https://sarabic.ae/20241209/بعثة-روسيا-مجلس-الأمن-الدولي-متفق-بشكل-أو-بآخر-على-ضرورة-وحدة-الأراضي-السورية-1095644056.html

بعثة روسيا: مجلس الأمن الدولي متفق بشكل أو بآخر على ضرورة وحدة الأراضي السورية

بعثة روسيا: مجلس الأمن الدولي متفق بشكل أو بآخر على ضرورة وحدة الأراضي السورية

سبوتنيك عربي

أكد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، أن أعضاء مجلس الأمن الدولي متفقين "بشكل أو بآخر" على ضرورة وحدة الأراضي السورية،... 09.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-09T22:47+0000

2024-12-09T22:47+0000

2024-12-09T22:55+0000

منظمة الأمم المتحدة

مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا

أخبار سوريا اليوم

روسيا

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الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال إحاطة إعلامية، "أعتقد أن المجلس كان متفقا بشكل أو بآخر على ضرورة الحفاظ على سلامة الأراضي السورية، وضمان حماية السكان المدنيين".في ذات الصدد، قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، قصي الضحاك، إن سوريا، و"بناء على تعليمات" من الحكومة الحالية، وجهت نداء إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش، دعت فيه إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية.وقال قصي الضحاك في إطار إحاطة إعلامية، "اليوم وبناء على تعليمات من الحكومة السورية وجهنا رسالة إلى الأمين العام لمجلس الأمن الدولي، لإدانة هذا الاعتداء الإسرائيلي، وطالبنا الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤوليتهما في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ووقف الهجمات الإسرائيلية على سوريا وعدم السماح لإسرائيل بالاستفادة من الفترة الانتقالية التي ينفذها السوريون الآن في بلادهم".وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس الاثنين، أن "إسرائيل دمرت سفنا عسكرية في ميناء اللاذقية جنوب غرب سوريا".وذكر الجيش الإسرائيلي أن "سلاح الجو هاجم اليوم أكثر من 150 هدفًا عسكريًا داخل الأراضي السورية، في إطار الجهود لتدمير الجيش السوري"، كما نفذت القوات الإسرائيلية توغلات برية داخل سوريا.واستولت فصائل المعارضة المسلحة على العاصمة السورية دمشق، أمس الأول الأحد، وقال رئيس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي، إنه و18 وزيراً آخرين قرروا البقاء في دمشق.

https://sarabic.ae/20241209/مندوب-سوريا-بالأمم-المتحدة-نحن-نمثل-الشعب-السوري-وسنواصل-القيام-بذلك-1095643872.html

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منظمة الأمم المتحدة, مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا, أخبار سوريا اليوم, روسيا