اكتشاف مذهل في أعماق البحر الميت قد يكشف أسرار الانهيارات الأرضية

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الخارجية الروسية تؤكد أن الأسد قرر ترك منصب الرئاسة وغادر البلاد
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123 د
مساحة حرة
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29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:12 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:32 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
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15 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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8 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
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مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
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19 د
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البرنامج المسائي
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183 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار أستانا في إعادة الاستقرار إلى سوريا
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29 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بغداد تحذر من تداعيات ما يحدث في سوريا على الدول المجاورة
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
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150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
09:17 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:32 GMT
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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9 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار أستانا في إعادة الاستقرار إلى سوريا
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صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
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رئيس الوزراء السوري يطالب بمصالحة بين فئات الشعب
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الانقراضات الجماعية تجعل الحياة تعود إلى طبيعتها بشكل أقوى!
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للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
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اكتشاف مذهل في أعماق البحر الميت قد يكشف أسرار الانهيارات الأرضية
اكتشاف مذهل في أعماق البحر الميت قد يكشف أسرار الانهيارات الأرضية
سبوتنيك عربي
اكتشف العلماء أعمدة ملحية شاهقة في قاع البحر الميت يصل ارتفاعها إلى 7 أمتار، ويُعتقد أنها قد تكون وسيلة مبكرة للتنبؤ بانهيارات أرضية خطيرة. 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T15:09+0000
2024-12-08T15:09+0000
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تعرف هذه الأعمدة باسم "المدخنات البيضاء"، وتنبعث منها مياه ساخنة لامعة، حسبما ذكر موقع "لايف ساينس"، الذي أوضح أن البحر الميت يقع ضمن الشق السوري الأفريقي ويشتهر بملوحته العالية التي تفوق ملوحة المحيطات بعشر مرات.ويشهد البحر الميت، في الأردن، تقلصا سريعا خلال العقود الأخيرة نتيجة الجفاف والتبخر، مما أثر بشكل كبير على مستوى المياه الجوفية في المنطقة.وتوصل الفريق البحثي إلى أن "المدخنات البيضاء" تتسرب منها المياه الجوفية عبر طبقات الصخور المالحة، ما يؤدي إلى ذوبان الملح وزيادة كثافة المياه.وتصعد هذه المياه كسائل لامع لتشكّل أعمدة ملحية رفيعة تنمو بسرعة، وتتكون من مزيج مركز من الماء والملح المتبلور.وأشار العلماء إلى أن هذه الأعمدة قد تكون مؤشرا على ضعف في الصخور المالحة، ما يزيد من خطر الانهيارات الأرضية، التي تحدث نتيجة تآكل الصخور المالحة وتشكّل تجاويف ضخمة تحت الأرض، وعندما تنهار الطبقات العليا، تنشأ حفر خطرة تهدد البيئة والبنية التحتية.ويرى الباحثون أن المدخنات البيضاء يمكن أن تساعد في تحديد المناطق الأكثر عرضة للانهيارات، مما يوفر أداة قيمة للتنبؤ بالكوارث الطبيعية وتعزيز إجراءات الوقاية والسلامة في المنطقة.
https://sarabic.ae/20221118/إعلان-نوايا-تأهيل-نهر-الأردن-والبحر-الميت-هل-يساهم-المشروع-في-حل-أزمة-شح-المياه-1070310307.html
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منوعات, أخبار العالم الآن, أخبار الأردن
منوعات, أخبار العالم الآن, أخبار الأردن

اكتشاف مذهل في أعماق البحر الميت قد يكشف أسرار الانهيارات الأرضية

15:09 GMT 08.12.2024
© Getty Images / Ido Meirovichالبحر الميت
البحر الميت - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
© Getty Images / Ido Meirovich
تابعنا عبر
اكتشف العلماء أعمدة ملحية شاهقة في قاع البحر الميت يصل ارتفاعها إلى 7 أمتار، ويُعتقد أنها قد تكون وسيلة مبكرة للتنبؤ بانهيارات أرضية خطيرة.
تعرف هذه الأعمدة باسم "المدخنات البيضاء"، وتنبعث منها مياه ساخنة لامعة، حسبما ذكر موقع "لايف ساينس"، الذي أوضح أن البحر الميت يقع ضمن الشق السوري الأفريقي ويشتهر بملوحته العالية التي تفوق ملوحة المحيطات بعشر مرات.
البحر الميت - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2022
إعلان نوايا تأهيل نهر الأردن والبحر الميت... هل يساهم المشروع في حل أزمة شح المياه؟
18 نوفمبر 2022, 16:40 GMT
ويشهد البحر الميت، في الأردن، تقلصا سريعا خلال العقود الأخيرة نتيجة الجفاف والتبخر، مما أثر بشكل كبير على مستوى المياه الجوفية في المنطقة.
وتوصل الفريق البحثي إلى أن "المدخنات البيضاء" تتسرب منها المياه الجوفية عبر طبقات الصخور المالحة، ما يؤدي إلى ذوبان الملح وزيادة كثافة المياه.
وتصعد هذه المياه كسائل لامع لتشكّل أعمدة ملحية رفيعة تنمو بسرعة، وتتكون من مزيج مركز من الماء والملح المتبلور.
وأشار العلماء إلى أن هذه الأعمدة قد تكون مؤشرا على ضعف في الصخور المالحة، ما يزيد من خطر الانهيارات الأرضية، التي تحدث نتيجة تآكل الصخور المالحة وتشكّل تجاويف ضخمة تحت الأرض، وعندما تنهار الطبقات العليا، تنشأ حفر خطرة تهدد البيئة والبنية التحتية.
ويرى الباحثون أن المدخنات البيضاء يمكن أن تساعد في تحديد المناطق الأكثر عرضة للانهيارات، مما يوفر أداة قيمة للتنبؤ بالكوارث الطبيعية وتعزيز إجراءات الوقاية والسلامة في المنطقة.
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