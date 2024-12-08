مصر... اكتشافات أثرية مذهلة تزيح الستار عن أسرار جديدة للعصر البطلمي
© AP Photoمبنى ضخم من الطوب الأحمر يعود تاريخه إلى العصر اليوناني الروماني، في منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الغربية، شمال القاهرة، مصر
مبنى ضخم من الطوب الأحمر يعود تاريخه إلى العصر اليوناني الروماني، في منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الغربية، شمال القاهرة، مصر
© AP Photo
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توصلت البعثة المصرية – الدومينيكية لاكتشافات مذهلة، في معبد تابوزيريس ماجنا، الواقع غرب محافظة الإسكندرية.
واكتشفت البعثة بقيادة الدكتورة كاثلين مارتينيز، بالتعاون مع جامعة "بيدرو إنريكيث أورينا"، ودائع أساس تحت الجدار الجنوبي للمعبد، وفقا لبيان من وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم الأحد.
وتضمنت الاكتشافات تمثالا صغيرا من الرخام لمرأة ترتدي التاج الملكي، يُعتقد أنه قد يكون لإحدى الأميرات، بالإضافة إلى تمثال نصفي من الحجر الجيري لملك يرتدي غطاء الرأس "النيمس".
ونوّه البيان أن "مارتينيز كانت تعتقد أن تمثال المرأة المكتشف يخص الملكة كليوباترا السابعة، على العكس ما يراه العديد من علماء الآثار، إذ أن ملامح وجه هذا التمثال مختلفة تماما عن تلك الخاصة بالملكة كليوباترا السابعة، لذلك فهو من المرجح أن يكون لإحدى الأميرات".
اكتشافات جديدة بمعبد تابوزيريس ماجنا غرب الأسكندريةhttps://t.co/b2Gq1s6yT6#مجلةنهرالأمل #NahrAmal@nahramal pic.twitter.com/kaeelWfBxy— مجلة نهر الامل (@nahramal) December 8, 2024
كما تم العثور على 337 عملة تصور الملكة كليوباترا السابعة، وأوان فخارية طقسية، ومصابيح زيتية، وتمائم، وخاتم برونزي مكرس للإلهة حتحور، مما يربط بناء المعبد بالعصر البطلمي المتأخر (القرن الأول قبل الميلاد).
23 نوفمبر, 16:36 GMT
وعُثر أيضا على بقايا معبد يوناني يعود للقرن الرابع قبل الميلاد، ونظام أنفاق يصل بين بحيرة مريوط والبحر المتوسط، إضافة إلى مقبرة كبيرة تضم 20 سردابا وأخرى تحت فنارة تابوزيريس ماجنا القديمة.
وكشفت أعمال التنقيب تحت المياه عن هياكل بشرية وقطع فخارية، تؤكد أهمية الموقع التاريخية.