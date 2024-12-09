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مراسل "سبوتنيك": غارات جوية إسرائيلية عنيفة تستهدف عدة مناطق في سوريا
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بعثة روسيا: مجلس الأمن الدولي متفق بشكل أو بآخر على ضرورة وحدة الأراضي السورية
بعثة روسيا: مجلس الأمن الدولي متفق بشكل أو بآخر على ضرورة وحدة الأراضي السورية
سبوتنيك عربي
أكد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، أن أعضاء مجلس الأمن الدولي متفقين "بشكل أو بآخر" على ضرورة وحدة الأراضي السورية،... 09.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-09T22:47+0000
2024-12-09T22:55+0000
منظمة الأمم المتحدة
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
أخبار سوريا اليوم
روسيا
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الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال إحاطة إعلامية، "أعتقد أن المجلس كان متفقا بشكل أو بآخر على ضرورة الحفاظ على سلامة الأراضي السورية، وضمان حماية السكان المدنيين".في ذات الصدد، قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، قصي الضحاك، إن سوريا، و"بناء على تعليمات" من الحكومة الحالية، وجهت نداء إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش، دعت فيه إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية.وقال قصي الضحاك في إطار إحاطة إعلامية، "اليوم وبناء على تعليمات من الحكومة السورية وجهنا رسالة إلى الأمين العام لمجلس الأمن الدولي، لإدانة هذا الاعتداء الإسرائيلي، وطالبنا الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤوليتهما في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ووقف الهجمات الإسرائيلية على سوريا وعدم السماح لإسرائيل بالاستفادة من الفترة الانتقالية التي ينفذها السوريون الآن في بلادهم".وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس الاثنين، أن "إسرائيل دمرت سفنا عسكرية في ميناء اللاذقية جنوب غرب سوريا".وذكر الجيش الإسرائيلي أن "سلاح الجو هاجم اليوم أكثر من 150 هدفًا عسكريًا داخل الأراضي السورية، في إطار الجهود لتدمير الجيش السوري"، كما نفذت القوات الإسرائيلية توغلات برية داخل سوريا.واستولت فصائل المعارضة المسلحة على العاصمة السورية دمشق، أمس الأول الأحد، وقال رئيس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي، إنه و18 وزيراً آخرين قرروا البقاء في دمشق.
https://sarabic.ae/20241209/مندوب-سوريا-بالأمم-المتحدة-نحن-نمثل-الشعب-السوري-وسنواصل-القيام-بذلك-1095643872.html
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منظمة الأمم المتحدة, مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا, أخبار سوريا اليوم, روسيا
منظمة الأمم المتحدة, مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا, أخبار سوريا اليوم, روسيا

بعثة روسيا: مجلس الأمن الدولي متفق بشكل أو بآخر على ضرورة وحدة الأراضي السورية

22:47 GMT 09.12.2024 (تم التحديث: 22:55 GMT 09.12.2024)
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
المشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2024
© POOL
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أكد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، أن أعضاء مجلس الأمن الدولي متفقين "بشكل أو بآخر" على ضرورة وحدة الأراضي السورية، وأهمية حماية المدنيين.
الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال إحاطة إعلامية، "أعتقد أن المجلس كان متفقا بشكل أو بآخر على ضرورة الحفاظ على سلامة الأراضي السورية، وضمان حماية السكان المدنيين".

وأشار نيبينزيا إلى أن مشاورات مجلس الأمن بشأن سوريا كانت "إيجابية".

في ذات الصدد، قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، قصي الضحاك، إن سوريا، و"بناء على تعليمات" من الحكومة الحالية، وجهت نداء إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش، دعت فيه إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية.
وقال قصي الضحاك في إطار إحاطة إعلامية، "اليوم وبناء على تعليمات من الحكومة السورية وجهنا رسالة إلى الأمين العام لمجلس الأمن الدولي، لإدانة هذا الاعتداء الإسرائيلي، وطالبنا الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤوليتهما في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ووقف الهجمات الإسرائيلية على سوريا وعدم السماح لإسرائيل بالاستفادة من الفترة الانتقالية التي ينفذها السوريون الآن في بلادهم".
مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2024
مندوب سوريا بالأمم المتحدة: نمثل الشعب السوري وسنواصل القيام بذلك
21:53 GMT
وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس الاثنين، أن "إسرائيل دمرت سفنا عسكرية في ميناء اللاذقية جنوب غرب سوريا".
وذكر الجيش الإسرائيلي أن "سلاح الجو هاجم اليوم أكثر من 150 هدفًا عسكريًا داخل الأراضي السورية، في إطار الجهود لتدمير الجيش السوري"، كما نفذت القوات الإسرائيلية توغلات برية داخل سوريا.
واستولت فصائل المعارضة المسلحة على العاصمة السورية دمشق، أمس الأول الأحد، وقال رئيس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي، إنه و18 وزيراً آخرين قرروا البقاء في دمشق.
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