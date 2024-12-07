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مهجرون من حلب يروون لـ"سبوتنيك" تفاصيل رحلتهم المرعبة للوصول إلى مناطق آمنة... صور
مهجرون من حلب يروون لـ"سبوتنيك" تفاصيل رحلتهم المرعبة للوصول إلى مناطق آمنة... صور
سبوتنيك عربي
روايات موجعة تختزل كل ساعات الخوف والقهر ومحاولة النجاة، التي مرّت ثقيلة على أهالي محافظة حلب السورية، وهم يحاولون الفرار على إيقاع هجوم التنظيمات الإرهابية،... 07.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-07T11:06+0000
2024-12-07T11:06+0000
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بجمل مبعثرة مغمسة بالقهر، يروي مهجّرون من محافظة حلب لـ"سبوتنيك"، اللحظات الأولى لدخول التنظيمات الإرهابية إلى قراهم ومدنهم، وكيف لاذوا بالفرار بملابسهم التي عليهم حاملين أولادهم إلى خارج محافظة حلب.أحد المهجرين من قرية نُبل يروي لـ"سبوتنيك"، كيف خرج من قريته مع عائلته باتجاه مدينة حلب، وقضى 12 ساعة للوصول إلى مدينة حلب، التي لا تبعد مسافة أكثر من نصف ساعة، مشيراً إلى الازدحام الشديد على الطريق من السيارات والعائلات، التي كانت تسير على أطراف الطريق وبين السيارات هرباً باتجاه مدينة حلب.وأضاف: "عندما وصلنا مدينة حلب، قالوا لنا أن الفصائل الإرهابية وصلت إلى مشارف المدينة، فقمنا بالفرار باتجاه السفيرة في ريف حلب وقضينا 16 ساعة للوصول إليها، حيث استقلينا السيارات بالعشرات هرباً من استهداف التنظيمات"، مؤكداً أنهم قضوا يوماً كاملاً من دون طعام وشراب، حتى وصلوا إلى محافظة طرطوس وتم تأمينهم في مراكز إيواء وتقديم المساعدات الإغاثية والصحية والغذائية لهم. من جهتها، أكدت مهجّرة من محافظة حلب، أنها خرجت مع عائلتها ليلاً بملابسهم فقط من دون أن يصطحبوا معهم شيئاً، وكان جميع الأهالي يحاولون الفرار وهم يمسكون أطفالهم الذين لا يقوون على المشي لمسافات طويلة، وهم يبكون من الذعر وسط أصوات إطلاق النار من قبل التنظيمات الإرهابية.وأضافت: "وسط فرار الأهالي بالمئات، كان المشهد يشبه يوم الحشر، في الوقت الذي كان فيه عدد السيارات قليل جداً ورغم ذلك كان يحاول من يملك سيارة أن يصطحب معه ما أمكن من الأهالي الذين يحملون أطفالاً صغاراً".وأكدت أنها لن تنسى مشهد النساء والأطفال وهم يبكون من الذعر وسط سماع إطلاق النيران، كما أنها لن تنسى وجوه الرجال التي رأت الدموع في أعينهم وهم يحاولون إنقاذ عائلاتهم وقلة حيلتهم إزاء حماية قراهم ومنازلهم من الفصائل المسلحة.وأعرب المهجرون من حلب الذين حطوا رحالهم، بعد رحلة شاقة هرباً من بطش الفصائل المسلحة، في محافظة طرطوس الساحلية، عن أملهم في العودة قريباً إلى قراهم بعد تحريرها من قبل الجيش السوري بمساندة من الحليف الروسي، الذي وقف إلى جانب الشعب السوري منذ بداية الحرب الإرهابية في سوريا، ولا يزال.من جهته، قال أمين عام محافظة طرطوس المهندس حسان حسن، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إنه "استجابة لوفود أعداد كبيرة من أهالي محافظتي حلب وحماه إلى طرطوس، بعد دخول التنظيمات الإرهابية إليها، قامت محافظة طرطوس باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاستجابة الطارئة والسريعة لتأمين المستلزمات الضرورية للمهجّرين بفعل الإرهاب والتخفيف من معاناتهم".وضمن خطة الاستجابة، أشار حسن إلى تأمين مراكز للإيواء، وتقديم المستلزمات الإغاثية والمعيشية والصحية والخدمية للمهجرين، ومتابعة شؤونهم واحتياجاتهم يوميا من قبل المحافظة التي تقوم بإحصاء أعداد المهجّرين لتأمين احتياجاتهم. ولفت حسن إلى أن "محافظ طرطوس فراس الحامد، وجّه جميع الوحدات الإدارية والجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم الخدمات الأساسية للمهجّرين، عبر تأمين أماكن إيواء بالتنسيق مع المجمعات التربوية لتخصيص مدارس كمراكز إيواء مؤقتة مع ضمان استمرار العملية التعليمية، بالإضافة لتأمين مستلزمات الإيواء الأساسية بالتعاون مع المجتمع المحلي والهلال الأحمر والجمعيات الإنسانية".
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

مهجرون من حلب يروون لـ"سبوتنيك" تفاصيل رحلتهم المرعبة للوصول إلى مناطق آمنة... صور

11:06 GMT 07.12.2024
© Sputnik . RIYAD ALIمهجّرون من حلب يروون لـ "سبوتنيك" تفاصيل رحلتهم المرعبة قبل للوصول إلى مناطق آمنة
مهجّرون من حلب يروون لـ سبوتنيك تفاصيل رحلتهم المرعبة قبل للوصول إلى مناطق آمنة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
© Sputnik . RIYAD ALI
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روايات موجعة تختزل كل ساعات الخوف والقهر ومحاولة النجاة، التي مرّت ثقيلة على أهالي محافظة حلب السورية، وهم يحاولون الفرار على إيقاع هجوم التنظيمات الإرهابية، وهم يحملون بين أيديهم أطفالهم ويهيمون على وجوههم باتجاه أول طريق يحملهم نحو بر الأمان.
بجمل مبعثرة مغمسة بالقهر، يروي مهجّرون من محافظة حلب لـ"سبوتنيك"، اللحظات الأولى لدخول التنظيمات الإرهابية إلى قراهم ومدنهم، وكيف لاذوا بالفرار بملابسهم التي عليهم حاملين أولادهم إلى خارج محافظة حلب.
© Sputnik . RIYAD ALIمهجّرون من حلب يروون لـ "سبوتنيك" تفاصيل رحلتهم المرعبة قبل للوصول إلى مناطق آمنة
مهجّرون من حلب يروون لـ سبوتنيك تفاصيل رحلتهم المرعبة قبل للوصول إلى مناطق آمنة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
مهجّرون من حلب يروون لـ "سبوتنيك" تفاصيل رحلتهم المرعبة قبل للوصول إلى مناطق آمنة
© Sputnik . RIYAD ALI
أحد المهجرين من قرية نُبل يروي لـ"سبوتنيك"، كيف خرج من قريته مع عائلته باتجاه مدينة حلب، وقضى 12 ساعة للوصول إلى مدينة حلب، التي لا تبعد مسافة أكثر من نصف ساعة، مشيراً إلى الازدحام الشديد على الطريق من السيارات والعائلات، التي كانت تسير على أطراف الطريق وبين السيارات هرباً باتجاه مدينة حلب.
© Sputnik . RIYAD ALIمهجّرون من حلب يروون لـ "سبوتنيك" تفاصيل رحلتهم المرعبة قبل للوصول إلى مناطق آمنة
مهجّرون من حلب يروون لـ سبوتنيك تفاصيل رحلتهم المرعبة قبل للوصول إلى مناطق آمنة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
مهجّرون من حلب يروون لـ "سبوتنيك" تفاصيل رحلتهم المرعبة قبل للوصول إلى مناطق آمنة
© Sputnik . RIYAD ALI
وأضاف: "عندما وصلنا مدينة حلب، قالوا لنا أن الفصائل الإرهابية وصلت إلى مشارف المدينة، فقمنا بالفرار باتجاه السفيرة في ريف حلب وقضينا 16 ساعة للوصول إليها، حيث استقلينا السيارات بالعشرات هرباً من استهداف التنظيمات"، مؤكداً أنهم قضوا يوماً كاملاً من دون طعام وشراب، حتى وصلوا إلى محافظة طرطوس وتم تأمينهم في مراكز إيواء وتقديم المساعدات الإغاثية والصحية والغذائية لهم.
© Sputnik . RIYAD ALIمهجّرون من حلب يروون لـ "سبوتنيك" تفاصيل رحلتهم المرعبة قبل للوصول إلى مناطق آمنة
مهجّرون من حلب يروون لـ سبوتنيك تفاصيل رحلتهم المرعبة قبل للوصول إلى مناطق آمنة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
مهجّرون من حلب يروون لـ "سبوتنيك" تفاصيل رحلتهم المرعبة قبل للوصول إلى مناطق آمنة
© Sputnik . RIYAD ALI
من جهتها، أكدت مهجّرة من محافظة حلب، أنها خرجت مع عائلتها ليلاً بملابسهم فقط من دون أن يصطحبوا معهم شيئاً، وكان جميع الأهالي يحاولون الفرار وهم يمسكون أطفالهم الذين لا يقوون على المشي لمسافات طويلة، وهم يبكون من الذعر وسط أصوات إطلاق النار من قبل التنظيمات الإرهابية.
© Sputnik . RIYAD ALIمهجّرون من حلب يروون لـ "سبوتنيك" تفاصيل رحلتهم المرعبة قبل للوصول إلى مناطق آمنة
مهجّرون من حلب يروون لـ سبوتنيك تفاصيل رحلتهم المرعبة قبل للوصول إلى مناطق آمنة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
مهجّرون من حلب يروون لـ "سبوتنيك" تفاصيل رحلتهم المرعبة قبل للوصول إلى مناطق آمنة
© Sputnik . RIYAD ALI
وأضافت: "وسط فرار الأهالي بالمئات، كان المشهد يشبه يوم الحشر، في الوقت الذي كان فيه عدد السيارات قليل جداً ورغم ذلك كان يحاول من يملك سيارة أن يصطحب معه ما أمكن من الأهالي الذين يحملون أطفالاً صغاراً".
© Sputnik . RIYAD ALIمهجّرون من حلب يروون لـ "سبوتنيك" تفاصيل رحلتهم المرعبة قبل للوصول إلى مناطق آمنة
مهجّرون من حلب يروون لـ سبوتنيك تفاصيل رحلتهم المرعبة قبل للوصول إلى مناطق آمنة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
مهجّرون من حلب يروون لـ "سبوتنيك" تفاصيل رحلتهم المرعبة قبل للوصول إلى مناطق آمنة
© Sputnik . RIYAD ALI
وأكدت أنها لن تنسى مشهد النساء والأطفال وهم يبكون من الذعر وسط سماع إطلاق النيران، كما أنها لن تنسى وجوه الرجال التي رأت الدموع في أعينهم وهم يحاولون إنقاذ عائلاتهم وقلة حيلتهم إزاء حماية قراهم ومنازلهم من الفصائل المسلحة.
© Sputnik . RIYAD ALIمهجّرون من حلب يروون لـ "سبوتنيك" تفاصيل رحلتهم المرعبة قبل للوصول إلى مناطق آمنة
مهجّرون من حلب يروون لـ سبوتنيك تفاصيل رحلتهم المرعبة قبل للوصول إلى مناطق آمنة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
مهجّرون من حلب يروون لـ "سبوتنيك" تفاصيل رحلتهم المرعبة قبل للوصول إلى مناطق آمنة
© Sputnik . RIYAD ALI
وأعرب المهجرون من حلب الذين حطوا رحالهم، بعد رحلة شاقة هرباً من بطش الفصائل المسلحة، في محافظة طرطوس الساحلية، عن أملهم في العودة قريباً إلى قراهم بعد تحريرها من قبل الجيش السوري بمساندة من الحليف الروسي، الذي وقف إلى جانب الشعب السوري منذ بداية الحرب الإرهابية في سوريا، ولا يزال.
© Sputnik . RIYAD ALIمهجّرون من حلب يروون لـ "سبوتنيك" تفاصيل رحلتهم المرعبة قبل للوصول إلى مناطق آمنة
مهجّرون من حلب يروون لـ سبوتنيك تفاصيل رحلتهم المرعبة قبل للوصول إلى مناطق آمنة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
مهجّرون من حلب يروون لـ "سبوتنيك" تفاصيل رحلتهم المرعبة قبل للوصول إلى مناطق آمنة
© Sputnik . RIYAD ALI
من جهته، قال أمين عام محافظة طرطوس المهندس حسان حسن، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إنه "استجابة لوفود أعداد كبيرة من أهالي محافظتي حلب وحماه إلى طرطوس، بعد دخول التنظيمات الإرهابية إليها، قامت محافظة طرطوس باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاستجابة الطارئة والسريعة لتأمين المستلزمات الضرورية للمهجّرين بفعل الإرهاب والتخفيف من معاناتهم".
© Sputnik . RIYAD ALIمهجّرون من حلب يروون لـ "سبوتنيك" تفاصيل رحلتهم المرعبة قبل للوصول إلى مناطق آمنة
مهجّرون من حلب يروون لـ سبوتنيك تفاصيل رحلتهم المرعبة قبل للوصول إلى مناطق آمنة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
مهجّرون من حلب يروون لـ "سبوتنيك" تفاصيل رحلتهم المرعبة قبل للوصول إلى مناطق آمنة
© Sputnik . RIYAD ALI
وضمن خطة الاستجابة، أشار حسن إلى تأمين مراكز للإيواء، وتقديم المستلزمات الإغاثية والمعيشية والصحية والخدمية للمهجرين، ومتابعة شؤونهم واحتياجاتهم يوميا من قبل المحافظة التي تقوم بإحصاء أعداد المهجّرين لتأمين احتياجاتهم.
© Sputnik . RIYAD ALIمهجّرون من حلب يروون لـ "سبوتنيك" تفاصيل رحلتهم المرعبة قبل للوصول إلى مناطق آمنة
مهجّرون من حلب يروون لـ سبوتنيك تفاصيل رحلتهم المرعبة قبل للوصول إلى مناطق آمنة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
مهجّرون من حلب يروون لـ "سبوتنيك" تفاصيل رحلتهم المرعبة قبل للوصول إلى مناطق آمنة
© Sputnik . RIYAD ALI
ولفت حسن إلى أن "محافظ طرطوس فراس الحامد، وجّه جميع الوحدات الإدارية والجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم الخدمات الأساسية للمهجّرين، عبر تأمين أماكن إيواء بالتنسيق مع المجمعات التربوية لتخصيص مدارس كمراكز إيواء مؤقتة مع ضمان استمرار العملية التعليمية، بالإضافة لتأمين مستلزمات الإيواء الأساسية بالتعاون مع المجتمع المحلي والهلال الأحمر والجمعيات الإنسانية".
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