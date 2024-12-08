يتحرك تحت الماء... سلاح روسي خطير يرعب الأمريكيين

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البرنامج المسائي - إعادة
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:12 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:32 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:03 GMT
8 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
13:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار أستانا في إعادة الاستقرار إلى سوريا
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بغداد تحذر من تداعيات ما يحدث في سوريا على الدول المجاورة
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
09:17 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:32 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار أستانا في إعادة الاستقرار إلى سوريا
12:31 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
13:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
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عالم سبوتنيك
رئيس الوزراء السوري يطالب بمصالحة بين فئات الشعب
17:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
الانقراضات الجماعية تجعل الحياة تعود إلى طبيعتها بشكل أقوى!
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الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
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https://sarabic.ae/20241208/يتحرك-تحت-الماء-سلاح-روسي-خطير-يرعب-الأمريكيين-1095615040.html
يتحرك تحت الماء... سلاح روسي خطير يرعب الأمريكيين
يتحرك تحت الماء... سلاح روسي خطير يرعب الأمريكيين
سبوتنيك عربي
تزود روسيا غواصات "ياسين بي" بقمة التكنولوجيا البحرية التي تمنحها قدرات تسليحية مذهلة وتزيد قدرتها على التخفي من أنظمة الكشف المعادية. 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T20:22+0000
2024-12-08T20:22+0000
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وتعد هذه الغواصات تهديدا كبيرا للغرب، خاصة وأنها تحمل صواريخ متقدمة مثل "تسيركون" الأسرع من الصوت، حسب تقرير لمجلة أمريكية، أشارت إلى أنها تمثل أخطر كابوس للأمريكيين.ويقول التقرير إن الغرب لا يزال يستخف بقدرات روسيا العسكرية، خصوصًا في مجال الغواصات، التي تحمل صواريخ متنوعة الأسرع من الصوت، إلى جانب صواريخ "كاليبر" و"أونيكس".وتتميز صواريخ "تسيركون" بسرعتها (9 ماخ) ذات مستويات المناورة العالية، التي تجعلها اعتراضها شبه مستحيل.واختبرت روسيا هذه الصواريخ في أوكرانيا والبحر المتوسط لتأكيد قدرتها الخارقة، وإرسال رسالة إلى الغرب لتأكيد عجزها أمام تلك الصواريخ.وتتميز غواصات "ياسين بي" بأنها من بين الأكثر هدوءا في العالم، مما يتيح لها الاقتراب من الأهداف دون اكتشافها.كما أنها مزودة بنظام السونار الكروي "إم جي كيه - 600"، وهو من أحدث الأنظمة، إضافة إلى استخدام الفولاذ منخفض المغناطيسية لتقليل فرصة اكتشافها، إضافة إلى اعتمادها على مفاعل نووي صغير من الجيل الرابع يتميز بدورة مياه طبيعية تقلل الضوضاء.وتشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إلى أن روسيا تمتلك أضخم أسطول حربي في العالم يضم 781 وحدة بحرية بينها 65 غواصة نووية وتقليدية تجعلها في المرتبة الأولى عالميا، في هذا السلاح متفوقة على الولايات المتحدة الأمريكية التي تمتلك 64 غواصة فقط.
https://sarabic.ae/20241009/إعلام-أمريكا-لا-تملك-ما-يكفي-من-الغواصات-النووية-لصد-جميع-التهديدات-1093595577.html
https://sarabic.ae/20240116/من-يملك-أضخم-قوة-غواصات-نووية-وتقليدية-في-2024-1085073995.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

يتحرك تحت الماء... سلاح روسي خطير يرعب الأمريكيين

20:22 GMT 08.12.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورغواصة ياسين الروسية
غواصة ياسين الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تزود روسيا غواصات "ياسين بي" بقمة التكنولوجيا البحرية التي تمنحها قدرات تسليحية مذهلة وتزيد قدرتها على التخفي من أنظمة الكشف المعادية.
وتعد هذه الغواصات تهديدا كبيرا للغرب، خاصة وأنها تحمل صواريخ متقدمة مثل "تسيركون" الأسرع من الصوت، حسب تقرير لمجلة أمريكية، أشارت إلى أنها تمثل أخطر كابوس للأمريكيين.
غواصة أمريكية فلوريدا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
إعلام: أمريكا لا تملك ما يكفي من الغواصات النووية لصد جميع التهديدات
9 أكتوبر, 19:23 GMT
ويقول التقرير إن الغرب لا يزال يستخف بقدرات روسيا العسكرية، خصوصًا في مجال الغواصات، التي تحمل صواريخ متنوعة الأسرع من الصوت، إلى جانب صواريخ "كاليبر" و"أونيكس".
وتتميز صواريخ "تسيركون" بسرعتها (9 ماخ) ذات مستويات المناورة العالية، التي تجعلها اعتراضها شبه مستحيل.
واختبرت روسيا هذه الصواريخ في أوكرانيا والبحر المتوسط لتأكيد قدرتها الخارقة، وإرسال رسالة إلى الغرب لتأكيد عجزها أمام تلك الصواريخ.
غواصة نووية روسية يورى دولغوروكي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2024
من يملك أضخم قوة غواصات نووية وتقليدية في 2024؟
16 يناير, 20:49 GMT
وتتميز غواصات "ياسين بي" بأنها من بين الأكثر هدوءا في العالم، مما يتيح لها الاقتراب من الأهداف دون اكتشافها.
كما أنها مزودة بنظام السونار الكروي "إم جي كيه - 600"، وهو من أحدث الأنظمة، إضافة إلى استخدام الفولاذ منخفض المغناطيسية لتقليل فرصة اكتشافها، إضافة إلى اعتمادها على مفاعل نووي صغير من الجيل الرابع يتميز بدورة مياه طبيعية تقلل الضوضاء.
وتشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إلى أن روسيا تمتلك أضخم أسطول حربي في العالم يضم 781 وحدة بحرية بينها 65 غواصة نووية وتقليدية تجعلها في المرتبة الأولى عالميا، في هذا السلاح متفوقة على الولايات المتحدة الأمريكية التي تمتلك 64 غواصة فقط.
© Sputnikغواصة الصواريخ الباليستية "كنياز بوجارسكي" مشروع "955أ"
غواصة الصواريخ الباليستية كنياز بوجارسكي مشروع 955أ - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
غواصة الصواريخ الباليستية "كنياز بوجارسكي" مشروع "955أ"
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