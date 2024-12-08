عربي
الخارجية الروسية تؤكد أن الأسد قرر ترك منصب الرئاسة وغادر البلاد
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مساحة حرة
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29 د
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:12 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
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28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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13 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
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15 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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30 د
عرب بوينت بودكاست
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8 د
صدى الحياة
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30 د
مرايا العلوم
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19 د
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ملفات ساخنة
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29 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
17:33 GMT
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عالم سبوتنيك
بغداد تحذر من تداعيات ما يحدث في سوريا على الدول المجاورة
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لبنان والعالم
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https://sarabic.ae/20241208/مصر-اكتشافات-أثرية-مذهلة-تزيح-الستار-عن-أسرار-جديدة-للعصر-البطلمي-1095604431.html
مصر... اكتشافات أثرية مذهلة تزيح الستار عن أسرار جديدة للعصر البطلمي
مصر... اكتشافات أثرية مذهلة تزيح الستار عن أسرار جديدة للعصر البطلمي
سبوتنيك عربي
توصلت البعثة المصرية – الدومينيكية لاكتشافات مذهلة، في معبد تابوزيريس ماجنا، الواقع غرب محافظة الإسكندرية. 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T15:35+0000
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واكتشفت البعثة بقيادة الدكتورة كاثلين مارتينيز، بالتعاون مع جامعة "بيدرو إنريكيث أورينا"، ودائع أساس تحت الجدار الجنوبي للمعبد، وفقا لبيان من وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم الأحد.وتضمنت الاكتشافات تمثالا صغيرا من الرخام لمرأة ترتدي التاج الملكي، يُعتقد أنه قد يكون لإحدى الأميرات، بالإضافة إلى تمثال نصفي من الحجر الجيري لملك يرتدي غطاء الرأس "النيمس".كما تم العثور على 337 عملة تصور الملكة كليوباترا السابعة، وأوان فخارية طقسية، ومصابيح زيتية، وتمائم، وخاتم برونزي مكرس للإلهة حتحور، مما يربط بناء المعبد بالعصر البطلمي المتأخر (القرن الأول قبل الميلاد).وعُثر أيضا على بقايا معبد يوناني يعود للقرن الرابع قبل الميلاد، ونظام أنفاق يصل بين بحيرة مريوط والبحر المتوسط، إضافة إلى مقبرة كبيرة تضم 20 سردابا وأخرى تحت فنارة تابوزيريس ماجنا القديمة.وكشفت أعمال التنقيب تحت المياه عن هياكل بشرية وقطع فخارية، تؤكد أهمية الموقع التاريخية.
https://sarabic.ae/20241123/مصر-تعلن-تفاصيل-الكشف-عن-كنز-جديد-للفراعنة-في-جنوب-البلاد-صور-1095117145.html
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مصر, أخبار مصر الآن, منوعات

مصر... اكتشافات أثرية مذهلة تزيح الستار عن أسرار جديدة للعصر البطلمي

15:35 GMT 08.12.2024
© AP Photoمبنى ضخم من الطوب الأحمر يعود تاريخه إلى العصر اليوناني الروماني، في منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الغربية، شمال القاهرة، مصر
مبنى ضخم من الطوب الأحمر يعود تاريخه إلى العصر اليوناني الروماني، في منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الغربية، شمال القاهرة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
مبنى ضخم من الطوب الأحمر يعود تاريخه إلى العصر اليوناني الروماني، في منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الغربية، شمال القاهرة، مصر
© AP Photo
تابعنا عبر
توصلت البعثة المصرية – الدومينيكية لاكتشافات مذهلة، في معبد تابوزيريس ماجنا، الواقع غرب محافظة الإسكندرية.
واكتشفت البعثة بقيادة الدكتورة كاثلين مارتينيز، بالتعاون مع جامعة "بيدرو إنريكيث أورينا"، ودائع أساس تحت الجدار الجنوبي للمعبد، وفقا لبيان من وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم الأحد.
وتضمنت الاكتشافات تمثالا صغيرا من الرخام لمرأة ترتدي التاج الملكي، يُعتقد أنه قد يكون لإحدى الأميرات، بالإضافة إلى تمثال نصفي من الحجر الجيري لملك يرتدي غطاء الرأس "النيمس".
ونوّه البيان أن "مارتينيز كانت تعتقد أن تمثال المرأة المكتشف يخص الملكة كليوباترا السابعة، على العكس ما يراه العديد من علماء الآثار، إذ أن ملامح وجه هذا التمثال مختلفة تماما عن تلك الخاصة بالملكة كليوباترا السابعة، لذلك فهو من المرجح أن يكون لإحدى الأميرات".
كما تم العثور على 337 عملة تصور الملكة كليوباترا السابعة، وأوان فخارية طقسية، ومصابيح زيتية، وتمائم، وخاتم برونزي مكرس للإلهة حتحور، مما يربط بناء المعبد بالعصر البطلمي المتأخر (القرن الأول قبل الميلاد).
معبد أتريبس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2024
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23 نوفمبر, 16:36 GMT
وعُثر أيضا على بقايا معبد يوناني يعود للقرن الرابع قبل الميلاد، ونظام أنفاق يصل بين بحيرة مريوط والبحر المتوسط، إضافة إلى مقبرة كبيرة تضم 20 سردابا وأخرى تحت فنارة تابوزيريس ماجنا القديمة.
وكشفت أعمال التنقيب تحت المياه عن هياكل بشرية وقطع فخارية، تؤكد أهمية الموقع التاريخية.
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:22 GMT
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