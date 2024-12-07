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عالم سبوتنيك
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09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
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9 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:12 GMT
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مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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عرب بوينت بودكاست
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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صدى الحياة
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مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
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19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
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183 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار أستانا في إعادة الاستقرار إلى سوريا
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20241207/مصر-الحكم-ضد-عمرو-دياب-لصالح-شاب-تعرض-للصفع-منه-1095580585.html
مصر... الحكم ضد عمرو دياب لصالح شاب تعرض للصفع منه
مصر... الحكم ضد عمرو دياب لصالح شاب تعرض للصفع منه
سبوتنيك عربي
أصدرت محكمة مصرية، اليوم السبت، حكمًا لصالح شاب تعرّض للصفع من جانب الفنان المصري، عمرو دياب، خلال إحدى حفلات الزفاف. 07.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-07T15:03+0000
2024-12-07T15:03+0000
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عمرو دياب
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وقضت محكمة جنح التجمع الخامس في القاهرة، بتغريم عمرو دياب 200 جنيه، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه تعويضا مؤقتا للشاب سعد أسامة، مع تبرئة الأخير في القضية المعروفة بـ"الشاب المصفوع"، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.وأحيل عمرو دياب إلى المحاكمة بتهمة الاعتداء على أحد معجبيه وصفعه خلال حفل زفاف، بينما أمرت النيابة بفحص الفيديو المتداول، وإجراء تحريات حول الواقعة.وقد تقدم سعد أسامة ببلاغ ضد عمرو دياب يتهمه بالإهانة والضرب، فيما قدم دفاع دياب بلاغا مضادا يتهم الشاب بالتعدي عليه وجذبه من ملابسه.وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، حضر سعد أسامة إلى جهات التحقيق، للإدلاء بأقواله في التحقيقات بقضية صفعه على يد الفنان عمرو دياب في حفل الزفاف، وطالب محاميه، حسين المطعني، بتعويض مادي بقيمة مليار جنيه.وبعد مرور أشهر من واقعة صفعه للمعجب، أعلن عمرو دباب اعتزاله الغناء بالأفراح، وذلك خلال إحيائه حفل زفاف ابنة رجل الأعمال السوري، باسل سماقية، الذي أقيم الشهر الماضي.
https://sarabic.ae/20201108/ضجة-بعد-اعتداء-عمرو-دياب-على-معجب-فيديو-1047110373.html
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مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, عمرو دياب
مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, عمرو دياب

مصر... الحكم ضد عمرو دياب لصالح شاب تعرض للصفع منه

15:03 GMT 07.12.2024
© AP Photo / Amr Nabilعمرو دياب
عمرو دياب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
أصدرت محكمة مصرية، اليوم السبت، حكمًا لصالح شاب تعرّض للصفع من جانب الفنان المصري، عمرو دياب، خلال إحدى حفلات الزفاف.
وقضت محكمة جنح التجمع الخامس في القاهرة، بتغريم عمرو دياب 200 جنيه، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه تعويضا مؤقتا للشاب سعد أسامة، مع تبرئة الأخير في القضية المعروفة بـ"الشاب المصفوع"، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.
وأحيل عمرو دياب إلى المحاكمة بتهمة الاعتداء على أحد معجبيه وصفعه خلال حفل زفاف، بينما أمرت النيابة بفحص الفيديو المتداول، وإجراء تحريات حول الواقعة.
وقد تقدم سعد أسامة ببلاغ ضد عمرو دياب يتهمه بالإهانة والضرب، فيما قدم دفاع دياب بلاغا مضادا يتهم الشاب بالتعدي عليه وجذبه من ملابسه.
وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، حضر سعد أسامة إلى جهات التحقيق، للإدلاء بأقواله في التحقيقات بقضية صفعه على يد الفنان عمرو دياب في حفل الزفاف، وطالب محاميه، حسين المطعني، بتعويض مادي بقيمة مليار جنيه.
الفنان المصري عمرو دياب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2020
مجتمع
ضجة بعد اعتداء عمرو دياب على معجب... فيديو
8 نوفمبر 2020, 13:20 GMT
وبعد مرور أشهر من واقعة صفعه للمعجب، أعلن عمرو دباب اعتزاله الغناء بالأفراح، وذلك خلال إحيائه حفل زفاف ابنة رجل الأعمال السوري، باسل سماقية، الذي أقيم الشهر الماضي.
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