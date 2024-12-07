https://sarabic.ae/20241207/مصر-الحكم-ضد-عمرو-دياب-لصالح-شاب-تعرض-للصفع-منه-1095580585.html
مصر... الحكم ضد عمرو دياب لصالح شاب تعرض للصفع منه
مصر... الحكم ضد عمرو دياب لصالح شاب تعرض للصفع منه
سبوتنيك عربي
أصدرت محكمة مصرية، اليوم السبت، حكمًا لصالح شاب تعرّض للصفع من جانب الفنان المصري، عمرو دياب، خلال إحدى حفلات الزفاف. 07.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-07T15:03+0000
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وقضت محكمة جنح التجمع الخامس في القاهرة، بتغريم عمرو دياب 200 جنيه، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه تعويضا مؤقتا للشاب سعد أسامة، مع تبرئة الأخير في القضية المعروفة بـ"الشاب المصفوع"، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.وأحيل عمرو دياب إلى المحاكمة بتهمة الاعتداء على أحد معجبيه وصفعه خلال حفل زفاف، بينما أمرت النيابة بفحص الفيديو المتداول، وإجراء تحريات حول الواقعة.وقد تقدم سعد أسامة ببلاغ ضد عمرو دياب يتهمه بالإهانة والضرب، فيما قدم دفاع دياب بلاغا مضادا يتهم الشاب بالتعدي عليه وجذبه من ملابسه.وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، حضر سعد أسامة إلى جهات التحقيق، للإدلاء بأقواله في التحقيقات بقضية صفعه على يد الفنان عمرو دياب في حفل الزفاف، وطالب محاميه، حسين المطعني، بتعويض مادي بقيمة مليار جنيه.وبعد مرور أشهر من واقعة صفعه للمعجب، أعلن عمرو دباب اعتزاله الغناء بالأفراح، وذلك خلال إحيائه حفل زفاف ابنة رجل الأعمال السوري، باسل سماقية، الذي أقيم الشهر الماضي.
https://sarabic.ae/20201108/ضجة-بعد-اعتداء-عمرو-دياب-على-معجب-فيديو-1047110373.html
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مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, عمرو دياب
مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, عمرو دياب
مصر... الحكم ضد عمرو دياب لصالح شاب تعرض للصفع منه
أصدرت محكمة مصرية، اليوم السبت، حكمًا لصالح شاب تعرّض للصفع من جانب الفنان المصري، عمرو دياب، خلال إحدى حفلات الزفاف.
وقضت محكمة جنح التجمع الخامس في القاهرة، بتغريم عمرو دياب 200 جنيه، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه تعويضا مؤقتا للشاب سعد أسامة، مع تبرئة الأخير في القضية المعروفة بـ"الشاب المصفوع"، وفقا لبوابة
"الأهرام" المصرية.
وأحيل عمرو دياب إلى المحاكمة بتهمة الاعتداء على أحد معجبيه وصفعه خلال حفل زفاف، بينما أمرت النيابة بفحص الفيديو المتداول، وإجراء تحريات حول الواقعة.
وقد تقدم سعد أسامة ببلاغ ضد عمرو دياب يتهمه بالإهانة والضرب، فيما قدم دفاع دياب بلاغا مضادا يتهم الشاب بالتعدي عليه وجذبه من ملابسه.
وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، حضر سعد أسامة إلى جهات التحقيق، للإدلاء بأقواله في التحقيقات بقضية صفعه على يد الفنان عمرو دياب في حفل الزفاف، وطالب محاميه، حسين المطعني، بتعويض مادي بقيمة مليار جنيه.
وبعد مرور أشهر من واقعة صفعه للمعجب، أعلن عمرو دباب اعتزاله الغناء بالأفراح، وذلك خلال إحيائه حفل زفاف ابنة رجل الأعمال السوري، باسل سماقية، الذي أقيم الشهر الماضي.