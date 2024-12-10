https://sarabic.ae/20241210/آخرهم-نتنياهو-قادة-إسرائيليون-وقفوا-في-قفص-الاتهام-1095668063.html
آخرهم نتنياهو.. قادة إسرائيليون وقفوا في قفص الاتهام
آخرهم نتنياهو.. قادة إسرائيليون وقفوا في قفص الاتهام
سبوتنيك عربي
بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإدلاء بشهادته لأول مرة في قضايا الفساد التي تلاحقه، وذلك خلال جلسة في محكمة تل أبيب. 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T15:50+0000
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وسبق نتنياهو، عدد من الرؤساء ورؤساء الحكومة الإسرائيليين، الذين دخلوا قفص الاتهام، بتهم فساد واغتصاب ومخالفات احتيال وتعيينات سياسية.
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انفوجرافيك, инфографика
آخرهم نتنياهو.. قادة إسرائيليون وقفوا في قفص الاتهام
بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإدلاء بشهادته لأول مرة في قضايا الفساد التي تلاحقه، وذلك خلال جلسة في محكمة تل أبيب.
وسبق نتنياهو، عدد من الرؤساء ورؤساء الحكومة الإسرائيليين، الذين دخلوا قفص الاتهام، بتهم فساد واغتصاب ومخالفات احتيال وتعيينات سياسية.