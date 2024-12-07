https://sarabic.ae/20241207/مركز-المصالحة-القضاء-على-أكثر-من-300-إرهابي-في-محافظات-إدلب-وحماة-وحلب-خلال-يوم-واحد-1095586409.html
مركز المصالحة: القضاء على أكثر من 300 إرهابي في محافظات إدلب وحماة وحلب خلال يوم واحد
مركز المصالحة: القضاء على أكثر من 300 إرهابي في محافظات إدلب وحماة وحلب خلال يوم واحد
سبوتنيك عربي
ذكر نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، النقيب أول أوليغ إيغناسيوك، أن الجيش السوري بدعم من القوات الجوية الروسية قصف أماكن تجمع... 07.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-07T19:38+0000
2024-12-07T19:38+0000
2024-12-07T19:38+0000
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وأضاف إيغناسيوك: "تواصل القوات الجوية الروسية مساعدة الجيش السوري في صد العدوان الإرهابي، وخلال الـ 24 الساعة الماضية، نفذت طائرات القوات الجوية الروسية والقوات الجوية السورية هجمات صاروخية على أماكن تجمع المسلحين، وتم استهداف المستودعات ومعاقل القيادة التابعة لهم ومواقع المدفعية وقذائف الهاون في محافظات إدلب وحماة وحلب، وتم القضاء على أكثر من 300 إرهابي".وأضاف بيان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية: "يواصل جيشنا الباسل تنفيذ العمليات النوعية ضد الإرهابيين بكفاءة عالية في شمال محافظة درعا وعلى محوري حماة وحمص، حيث سقط مئات القتلى والجرحى من الإرهابيين ومقراتهم ومستودعات الأسلحة".وأعلن الجيش السوري، اليوم السبت، شن ضربات مكثفة ضد الإرهابيين في أرياف محافظتي حماة وحمص وسط البلاد، مؤكدًا القضاء على العشرات منهم وتدمير آلياتهم وعتادهم.
https://sarabic.ae/20241207/الحكومة-السورية-تعقد-جلسة-استثنائية-لإدارة-تداعيات-تطورات-الأوضاع-الميدانية-في-البلاد-1095585695.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, روسيا
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, روسيا
مركز المصالحة: القضاء على أكثر من 300 إرهابي في محافظات إدلب وحماة وحلب خلال يوم واحد
ذكر نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، النقيب أول أوليغ إيغناسيوك، أن الجيش السوري بدعم من القوات الجوية الروسية قصف أماكن تجمع المسلحين والمعدات والمستودعات التابعة لهم، مما أسفر عن مقتل أكثر من 300 إرهابي في محافظات إدلب وحماة وحلب في يوم واحد.
وأضاف إيغناسيوك: "تواصل القوات الجوية الروسية مساعدة الجيش السوري في صد العدوان الإرهابي، وخلال الـ 24 الساعة الماضية، نفذت طائرات القوات الجوية الروسية والقوات الجوية السورية هجمات صاروخية على أماكن تجمع المسلحين، وتم استهداف المستودعات ومعاقل القيادة التابعة لهم ومواقع المدفعية وقذائف الهاون في محافظات إدلب وحماة وحلب، وتم القضاء على أكثر من 300 إرهابي".
وأفادت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، أن الجيش السوري يواصل ضرب الإرهابيين في محافظات حماة وحمص ودرعا، بحسب بيان للقيادة العامة للجيش السوري.
وأضاف بيان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية: "يواصل جيشنا الباسل تنفيذ العمليات النوعية ضد الإرهابيين بكفاءة عالية في شمال محافظة درعا وعلى محوري حماة وحمص، حيث سقط مئات القتلى والجرحى من الإرهابيين ومقراتهم ومستودعات الأسلحة".
ووفقا للبيان، فإن "الجيش السوري يعزز خطوط انتشاره في جميع أرجاء ريف دمشق والمنطقة الجنوبية منعًا لوقوع أي حوادث نتيجة لفوضى الجماعات الإرهابية".
وأعلن الجيش السوري، اليوم السبت، شن ضربات مكثفة ضد الإرهابيين في أرياف محافظتي حماة وحمص وسط البلاد، مؤكدًا القضاء على العشرات منهم وتدمير آلياتهم وعتادهم.