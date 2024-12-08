https://sarabic.ae/20241208/كوريا-الجنوبية-القبض-على-وزير-الدفاع-السابق-ومطالبات-باعتقال-الرئيس-فورا-1095593040.html
كوريا الجنوبية.. القبض على وزير الدفاع السابق ومطالبات باعتقال رئيس البلاد فورا
كوريا الجنوبية.. القبض على وزير الدفاع السابق ومطالبات باعتقال رئيس البلاد فورا
سبوتنيك عربي
ألقت النيابة العامة في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، القبض على وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون، ووجهت له تهمة الخيانة. 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T08:27+0000
2024-12-08T08:27+0000
2024-12-08T08:28+0000
كوريا الجنوبية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/04/1095469277_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6f6e03a1132d5500055f442a927031db.jpg
وذكرت وكالة "يونهاب"، أن ذلك جاء على خلفية دور الوزير السابق في اقتراح فرض الأحكام العرفية التي أعلنها الرئيس يون سيوك يول، الأسبوع الماضي، ورفعها لاحقا بعد رفضها من الجمعية الوطنية (البرلمان).وأوضحت الوكالة أنه تمت مصادرة هاتف وزير الدفاع السابق وإرسال الوزير إلى مركز احتجاز في سيئول، حيث يُشتبه بتورطه في محاولة تدمير أدلة، خاصة بعد إعادة انضمامه إلى تطبيق "تلغرام" عقب حذف حسابه السابق.كما تعتزم النيابة العامة في البلاد طلب مذكرة توقيف رسمية بحق كيم يونغ هيون، خلال 48 ساعة.من جانبها، دعت المعارضة إلى اعتقال الرئيس يون، فورا والتحقيق معه بشأن إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية، واصفة الإجراء بأنه غير دستوري.كما رفضت خطة الحزب الحاكم لنقل صلاحيات إدارة الدولة إلى رئيس الوزراء، مؤكدة أن تعليق مهام الرئيس هو الخيار الوحيد المتوافق مع الدستور.وكانت الأزمة السياسية قد تصاعدت في كوريا الجنوبية، أمس السبت، بعد فشل محاولة المعارضة لعزل الرئيس، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت.
https://sarabic.ae/20241207/الحزب-المعارض-الرئيسي-في-كوريا-الجنوبية-يتعهد-بتقديم-اقتراح-لعزل-رئيس-البلاد-كل-أسبوع-1095589146.html
https://sarabic.ae/20241206/كوريا-الجنوبية-الحزب-الحاكم-ينحاز-للمعارضة-ويطالب-بوقف-صلاحيات-الرئيس-1095557946.html
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/04/1095469277_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d10f2c6c471c436622d76bb206c34668.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الجنوبية.. القبض على وزير الدفاع السابق ومطالبات باعتقال رئيس البلاد فورا
08:27 GMT 08.12.2024 (تم التحديث: 08:28 GMT 08.12.2024)
ألقت النيابة العامة في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، القبض على وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون، ووجهت له تهمة الخيانة.
وذكرت
وكالة "يونهاب"، أن ذلك جاء على خلفية دور الوزير السابق في اقتراح فرض الأحكام العرفية التي أعلنها الرئيس يون سيوك يول، الأسبوع الماضي، ورفعها لاحقا بعد رفضها من الجمعية الوطنية (البرلمان).
وأوضحت الوكالة أنه تمت مصادرة هاتف وزير الدفاع السابق وإرسال الوزير إلى مركز احتجاز في سيئول، حيث يُشتبه بتورطه في محاولة تدمير أدلة، خاصة بعد إعادة انضمامه إلى تطبيق "تلغرام" عقب حذف حسابه السابق.
كما تعتزم النيابة العامة في البلاد طلب مذكرة توقيف رسمية بحق كيم يونغ هيون، خلال 48 ساعة.
من جانبها، دعت المعارضة إلى اعتقال الرئيس يون، فورا
والتحقيق معه بشأن إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية، واصفة الإجراء بأنه غير دستوري.
كما رفضت خطة الحزب الحاكم لنقل صلاحيات إدارة الدولة إلى رئيس الوزراء، مؤكدة أن تعليق مهام الرئيس هو الخيار الوحيد المتوافق مع الدستور.
وكانت الأزمة السياسية قد تصاعدت في كوريا الجنوبية
، أمس السبت، بعد فشل محاولة المعارضة لعزل الرئيس، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت.