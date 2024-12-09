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https://sarabic.ae/20241209/اكتشاف-علمي-جديد-حقن-لقاح-الملاريا-باستخدام-البعوض-1095642921.html
اكتشاف علمي جديد.. حقن لقاح الملاريا باستخدام البعوض
اكتشاف علمي جديد.. حقن لقاح الملاريا باستخدام البعوض
سبوتنيك عربي
توصل فريق من الباحثين إلى لقاح جديد ضد الملاريا يعتمد على استخدام حشرات البعوض، لتوفير حماية فائقة من المرض مقارنة باللقاحات الموجودة حاليا. 09.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-09T21:20+0000
2024-12-09T21:20+0000
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وسيصبح اللقاح الجديد نقلة نوعية في مكافحة هذا الملاريا إذا نجح العلماء في إنتاجه على نطاق واسع، حسبما ذكر موقع "ساينس أليرت" العلمي، الذي أوضح أن اللقاح تم تطويره من قبل فريق بحثي في هولندا.ولفت الموقع إلى أن الأبحاث تركزت على استخدام طفيلي معدل وراثيا ووضعه في حالة غير نشطة، حيث يعمل على تحفيز استجابة الجسم المناعية بصورة كبيرة دون أن يتسبب في الإصابة بالمرض.وبحسب الباحثين، فإنه استخدموا نوع من البعوض المعدل لإدخال الطفيليات إلى الجسم بلدغة تنقله إلى الكبد حيث ينشط هناك دون النمو أو الانتقال إلى الدم مما يعني تعزيز المناعة المضادة للمرض دون الإصابة به.وتعتمد فكرة الباحثين على تقييد عمل الطفيلي الذي يتم حقنه بحيث يصبح بحاجة إلى أسبوع كامل للنمو داخل الكبد مقارنة بـ24 ساعة بالنسبة للطفيليات الحالية، وهو ما يعني منح الجسم فترة كبيرة ليصبح قادر على التصدي له.ويواصل مرض الملاريا انتشاره كأحد التحديات الصحية العالمية، حيث يسجل 250 مليون إصابة سنويًا ومئات الآلاف من الوفيات، رغم الجهود المبذولة في تطوير اللقاحات والمكافحة التقليدية.
https://sarabic.ae/20240830/تشاد-أكثر-من-مليون-شخص-يواجهون-خطر-الملاريا-والمجاعة-بسبب-السيول-1092238614.html
https://sarabic.ae/20240911/مثل-الصواريخ-الموجهة-البعوض-يستخدم-أنظمة-توجيه-خاصة-1092599975.html
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اكتشاف علمي جديد.. حقن لقاح الملاريا باستخدام البعوض

21:20 GMT 09.12.2024
© Getty Images / Smith Collection/Gado / Contributorبعوض
بعوض - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2024
© Getty Images / Smith Collection/Gado / Contributor
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توصل فريق من الباحثين إلى لقاح جديد ضد الملاريا يعتمد على استخدام حشرات البعوض، لتوفير حماية فائقة من المرض مقارنة باللقاحات الموجودة حاليا.
وسيصبح اللقاح الجديد نقلة نوعية في مكافحة هذا الملاريا إذا نجح العلماء في إنتاجه على نطاق واسع، حسبما ذكر موقع "ساينس أليرت" العلمي، الذي أوضح أن اللقاح تم تطويره من قبل فريق بحثي في هولندا.
مجاعة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2024
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30 أغسطس, 16:26 GMT
ولفت الموقع إلى أن الأبحاث تركزت على استخدام طفيلي معدل وراثيا ووضعه في حالة غير نشطة، حيث يعمل على تحفيز استجابة الجسم المناعية بصورة كبيرة دون أن يتسبب في الإصابة بالمرض.
وبحسب الباحثين، فإنه استخدموا نوع من البعوض المعدل لإدخال الطفيليات إلى الجسم بلدغة تنقله إلى الكبد حيث ينشط هناك دون النمو أو الانتقال إلى الدم مما يعني تعزيز المناعة المضادة للمرض دون الإصابة به.
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11 سبتمبر, 07:32 GMT
وتعتمد فكرة الباحثين على تقييد عمل الطفيلي الذي يتم حقنه بحيث يصبح بحاجة إلى أسبوع كامل للنمو داخل الكبد مقارنة بـ24 ساعة بالنسبة للطفيليات الحالية، وهو ما يعني منح الجسم فترة كبيرة ليصبح قادر على التصدي له.
ويواصل مرض الملاريا انتشاره كأحد التحديات الصحية العالمية، حيث يسجل 250 مليون إصابة سنويًا ومئات الآلاف من الوفيات، رغم الجهود المبذولة في تطوير اللقاحات والمكافحة التقليدية.
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