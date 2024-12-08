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https://sarabic.ae/20241208/ماذا-يحدث-مع-مقاتلي-تيغراي-السابقين-في-إثيوبيا-وكيف-يعاملون-1095592293.html
ماذا يحدث مع مقاتلي تيغراي السابقين في إثيوبيا.. وكيف يعاملون؟
ماذا يحدث مع مقاتلي تيغراي السابقين في إثيوبيا.. وكيف يعاملون؟
سبوتنيك عربي
أكد ممثلو الاتحاد الأفريقي أن "برامج إعادة تأهيل المقاتلين السابقين في إقليم تيغراي، تشهد تقدما ملموسا، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دمجهم في المجتمع". 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T07:29+0000
2024-12-08T07:29+0000
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وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، قام وفد مشترك من الاتحاد الأفريقي ولجنة إعادة التأهيل الوطنية والإدارة المؤقتة لإقليم تيغراي بزيارة ميدانية إلى مركزي "ميكيلي" و"إيداجا هاموس"، حيث يتم تنفيذ برامج التدريب.وأوضح العميد تشيبو مابوزا، ممثل آلية الرصد والتحقق والامتثال التابعة للاتحاد الأفريقي، أن التدريبات تسير بوتيرة جيدة.وأضاف: "خلال زيارتنا إلى إيداجا هاموس وجامعة ميكيلي، لاحظنا التقدم الإيجابي في تأهيل المقاتلين السابقين، ما يعكس جدية الاستعدادات لتمكينهم من العودة إلى حياتهم الطبيعية ولم شملهم مع أسرهم".من جهته، أشار إرنست نيا دولو، المسؤول في إدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن بالاتحاد الأفريقي، إلى الأعمال التحضيرية القائمة في مركز جامعة ميكيلي قبل استقبال المتدربين.وأكد نيا دولو أن "المرافق الأساسية متوفرة بشكل جيد، بما في ذلك خدمات الطعام والتسجيل وفتح الحسابات المصرفية، إضافة إلى الرعاية الملائمة للمقاتلين السابقين".وتابع: "لقد لمسنا التزاما واضحا بمعاملة المقاتلين السابقين بطريقة إنسانية ومهنية".وتُعد هذه الجهود خطوة مهمة في سبيل تعزيز السلام والاستقرار في إقليم تيغراي، بعد سنوات من النزاع.
https://sarabic.ae/20230322/إعلام-البرلمان-الإثيوبي-يسقط-صفة-الإرهاب-عن-جبهة-تحرير-تيغراي-1075025849.html
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أخبار إثيوبيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

ماذا يحدث مع مقاتلي تيغراي السابقين في إثيوبيا.. وكيف يعاملون؟

07:29 GMT 08.12.2024
© AP Photo / Ben Curtisمقاتل من أقليم تيغراي - إثيوبيا
مقاتل من أقليم تيغراي - إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Ben Curtis
تابعنا عبر
أكد ممثلو الاتحاد الأفريقي أن "برامج إعادة تأهيل المقاتلين السابقين في إقليم تيغراي، تشهد تقدما ملموسا، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دمجهم في المجتمع".
وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، قام وفد مشترك من الاتحاد الأفريقي ولجنة إعادة التأهيل الوطنية والإدارة المؤقتة لإقليم تيغراي بزيارة ميدانية إلى مركزي "ميكيلي" و"إيداجا هاموس"، حيث يتم تنفيذ برامج التدريب.
وأوضح العميد تشيبو مابوزا، ممثل آلية الرصد والتحقق والامتثال التابعة للاتحاد الأفريقي، أن التدريبات تسير بوتيرة جيدة.
وأضاف: "خلال زيارتنا إلى إيداجا هاموس وجامعة ميكيلي، لاحظنا التقدم الإيجابي في تأهيل المقاتلين السابقين، ما يعكس جدية الاستعدادات لتمكينهم من العودة إلى حياتهم الطبيعية ولم شملهم مع أسرهم".
إثيوبيون يرفعون الأعلام وهم يرددون شعارات في العاصمة الإثيوبية أديس في 6 سبتمبر/ أيلول 2021، خلال حفل أقيم لدعم الجيش الإثيوبي الذي يقاتل جبهة تحرير تيغراي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
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من جهته، أشار إرنست نيا دولو، المسؤول في إدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن بالاتحاد الأفريقي، إلى الأعمال التحضيرية القائمة في مركز جامعة ميكيلي قبل استقبال المتدربين.
وأكد نيا دولو أن "المرافق الأساسية متوفرة بشكل جيد، بما في ذلك خدمات الطعام والتسجيل وفتح الحسابات المصرفية، إضافة إلى الرعاية الملائمة للمقاتلين السابقين".
وتابع: "لقد لمسنا التزاما واضحا بمعاملة المقاتلين السابقين بطريقة إنسانية ومهنية".
وتُعد هذه الجهود خطوة مهمة في سبيل تعزيز السلام والاستقرار في إقليم تيغراي، بعد سنوات من النزاع.
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