم - 3" ضمن أخطر الألغام البحرية التي يمكن الاعتماد عليها في تصميم حقل ألغام لتأمين الموانئ والسواحل من الوحدات البحرية المعادية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
ولفت الموقع إلى أن هذا النوع من الألغام مصمم لتدمير وحدات بحرية
تشمل الغواصات والسفن وخاصة سفن الإنزال الصغيرة، إذا حاول أي منها الاقتراب من الشاطئ عبر المياه الضحلة.
العمق: يمكن استخدامه في أعماق تتراوح بين 8 و30 مترا.
العمر الافتراضي: يمكنه الاحتفاظ بفاعليته بعد زراعته تحت الماء بعام كامل على الأقل.
مستويات الأمان: مصمم بنظام أمان ذاتي مكون من 3 مراحل.
ولفت الموقع إلى أن هذا النوع من الألغام البحرية يمكن أن يظل فعالا لنحو 10 سنوات إذا خضع لعمليات صيانة دورية.
وتم تزويد ألغام "إم دي إم - 3" بنظام ذو 3 قنوات لتفجير اللغم
بواسطة صوت الهدف أو تأثيره الكهرومغناطيسي أو بتيارات المياه التي يحدثها عن اقترابه من اللغم.
ولفت الموقع إلى أن هذا النوع من الألغام يمكن استخدامه بأي نوع من قنوات التفجير أو حتى باستخدام القنوات الثلاث معا.
كما أن اللغم مصمم لجعل عملية رصده بواسطة الوسائل المضادة للألغام في غاية الصعوبة إضافة إلى صعوبة رصده بواسطة المركبات الروبوتية المخصصة لاصطياد الألغام.
وأوضح الموقع أن هذه الألغام يتم نشرها في قاع البحر بواسطة سفن مزودة بأنظمة أمان عالية أثناء إبحارها بسرعة 15 عقدة (نحو 28 كلم/ ساعة)، أو بواسطة الطائرات العسكرية المخصصة لهذا الغرض أثناء تحليقها بسرعات تصل إلى ألف متر من ارتفاع 500 متر عن سطح البحر.
كما زودت روسيا هذه الألغام
بنظام أمان لتفجير اللغم عند سقوطه بالقرب من السواحل، أو عندما ينتهي عمره الافتراضي.