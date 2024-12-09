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مراسل "سبوتنيك": غارات جوية إسرائيلية عنيفة تستهدف عدة مناطق في سوريا
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مراسل "سبوتنيك": غارات جوية إسرائيلية عنيفة تستهدف عدة مناطق في سوريا
مراسل "سبوتنيك": غارات جوية إسرائيلية عنيفة تستهدف عدة مناطق في سوريا
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، غارات جوية إسرائيلية جديدة استهدفت مطار الشعيرات العسكري شرق حمص. 09.12.2024, سبوتنيك عربي
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ولفت المراسل إلى أن غارات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية أخرى بريف محافظتي الرقة والحسكة شرق سوريا.وفي حلب قال مراسل "سبوتنيك"، إن غارات جوية إسرائيلية تستهدف معامل الدفاع والبحوث العلمية بريف حلب الجنوبي الشرقي.
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أخبار سوريا اليوم, عدوان إسرائيلي, العالم العربي, حمص, حلب
أخبار سوريا اليوم, عدوان إسرائيلي, العالم العربي, حمص, حلب

مراسل "سبوتنيك": غارات جوية إسرائيلية عنيفة تستهدف عدة مناطق في سوريا

23:26 GMT 09.12.2024
© Sputnik . Ali Hashemمراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي حاول استهداف نقاط عسكرية
مراسل سبوتنيك: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي حاول استهداف نقاط عسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2024
© Sputnik . Ali Hashem
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أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، غارات جوية إسرائيلية جديدة استهدفت مطار الشعيرات العسكري شرق حمص.
ولفت المراسل إلى أن غارات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية أخرى بريف محافظتي الرقة والحسكة شرق سوريا.
وفي حلب قال مراسل "سبوتنيك"، إن غارات جوية إسرائيلية تستهدف معامل الدفاع والبحوث العلمية بريف حلب الجنوبي الشرقي.
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