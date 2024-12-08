https://sarabic.ae/20241208/مقاتلات-ميغ-7-أنواع-من-الطائرات-الروسية-الخارقة-1095610360.html

مقاتلات "ميغ"... 7 أنواع من الطائرات الروسية الخارقة

مقاتلات "ميغ"... 7 أنواع من الطائرات الروسية الخارقة

سبوتنيك عربي

تمتلك روسيا ثاني أضخم قوة جوية في العالم تضم أكثر من 4 آلاف طائرة حربية بينها مقاتلات "ميغ" الخارقة، التي طورت روسيا 7 طرازات منها خلال 85 عاما. 08.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-08T17:29+0000

2024-12-08T17:29+0000

2024-12-08T17:29+0000

رصد عسكري

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0b/19/1047301699_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_6907ede1b435a2a49474dc3b0d5233ab.jpg

ويوافق الـ8 من ديسمبر/ كانون الأول، الذكرى الـ85 لبداية تصميم مقاتلات "ميغ"، التي كانت أول طرازاتها "ميغ - 1" وهي طائرة اعتراضية بدأت التحليق عام 1940، حسب تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.وفيما يلي معلومات عن طرازات "ميغ" الـ6، التي طورتها روسيا منذ ذلك الحين، لتصبح أحد أخطر المقاتلات الاعتراضية في العالم منذ ظهورها حتى الآن، خاصة فيما يتعلق بالسرعة وقوة الأداء والتسليح."ميغ - 21"مقاتلة اعتراضية خفيفة يمكنها التحليق بسرعة تتجاوز سرعة الصوت وتمتلك مستويات عالية من المناورة.دخلت "ميغ - 21" الخدمة عام 1958 وتستخدمها 49 دولة حول العالم."ميغ - 23"مقاتلة حربية من الجيل الـ3، دخلت الخدمة في 1972، تمتلك رادارا متطورا، وأصبحت واحدة من أكثر طرازات "ميغ" إنتاجا."ميغ - 25"مقاتلة اعتراضية ثنائية المحركات بدأ إنتاجها عام 1970، ويمكنها التحليق بسرعات خارقة تصل إلى 3 آلاف كلم/ س (نحو 2.8 ماخ)، كما تستطيع التحليق لارتفاعات تصل إلى 24 ألفا و400 متر، وهو ما يجعلها طائرة مثالية لمهام الاستطلاع أيضا."ميغ - 27"هي نسخة مطورة من "ميغ - 23" تم تزويدها بقمرة قيادة مدرعة وسعة تسليح أكبر، إضافة إلى تحسين قدراتها على مهاجمة الأهداف الأرضية من الجو.ويمكن تزويد الطائرة بجميع أنواع القذائف الموجهة إضافة إلى استخدامها لأنظمة ملاحة متطورة."ميغ - 29"مقاتلة من الجيل الـ4 دخلت الخدمة عام 1983، تم تصميمها للتصدي لمقاتلات "إف - 15" الأمريكية.تستخدم الطائرة اثنين من المحركات التي تمكنها من الانطلاق بسرعة تصل إلى 2390 كلم/ س (نحو 2.25 ماخ)، ويمكن تزويدها بقنابل موجهة بالليزر وأنواع أخرى من القنابل الموجهة وصواريخ "جو - أرض" إضافة إلى قدرتها على خوض معارك جوية ضد مقاتلات أخرى من مسافات قريبة."ميغ - 31"مقاتلة خارقة تستطيع التحليق بسرعات تصل إلى 3 آلاف كلم/ س (نحو 2.8 ماخ) أثناء التحليق على ارتفاع 21 ألفا و500 متر.الطائرة مصممة للعمل في جميع الظروف الجوية وهي مزودة بمقعدين، ويمكن تسليحها بأنظمة صاروخية مختلفة وصواريخ فرط صوتية مثل "كينجال" التي تصل سرعتها لـ10 أضعاف سرعة الصوت.وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" إلى أن القوات الجوية الروسية تمتلك ثالث أضخم قوة مقاتلات حربية في العالم بـ809 طائرات حربية، وثاني أضخم قوة طائرات هجومية بـ730 طائرة حربية، إضافة إلى أسطول مروحيات يضم 1547 بينها 559 مروحية هجومية."ميغ - 35"مقاتلة حربية متعددة المهام مصممة للخطوط الأمامية تنتمي للجيل (الـ4++) وتستخدم تقنيات الجيل الـ5، وتحتل "ميغ - 35" قمة هرم عائلة طائرات "ميغ" الروسية، والنسخة المطورة منها مصممة لتنفيذ مهام القصف المختلفة لأهداف أرضية ثابتة ومتحركة بصواريخ موجهة وغير موجهة يمكن استخدامها على مدار الساعة في جميع الظروف الجوية، كما أنها تستطيع تدمير الأهداف الجوية المختلفة بصواريخ "جو - جو" متطورة.

https://sarabic.ae/20221004/تتجاوز-2500-كيلومتر-في-الساعة-6-مقاتلات-روسية-تحلق-بسرعات-خارقة-1068610725.html

https://sarabic.ae/20210701/ميغ-23-ذات-الأجنحة-المتحركة-تبدد-لا-يصلح-العطار-في-سوريا-وليبيا-وإثيوبيا-فيديو--1049436864.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن