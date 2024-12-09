https://sarabic.ae/20241209/مراسل-سبوتنيك-غارات-جوية-إسرائيلية-عنيفة-تستهدف-عدة-مناطق-في-سوريا-1095644247.html
مراسل "سبوتنيك": غارات جوية إسرائيلية عنيفة تستهدف عدة مناطق في سوريا
مراسل "سبوتنيك": غارات جوية إسرائيلية عنيفة تستهدف عدة مناطق في سوريا
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، غارات جوية إسرائيلية جديدة استهدفت مطار الشعيرات العسكري شرق حمص. 09.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-09T23:26+0000
2024-12-09T23:26+0000
2024-12-09T23:26+0000
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ولفت المراسل إلى أن غارات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية أخرى بريف محافظتي الرقة والحسكة شرق سوريا.وفي حلب قال مراسل "سبوتنيك"، إن غارات جوية إسرائيلية تستهدف معامل الدفاع والبحوث العلمية بريف حلب الجنوبي الشرقي.
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أخبار سوريا اليوم, عدوان إسرائيلي, العالم العربي, حمص, حلب
أخبار سوريا اليوم, عدوان إسرائيلي, العالم العربي, حمص, حلب
مراسل "سبوتنيك": غارات جوية إسرائيلية عنيفة تستهدف عدة مناطق في سوريا
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، غارات جوية إسرائيلية جديدة استهدفت مطار الشعيرات العسكري شرق حمص.
ولفت المراسل إلى أن غارات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية أخرى بريف محافظتي الرقة والحسكة شرق سوريا.
وفي حلب قال مراسل "سبوتنيك"، إن غارات جوية إسرائيلية تستهدف معامل الدفاع والبحوث العلمية بريف حلب الجنوبي الشرقي.