https://sarabic.ae/20241209/ألباتروس-الطائر-الأقدم-في-العالم-يحقق-رقما-جديدا-في-سن-الـ74-صور-وفيديو-1095621354.html

ألباتروس... الطائر الأقدم في العالم يحقق رقما جديدا في سن الـ74... صور وفيديو

ألباتروس... الطائر الأقدم في العالم يحقق رقما جديدا في سن الـ74... صور وفيديو

سبوتنيك عربي

تعد الأبوة والأمومة تحديا جديا، حتى بالنسبة للشباب المفعمين بالحيوية والنشاط، لكن أحد طيور الألباتروس المسنة على وشك خوض كل ذلك مجددا في سن الـ 74 عامًا، ووهو... 09.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-09T09:44+0000

2024-12-09T09:44+0000

2024-12-09T09:44+0000

مجتمع

علوم

طائر

حياة برية

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الطائر "ويزدم"، وهو من طيور ألباتروس من نوع "ألباتروس لايسان"، واحد من ملايين الطيور البحرية الضخمة التي تعود إلى جزيرة ميدواي المرجانية بالقرب من هاواي كل عام للتعشيش.ووفقا لخبراء الحياة البرية، كانت "ويزدم" تقوم بهذه الرحلة منذ عقود مع نفس الشريك، إذ من المعروف أن هذه الطيور تتميز بالوفاء لشريكها، وقد وضعت أكثر من 50 بيضة في حياتها.لكن شريكها لم يُشاهد منذ سنوات، وبدأت "ويزدم" مؤخرًا في التودد لذكور آخرين، وفي زيارتها الحالية للجزيرة وضعت بيضة جديدة يساعدها في احتضانها شريكها الجديد.قال جوناثان بليسنر، عالم الأحياء المشرف على الحياة البرية في محمية ميدواي المرجانية الوطنية للحياة البرية: "نحن متفائلون بأن البيضة ستفقس".تُظهر الصور ومقاطع الفيديو التي قدمتها دائرة الأسماك والحياة البرية الأمريكية الطائرين وهما يصدران صوتا وكأنهما يتحدثان مع بيضتهما قبل أن يجلس الذكر عليها.وقد تم التعرف على "ويزدم" ووضع علامة عليها عندما وضعت بيضتها الأولى في المحمية في عام 1956، عندما كان عمرها 5 سنوات على الأقل، وهي النقطة التي يصل فيها طائر ألباتروس لايسان إلى مرحلة النضج الجنسي.وهذا يعني أنه بحلول نهاية هذا الشهر، سيكون عمر الحكمة 74 عامًا على الأقل، وقد يتجاوز ذلك بعدة سنوات، مما يجعلها أكبر الطيور البرية المعروفة في العالم.يمكن أن يصل طول جناحي طائر لايسان إلى 80 بوصة (203 سنتيمتر) ويستطيع الطيران لمسافة تصل إلى 930 ميل (1500 كيلومتر) للبحث عن الطعام.يذكر أن هناك أكثر من 12 نوعًا من الألباتروس، تتوزع عبر نصف الكرة الجنوبي وكذلك في المحيط الهادئ الشمالي.

https://sarabic.ae/20241209/دراسة-تكشف-عن-علاقة-بين-مشروب-شائع-وزيادة-عامين-في-متوسط-العمر-1095619653.html

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علوم, طائر, حياة برية